https://ria.ru/20200924/istoricheskaya-pamyat-1577720555.html

Презентация рассекреченных документов советской внешней разведки

28 сентября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, в рамках которой будет представлено документальное издание "Резиденты сообщают… Сборник документов о политической обстановке в Латвии, Литве и Эстонии, август 1939 г. – август 1940 г.", выпущенное фондом "Историческая память".

2020-09-24T16:58

2020-09-24T16:58

2020-09-24T16:58

анонсы

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<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20200928/952915192.html" target="_blank">Задать вопрос</a><br><br>Участники:<br></strong>- уполномоченный Министерства иностранных дел Российской Федерации по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий ЛУКЬЯНЦЕВ;<br>- директор фонда "Историческая память", научный сотрудник Института российской истории РАН, составитель сборника документов Александр ДЮКОВ;<br>- советник МИА "Россия сегодня", руководитель Института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника КРАШЕНИННИКОВА;<br>- главный редактор "Журнала российских и восточноевропейских исторических исследований" Владимир СИМИНДЕЙ. <br><br>Приуроченное к 80-летию вхождения стран Прибалтики в состав СССР издание вводит в научный оборот ранее неизвестные документы советской внешней разведки. Ложившиеся на стол Сталина разведывательные материалы существенно дополняют представления о советской политике в Прибалтике, сложившиеся при ознакомлении с вышедшим три десятилетия назад классическим сборником документов МИД СССР "Полпреды сообщают…", и открывают новые перспективы для осмысления политики Кремля в прибалтийском регионе.<br>В сборник вошли рассекреченные документы из 5-ти архивов России, Латвии, Литвы и Эстонии, подавляющие большинство из которых публикуется впервые.<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы