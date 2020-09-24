https://ria.ru/20200924/kemerovo-1577690128.html

Генпрокуратура утвердила обвинение в отношении владельца "Зимней вишни"

Генеральная прокуратура Российской Федерации утвердила обвинительное заключение в отношении собственника ТЦ "Зимняя вишня" Вячеслава Вишневского, оно будет... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T09:27

2020-09-24T09:27

2020-09-24T11:21

россия

пожар в торговом центре в кемерово

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

кемерово

кемеровская область

происшествия

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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.</strong> Генеральная прокуратура Российской Федерации утвердила обвинительное заключение в отношении собственника ТЦ "Зимняя вишня" Вячеслава Вишневского, оно будет направлено в суд, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."В Генеральной прокуратуре <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Вячеслава Вишневского. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в Центральный районный суд Кемерово", — говорится в сообщении.Вишневский, который, по данным <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a>, в 2016 году покинул Россию и жил в <a href="http://ria.ru/location_Spain/" target="_blank" data-auto="true">Испании</a>, был арестован заочно и объявлен в международный розыск, 24 марта экстрадирован из <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польши</a> и в СИЗО <a href="http://ria.ru/location_Kaliningrad/" target="_blank" data-auto="true">Калининграда</a> помещен на 14-дневный карантин, после выхода из которого ему предъявили обвинение по части 5 статьи 291 УК России ("Дача взятки").По данным следствия, в 2013-2014 годах Вишневский с участием посредника дал взятку в семь миллионов рублей начальнику инспекции стройнадзора <a href="http://ria.ru/location_Kemerovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Кемеровской области</a> Танзилии Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову и гендиректору ООО "ИСК Ресурс" Никите Чередниченко (все трое также стали фигурантами этого дела). Это позволило предпринимателю осуществить реконструкцию торгового центра без разрешения на строительство, а также в нарушение утвержденного проекта, который предусматривал установку автоматических систем пожаротушения на всех этажах здания, чего сделано не было.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в <a href="http://ria.ru/location_Kemerovo/" target="_blank" data-auto="true">Кемерово</a> 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них — дети. В рамках уголовного дела арестованы 15 человек. Среди обвиняемых — собственники и управляющие зданием, охранник, теперь уже бывшие руководители областного <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.

https://ria.ru/20200915/rassledovanie-1577271214.html

https://ria.ru/20200617/1573055853.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, пожар в торговом центре в кемерово, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кемерово, кемеровская область, происшествия