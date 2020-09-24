https://ria.ru/20200924/kanalizatsiya-1577699136.html

Новая насосная станция заработала на юге Москвы

Новую канализационную насосную станцию запустили на юге Москвы на территории бывшего завода имени Лихачева (ЗИЛ), сообщает пресс-служба комплекса городского... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T12:16

2020-09-24T12:16

2020-09-24T12:16

москва сегодня: мегаполис для жизни

завод имени лихачева (зил)

москва

мосводоканал

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576914668_0:159:3078:1890_1400x0_80_0_0_5c1f1183bc11667eefb947dbf11a8c10.jpg

<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.</strong> Новую канализационную насосную станцию запустили на юге <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> на территории бывшего завода имени Лихачева (<a href="http://ria.ru/organization_AMO_ZIL/" target="_blank" data-auto="true">ЗИЛ</a>), сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы."АО "<a href="http://ria.ru/organization_Mosvodokanal/" target="_blank" data-auto="true">Мосводоканал</a>" запустило в работу канализационную насосную станцию (КНС) "Даниловская", расположенную на территории бывшего завода имени Лихачева (ЗИЛ). Новое сооружение построили вместо устаревшей станции, которая эксплуатировалась с 1932 года. КНС "Даниловская" обеспечит надежную работу системы водоотведения Нагорного и Донского районов Москвы. Она оснащена высокоэффективным технологическим и энергетическим оборудованием и работает по безлюдным технологиям", — говорится в сообщении.Отмечается, что внутри станции установлено 4 насосных агрегата, обеспечивающих проектную мощность 40 тысяч кубических метров в сутки, и 2 запасных насоса. Для бесперебойной работы КНС предусмотрено резервное энергообеспечение – смонтирована дизель-генераторная установка мощностью 800 киловатт.Отмечается, что при строительстве подводящего к КНС канализационного коллектора использовались современные бестраншейные технологии, в частности, микротоннелирование. Это позволило избежать крупных раскопочных работ, максимально сократив неудобства для горожан."КНС "Даниловская" обслуживает 90 тысяч абонентов. С учетом перспективного развития города их число может возрасти до 170 тысяч", — добавили в пресс-службе.

https://realty.ria.ru/20200908/mosvodokanal-1576913177.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

завод имени лихачева (зил), москва, мосводоканал