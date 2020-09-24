Генпрокуратура утвердила обвинение в отношении владельца "Зимней вишни"
09:27 24.09.2020 (обновлено: 11:21 24.09.2020)
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© СК РФ / Перейти в фотобанкСовладелец сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня" Вячеслав Вишневский, экстрадированный из Польши в Россию. Стоп-кадр видео
© СК РФ
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Генеральная прокуратура Российской Федерации утвердила обвинительное заключение в отношении собственника ТЦ "Зимняя вишня" Вячеслава Вишневского, оно будет направлено в суд, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Вячеслава Вишневского. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в Центральный районный суд Кемерово", — говорится в сообщении.
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Вишневский, который, по данным СК, в 2016 году покинул Россию и жил в Испании, был арестован заочно и объявлен в международный розыск, 24 марта экстрадирован из Польши и в СИЗО Калининграда помещен на 14-дневный карантин, после выхода из которого ему предъявили обвинение по части 5 статьи 291 УК России ("Дача взятки").
По данным следствия, в 2013-2014 годах Вишневский с участием посредника дал взятку в семь миллионов рублей начальнику инспекции стройнадзора Кемеровской области Танзилии Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову и гендиректору ООО "ИСК Ресурс" Никите Чередниченко (все трое также стали фигурантами этого дела). Это позволило предпринимателю осуществить реконструкцию торгового центра без разрешения на строительство, а также в нарушение утвержденного проекта, который предусматривал установку автоматических систем пожаротушения на всех этажах здания, чего сделано не было.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них — дети. В рамках уголовного дела арестованы 15 человек. Среди обвиняемых — собственники и управляющие зданием, охранник, теперь уже бывшие руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.