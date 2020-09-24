Презентация рассекреченных документов советской внешней разведки
28 сентября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, в рамках которой будет представлено документальное издание "Резиденты сообщают… Сборник документов о политической обстановке в Латвии, Литве и Эстонии, август 1939 г. – август 1940 г.", выпущенное фондом "Историческая память".
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Участники:
- уполномоченный Министерства иностранных дел Российской Федерации по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий ЛУКЬЯНЦЕВ;
- директор фонда "Историческая память", научный сотрудник Института российской истории РАН, составитель сборника документов Александр ДЮКОВ;
- советник МИА "Россия сегодня", руководитель Института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника КРАШЕНИННИКОВА;
- главный редактор "Журнала российских и восточноевропейских исторических исследований" Владимир СИМИНДЕЙ.
Приуроченное к 80-летию вхождения стран Прибалтики в состав СССР издание вводит в научный оборот ранее неизвестные документы советской внешней разведки. Ложившиеся на стол Сталина разведывательные материалы существенно дополняют представления о советской политике в Прибалтике, сложившиеся при ознакомлении с вышедшим три десятилетия назад классическим сборником документов МИД СССР "Полпреды сообщают…", и открывают новые перспективы для осмысления политики Кремля в прибалтийском регионе.
В сборник вошли рассекреченные документы из 5-ти архивов России, Латвии, Литвы и Эстонии, подавляющие большинство из которых публикуется впервые.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- уполномоченный Министерства иностранных дел Российской Федерации по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий ЛУКЬЯНЦЕВ;
- директор фонда "Историческая память", научный сотрудник Института российской истории РАН, составитель сборника документов Александр ДЮКОВ;
- советник МИА "Россия сегодня", руководитель Института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника КРАШЕНИННИКОВА;
- главный редактор "Журнала российских и восточноевропейских исторических исследований" Владимир СИМИНДЕЙ.
Приуроченное к 80-летию вхождения стран Прибалтики в состав СССР издание вводит в научный оборот ранее неизвестные документы советской внешней разведки. Ложившиеся на стол Сталина разведывательные материалы существенно дополняют представления о советской политике в Прибалтике, сложившиеся при ознакомлении с вышедшим три десятилетия назад классическим сборником документов МИД СССР "Полпреды сообщают…", и открывают новые перспективы для осмысления политики Кремля в прибалтийском регионе.
В сборник вошли рассекреченные документы из 5-ти архивов России, Латвии, Литвы и Эстонии, подавляющие большинство из которых публикуется впервые.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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