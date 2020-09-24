https://ria.ru/20200924/kabel-iphone-12-1577715932.html

iPhone 12 получат кабели для зарядки из ткани

Смартфоны линейки iPhone 12 оснастят проводами зарядки и синхронизации, которые не будут похожи на привычные комплектные кабели. Об этом сообщает MacRumors, со... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T16:05

2020-09-24T16:05

2020-09-24T16:05

риа наука

apple iphone

apple

гаджеты

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155887/85/1558878540_0:201:2930:1849_1400x0_80_0_0_c35307117bc78977282d1ef822e95670.jpg

<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.</strong> Смартфоны линейки <a href="http://ria.ru/product_Apple_iPhone_smartfon/" target="_blank" data-auto="true">iPhone</a> 12 оснастят проводами зарядки и синхронизации, которые не будут похожи на привычные комплектные кабели. Об этом сообщает <u><a href="https://www.macrumors.com/2020/09/24/leaked-iphone-12-braided-usb-c-to-lightning-cable/" target="_blank" rel="nofollow noopener">MacRumors</a></u>, со ссылкой на авторитетного инсайдера Mr. White.Новый провод, если верить фотографиям, получит коннекторы Lightning/USB-C, тогда как до этого смартфоны комплектовались Lightning/USB-A. Вместе с тем, iPhone 12 могут лишиться стандартного блока питания.Главной же особенностью нового кабеля станет его специальное тканевое покрытие. Ожидается, что это хорошо скажется на прочности и долговечности провода. До этого пользователи смартфонов <a href="http://ria.ru/organization_Apple_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Apple</a> часто жаловались на хрупкость кабеля, который даже при аккуратном использовании часто выходил из строя после нескольких месяцев работы. Выход iPhone 12 в 2020 году задерживается. Смартфон не показали на сентябрьской презентации, теперь его ждут в октябре.

https://ria.ru/20200908/iphone-12-1576897494.html

1

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

apple iphone, apple, гаджеты, технологии