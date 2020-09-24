https://ria.ru/20200924/kolesnikova-1577731299.html

В Минске задержали адвоката Марии Колесниковой

Людмилу Казак, адвоката арестованного члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой, задержала милиция. РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T20:13

2020-09-24T20:13

2020-09-24T22:36

протесты в белоруссии

мария колесникова

минск

белоруссия

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<strong>МИНСК, 24 сен — РИА Новости.</strong> Людмилу Казак, адвоката арестованного члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции <a href="http://ria.ru/person_mariya-kolesnikova/" target="_blank" data-auto="true">Марии Колесниковой</a>, задержала милиция.Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.Собеседник агентства уточнил, что юриста задержали "за совершение административного правонарушения", она находится в одном из районных отделов милиции.Как писали белорусские СМИ, Казак перестала выходить на связь днем. По словам адвоката Виктора Мацкевича, она торопилась на судебное заседание, но в суд не пришла, а ее машину нашли припаркованной на Коммунистической улице, где у нее была встреча с коллегой.Сообщалось, что муж Казак собирается подать заявление о похищении человека.Другого адвоката Колесниковой, Илью Салея, арестовали 11 сентября в рамках уголовного дела о призывах к захвату власти.Саму Колесникову по этой же статье арестовали 9 сентября.По такому обвинению может грозить от двух до пяти лет заключения.Седьмого сентября соратники Колесниковой сообщили, что она около суток не выходит на связь. На следующий день Госпогранкомитет Белоруссии объявил, что оппозиционерку задержали на нейтральной территории, когда она вместе с единомышленниками Иваном Кравцовым и Антоном Родненковым прошла оформление на пограничном пункте и направилась на машине в сторону Украины. В ведомстве заявили, что женщину фактически "выпихнули" из набиравшего скорость автомобиля.Родненков и Кравцов, которые 8 сентября дали пресс-конференцию в Киеве, обвинили белорусские власти в организации их выезда из страны и рассказали, что Колесникова порвала на границе свой паспорт, чтобы не допустить этого.

https://ria.ru/20200921/kolesnikova-1577551316.html

https://ria.ru/20200916/kolesnikova-1577316970.html

Juri BERG Даже при Сталине не арестовывали адвокатов реприссируемых . 149

agnenoce Диктатор свирепствует. 144

92

минск

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария колесникова, минск, белоруссия