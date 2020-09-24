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https://ria.ru/20200924/kabel-iphone-12-1577715932.html
iPhone 12 получат кабели для зарядки из ткани
Смартфоны линейки iPhone 12 оснастят проводами зарядки и синхронизации, которые не будут похожи на привычные комплектные кабели. Об этом сообщает MacRumors, со... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T16:05
2020-09-24T16:05
риа наука
apple iphone
apple
гаджеты
технологии
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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.</strong> Смартфоны линейки <a href="http://ria.ru/product_Apple_iPhone_smartfon/" target="_blank" data-auto="true">iPhone</a> 12 оснастят проводами зарядки и синхронизации, которые не будут похожи на привычные комплектные кабели. Об этом сообщает <u><a href="https://www.macrumors.com/2020/09/24/leaked-iphone-12-braided-usb-c-to-lightning-cable/" target="_blank" rel="nofollow noopener">MacRumors</a></u>, со ссылкой на авторитетного инсайдера Mr. White.Новый провод, если верить фотографиям, получит коннекторы Lightning/USB-C, тогда как до этого смартфоны комплектовались Lightning/USB-A. Вместе с тем, iPhone 12 могут лишиться стандартного блока питания.Главной же особенностью нового кабеля станет его специальное тканевое покрытие. Ожидается, что это хорошо скажется на прочности и долговечности провода. До этого пользователи смартфонов <a href="http://ria.ru/organization_Apple_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Apple</a> часто жаловались на хрупкость кабеля, который даже при аккуратном использовании часто выходил из строя после нескольких месяцев работы. Выход iPhone 12 в 2020 году задерживается. Смартфон не показали на сентябрьской презентации, теперь его ждут в октябре.
https://ria.ru/20200908/iphone-12-1576897494.html
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РИА Новости
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apple iphone, apple, гаджеты, технологии

iPhone 12 получат кабели для зарядки из ткани

16:05 24.09.2020
1467
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкНовый смартфон компании Apple в руках покупателя в магазине re:Store на Тверской улице в Москве
Новый смартфон компании Apple в руках покупателя в магазине re:Store на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Смартфоны линейки iPhone 12 оснастят проводами зарядки и синхронизации, которые не будут похожи на привычные комплектные кабели. Об этом сообщает MacRumors, со ссылкой на авторитетного инсайдера Mr. White.
Новый провод, если верить фотографиям, получит коннекторы Lightning/USB-C, тогда как до этого смартфоны комплектовались Lightning/USB-A. Вместе с тем, iPhone 12 могут лишиться стандартного блока питания.
Главной же особенностью нового кабеля станет его специальное тканевое покрытие. Ожидается, что это хорошо скажется на прочности и долговечности провода. До этого пользователи смартфонов Apple часто жаловались на хрупкость кабеля, который даже при аккуратном использовании часто выходил из строя после нескольких месяцев работы.
Выход iPhone 12 в 2020 году задерживается. Смартфон не показали на сентябрьской презентации, теперь его ждут в октябре.
Покупательница в магазине современной техники - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
8 сентября, 08:00РИА Наука
У iPhone 12 отобрали зарядку. Во что превратили главный смартфон года
4172001
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РИА НаукаApple iPhoneAppleгаджетыТехнологии
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