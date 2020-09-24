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Генпрокуратура утвердила обвинение в отношении владельца "Зимней вишни"
Генеральная прокуратура Российской Федерации утвердила обвинительное заключение в отношении собственника ТЦ "Зимняя вишня" Вячеслава Вишневского, оно будет... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T09:27
2020-09-24T11:21
россия
пожар в торговом центре в кемерово
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
кемерово
кемеровская область
происшествия
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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.</strong> Генеральная прокуратура Российской Федерации утвердила обвинительное заключение в отношении собственника ТЦ "Зимняя вишня" Вячеслава Вишневского, оно будет направлено в суд, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."В Генеральной прокуратуре <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Вячеслава Вишневского. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в Центральный районный суд Кемерово", — говорится в сообщении.Вишневский, который, по данным <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a>, в 2016 году покинул Россию и жил в <a href="http://ria.ru/location_Spain/" target="_blank" data-auto="true">Испании</a>, был арестован заочно и объявлен в международный розыск, 24 марта экстрадирован из <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польши</a> и в СИЗО <a href="http://ria.ru/location_Kaliningrad/" target="_blank" data-auto="true">Калининграда</a> помещен на 14-дневный карантин, после выхода из которого ему предъявили обвинение по части 5 статьи 291 УК России ("Дача взятки").По данным следствия, в 2013-2014 годах Вишневский с участием посредника дал взятку в семь миллионов рублей начальнику инспекции стройнадзора <a href="http://ria.ru/location_Kemerovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Кемеровской области</a> Танзилии Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову и гендиректору ООО "ИСК Ресурс" Никите Чередниченко (все трое также стали фигурантами этого дела). Это позволило предпринимателю осуществить реконструкцию торгового центра без разрешения на строительство, а также в нарушение утвержденного проекта, который предусматривал установку автоматических систем пожаротушения на всех этажах здания, чего сделано не было.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в <a href="http://ria.ru/location_Kemerovo/" target="_blank" data-auto="true">Кемерово</a> 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них — дети. В рамках уголовного дела арестованы 15 человек. Среди обвиняемых — собственники и управляющие зданием, охранник, теперь уже бывшие руководители областного <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.
https://ria.ru/20200915/rassledovanie-1577271214.html
https://ria.ru/20200617/1573055853.html
россия
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россия, пожар в торговом центре в кемерово, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кемерово, кемеровская область, происшествия

Генпрокуратура утвердила обвинение в отношении владельца "Зимней вишни"

09:27 24.09.2020 (обновлено: 11:21 24.09.2020)
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© СК РФ / Перейти в фотобанкСовладелец сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня" Вячеслав Вишневский, экстрадированный из Польши в Россию. Стоп-кадр видео
Совладелец сгоревшего торгового центра Зимняя вишня Вячеслав Вишневский, экстрадированный из Польши в Россию. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© СК РФ
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Генеральная прокуратура Российской Федерации утвердила обвинительное заключение в отношении собственника ТЦ "Зимняя вишня" Вячеслава Вишневского, оно будет направлено в суд, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Вячеслава Вишневского. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в Центральный районный суд Кемерово", — говорится в сообщении.
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
15 сентября, 15:36
СК завершил расследование дела против совладельца "Зимней вишни"
Вишневский, который, по данным СК, в 2016 году покинул Россию и жил в Испании, был арестован заочно и объявлен в международный розыск, 24 марта экстрадирован из Польши и в СИЗО Калининграда помещен на 14-дневный карантин, после выхода из которого ему предъявили обвинение по части 5 статьи 291 УК России ("Дача взятки").
По данным следствия, в 2013-2014 годах Вишневский с участием посредника дал взятку в семь миллионов рублей начальнику инспекции стройнадзора Кемеровской области Танзилии Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову и гендиректору ООО "ИСК Ресурс" Никите Чередниченко (все трое также стали фигурантами этого дела). Это позволило предпринимателю осуществить реконструкцию торгового центра без разрешения на строительство, а также в нарушение утвержденного проекта, который предусматривал установку автоматических систем пожаротушения на всех этажах здания, чего сделано не было.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них — дети. В рамках уголовного дела арестованы 15 человек. Среди обвиняемых — собственники и управляющие зданием, охранник, теперь уже бывшие руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.
Здание торгово-развлекательного центра Зимняя вишня в Кемерово после пожара - РИА Новости, 1920, 17.06.2020
17 июня, 12:35
ГП попросила Испанию арестовать имущество совладельца "Зимней вишни"
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РоссияПожар в торговом центре в КемеровоСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)КемеровоКемеровская областьПроисшествия
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