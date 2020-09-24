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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200924/kolesnikova-1577731299.html
В Минске задержали адвоката Марии Колесниковой
Людмилу Казак, адвоката арестованного члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой, задержала милиция. РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T20:13
2020-09-24T22:36
протесты в белоруссии
мария колесникова
минск
белоруссия
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<strong>МИНСК, 24 сен — РИА Новости.</strong> Людмилу Казак, адвоката арестованного члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции <a href="http://ria.ru/person_mariya-kolesnikova/" target="_blank" data-auto="true">Марии Колесниковой</a>, задержала милиция.Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.Собеседник агентства уточнил, что юриста задержали "за совершение административного правонарушения", она находится в одном из районных отделов милиции.Как писали белорусские СМИ, Казак перестала выходить на связь днем. По словам адвоката Виктора Мацкевича, она торопилась на судебное заседание, но в суд не пришла, а ее машину нашли припаркованной на Коммунистической улице, где у нее была встреча с коллегой.Сообщалось, что муж Казак собирается подать заявление о похищении человека.Другого адвоката Колесниковой, Илью Салея, арестовали 11 сентября в рамках уголовного дела о призывах к захвату власти.Саму Колесникову по этой же статье арестовали 9 сентября.По такому обвинению может грозить от двух до пяти лет заключения.Седьмого сентября соратники Колесниковой сообщили, что она около суток не выходит на связь. На следующий день Госпогранкомитет Белоруссии объявил, что оппозиционерку задержали на нейтральной территории, когда она вместе с единомышленниками Иваном Кравцовым и Антоном Родненковым прошла оформление на пограничном пункте и направилась на машине в сторону Украины. В ведомстве заявили, что женщину фактически "выпихнули" из набиравшего скорость автомобиля.Родненков и Кравцов, которые 8 сентября дали пресс-конференцию в Киеве, обвинили белорусские власти в организации их выезда из страны и рассказали, что Колесникова порвала на границе свой паспорт, чтобы не допустить этого.
https://ria.ru/20200921/kolesnikova-1577551316.html
https://ria.ru/20200916/kolesnikova-1577316970.html
Даже при Сталине не арестовывали адвокатов реприссируемых .
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Диктатор свирепствует.
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минск
белоруссия
РИА Новости
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мария колесникова, минск, белоруссия

В Минске задержали адвоката Марии Колесниковой

20:13 24.09.2020 (обновлено: 22:36 24.09.2020)
6548
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМария Колесникова во время акции протеста оппозиции в Минске
Мария Колесникова во время акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МИНСК, 24 сен — РИА Новости. Людмилу Казак, адвоката арестованного члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой, задержала милиция.
Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
Собеседник агентства уточнил, что юриста задержали "за совершение административного правонарушения", она находится в одном из районных отделов милиции.
Как писали белорусские СМИ, Казак перестала выходить на связь днем. По словам адвоката Виктора Мацкевича, она торопилась на судебное заседание, но в суд не пришла, а ее машину нашли припаркованной на Коммунистической улице, где у нее была встреча с коллегой.
Сообщалось, что муж Казак собирается подать заявление о похищении человека.
Мария Колесникова - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
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На суд над Марией Колесниковой пришли иностранные дипломаты
Другого адвоката Колесниковой, Илью Салея, арестовали 11 сентября в рамках уголовного дела о призывах к захвату власти.
Саму Колесникову по этой же статье арестовали 9 сентября.
По такому обвинению может грозить от двух до пяти лет заключения.
Седьмого сентября соратники Колесниковой сообщили, что она около суток не выходит на связь. На следующий день Госпогранкомитет Белоруссии объявил, что оппозиционерку задержали на нейтральной территории, когда она вместе с единомышленниками Иваном Кравцовым и Антоном Родненковым прошла оформление на пограничном пункте и направилась на машине в сторону Украины. В ведомстве заявили, что женщину фактически "выпихнули" из набиравшего скорость автомобиля.
Родненков и Кравцов, которые 8 сентября дали пресс-конференцию в Киеве, обвинили белорусские власти в организации их выезда из страны и рассказали, что Колесникова порвала на границе свой паспорт, чтобы не допустить этого.
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Протесты в БелоруссииМария КолесниковаМинскБелоруссия
Популярные комментарии
Даже при Сталине не арестовывали адвокатов реприссируемых .
24 сентября, 20:21
Juri BERGJuri BERG
45320483
Диктатор свирепствует.
24 сентября, 20:15
agnenoceagnenoce
28100585
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