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https://ria.ru/20200924/kanalizatsiya-1577699136.html
Новая насосная станция заработала на юге Москвы
Новую канализационную насосную станцию запустили на юге Москвы на территории бывшего завода имени Лихачева (ЗИЛ), сообщает пресс-служба комплекса городского... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T12:16
2020-09-24T12:16
москва сегодня: мегаполис для жизни
завод имени лихачева (зил)
москва
мосводоканал
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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.</strong> Новую канализационную насосную станцию запустили на юге <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> на территории бывшего завода имени Лихачева (<a href="http://ria.ru/organization_AMO_ZIL/" target="_blank" data-auto="true">ЗИЛ</a>), сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы."АО "<a href="http://ria.ru/organization_Mosvodokanal/" target="_blank" data-auto="true">Мосводоканал</a>" запустило в работу канализационную насосную станцию (КНС) "Даниловская", расположенную на территории бывшего завода имени Лихачева (ЗИЛ). Новое сооружение построили вместо устаревшей станции, которая эксплуатировалась с 1932 года. КНС "Даниловская" обеспечит надежную работу системы водоотведения Нагорного и Донского районов Москвы. Она оснащена высокоэффективным технологическим и энергетическим оборудованием и работает по безлюдным технологиям", — говорится в сообщении.Отмечается, что внутри станции установлено 4 насосных агрегата, обеспечивающих проектную мощность 40 тысяч кубических метров в сутки, и 2 запасных насоса. Для бесперебойной работы КНС предусмотрено резервное энергообеспечение – смонтирована дизель-генераторная установка мощностью 800 киловатт.Отмечается, что при строительстве подводящего к КНС канализационного коллектора использовались современные бестраншейные технологии, в частности, микротоннелирование. Это позволило избежать крупных раскопочных работ, максимально сократив неудобства для горожан."КНС "Даниловская" обслуживает 90 тысяч абонентов. С учетом перспективного развития города их число может возрасти до 170 тысяч", — добавили в пресс-службе.
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завод имени лихачева (зил), москва, мосводоканал

Новая насосная станция заработала на юге Москвы

12:16 24.09.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкНасосная станция "Мосводоканала"
Насосная станция Мосводоканала - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Новую канализационную насосную станцию запустили на юге Москвы на территории бывшего завода имени Лихачева (ЗИЛ), сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.
"АО "Мосводоканал" запустило в работу канализационную насосную станцию (КНС) "Даниловская", расположенную на территории бывшего завода имени Лихачева (ЗИЛ). Новое сооружение построили вместо устаревшей станции, которая эксплуатировалась с 1932 года. КНС "Даниловская" обеспечит надежную работу системы водоотведения Нагорного и Донского районов Москвы. Она оснащена высокоэффективным технологическим и энергетическим оборудованием и работает по безлюдным технологиям", — говорится в сообщении.
Отмечается, что внутри станции установлено 4 насосных агрегата, обеспечивающих проектную мощность 40 тысяч кубических метров в сутки, и 2 запасных насоса. Для бесперебойной работы КНС предусмотрено резервное энергообеспечение – смонтирована дизель-генераторная установка мощностью 800 киловатт.
"В канале насосной станции сточные воды проходят первичную механическую очистку на сорозадерживающем оборудовании. Кроме того, станция оснащена эффективной системой газоочистки воздушных выбросов, что исключает неприятные запахи на прилегающих территориях", — говорится в сообщении.
Насосная станция Мосводоканала - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
8 сентября, 10:58Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Песня глубоких вод: что скрывают подземелья насосных станций Москвы
Отмечается, что при строительстве подводящего к КНС канализационного коллектора использовались современные бестраншейные технологии, в частности, микротоннелирование. Это позволило избежать крупных раскопочных работ, максимально сократив неудобства для горожан.
"КНС "Даниловская" обслуживает 90 тысяч абонентов. С учетом перспективного развития города их число может возрасти до 170 тысяч", — добавили в пресс-службе.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниЗавод имени Лихачева (ЗИЛ)МоскваМосводоканал
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