Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200924/istoricheskaya-pamyat-1577720555.html
Презентация рассекреченных документов советской внешней разведки
28 сентября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, в рамках которой будет представлено документальное издание "Резиденты сообщают… Сборник документов о политической обстановке в Латвии, Литве и Эстонии, август 1939 г. – август 1940 г.", выпущенное фондом "Историческая память".
2020-09-24T16:58
2020-09-24T16:58
анонсы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/sharing/article/1577720555.jpg?1600955936
<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20200928/952915192.html" target="_blank">Задать вопрос</a><br><br>Участники:<br></strong>- уполномоченный Министерства иностранных дел Российской Федерации по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий ЛУКЬЯНЦЕВ;<br>- директор фонда "Историческая память", научный сотрудник Института российской истории РАН, составитель сборника документов Александр ДЮКОВ;<br>- советник МИА "Россия сегодня", руководитель Института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника КРАШЕНИННИКОВА;<br>- главный редактор "Журнала российских и восточноевропейских исторических исследований" Владимир СИМИНДЕЙ.&nbsp;<br><br>Приуроченное к 80-летию&nbsp;вхождения&nbsp;стран Прибалтики в состав СССР издание вводит в научный оборот ранее неизвестные документы советской внешней разведки. Ложившиеся на стол Сталина разведывательные материалы существенно дополняют представления о советской политике в Прибалтике, сложившиеся при ознакомлении с вышедшим три десятилетия назад классическим сборником документов МИД СССР "Полпреды сообщают…", и открывают новые перспективы для осмысления политики Кремля в прибалтийском регионе.<br>В сборник вошли рассекреченные документы из 5-ти архивов России, Латвии, Литвы и Эстонии, подавляющие большинство из которых публикуется впервые.<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Презентация рассекреченных документов советской внешней разведки

16:58 24.09.2020
85
Читать ria.ru в
28 сентября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, в рамках которой будет представлено документальное издание "Резиденты сообщают… Сборник документов о политической обстановке в Латвии, Литве и Эстонии, август 1939 г. – август 1940 г.", выпущенное фондом "Историческая память".
Задать вопрос

Участники:
- уполномоченный Министерства иностранных дел Российской Федерации по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий ЛУКЬЯНЦЕВ;
- директор фонда "Историческая память", научный сотрудник Института российской истории РАН, составитель сборника документов Александр ДЮКОВ;
- советник МИА "Россия сегодня", руководитель Института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника КРАШЕНИННИКОВА;
- главный редактор "Журнала российских и восточноевропейских исторических исследований" Владимир СИМИНДЕЙ. 

Приуроченное к 80-летию вхождения стран Прибалтики в состав СССР издание вводит в научный оборот ранее неизвестные документы советской внешней разведки. Ложившиеся на стол Сталина разведывательные материалы существенно дополняют представления о советской политике в Прибалтике, сложившиеся при ознакомлении с вышедшим три десятилетия назад классическим сборником документов МИД СССР "Полпреды сообщают…", и открывают новые перспективы для осмысления политики Кремля в прибалтийском регионе.
В сборник вошли рассекреченные документы из 5-ти архивов России, Латвии, Литвы и Эстонии, подавляющие большинство из которых публикуется впервые.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
000000
Обсудить0
Анонсы
Рекомендуем
Московский областной хоспис для детей в городском округе Домодедово
Детскому хоспису в Домодедово передано еще одно здание
Зажигалки
Владимирские депутаты запретили продажу зажигалок несовершеннолетним
Ремонт дороги
В Нижегородской области отремонтировали более 600 километров дорог
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров заявил, что односторонние санкции подрывают авторитет ООН
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров назвал пандемию "черным лебедем", поставившим мир перед выбором
Зенитный пушечно-ракетный комплекс (ЗПРК) 2С6М1 Тунгуска-М1
Путин посетит учения "Кавказ-2020"
Кадры облета границ Украины и стран НАТО российскими бомбардировщиками Ту-160
Российские Ту-160 облетели границу Белоруссии с Украиной и НАТО
Самые яркие моменты с учений Кавказ-2020
Самые яркие моменты с учений "Кавказ-2020"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поздравляет Федерацию независимых профсоюзов России с 30-летием со дня образования
Мишустин отправил в отставку замруководителя ФМБА
Российские рубли
Эксперт оценил идею изменить методику расчета МРОТ
Смартфон
Муж раскрыл измену жены благодаря вентилятору
Компьютерная модель нового офиса Метровагонмаш, которы будет построен на Ярославском шоссе
"Метровагонмаш" построит новый офис на Ярославском шоссе
Посетители у здания Совета Федерации РФ
В Совфеде предложили дополнить закон об иноагентах
Посетитель и медработник в городской поликлинике № 209 в Москве
Приостановленную из-за пандемии плановую медпомощь полностью восстановили
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в здании Пресненского суда города Москвы
Источник сообщил подробности уголовного дела, в котором фигурирует Пашаев
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:20В США казнили первого афроамериканца после отмены 17-летнего моратория
02:16Эксперт рассказал, какие данные могут узнать о вас спецслужбы
02:06Назван срок хранения еды в морозилке
02:03Случайно победившая на выборах уборщица рассказала о своих планах
01:50Ургант пошутил над "тайной" инаугурацией Лукашенко
01:38Стало известно, при каком условии Рэдклифф вернется к роли Гарри Поттера
01:16В США сенаторы предложили ввести санкции против России из-за Навального
01:03Роскосмос не "ревнует" космонавтов из ОАЭ из-за тренировок в США
00:18Вильфанд рассказал об аномальном тепле в большинстве регионов
23:57В Нижегородской области возбудили дело об убийстве девятилетней девочки
23:50В Пензе оштрафовали мужчину, выбросившего кота с седьмого этажа
23:43Девочка больше восьми лет питалась одними чипсами и хлебом
23:43В Нижегородской области нашли тело пропавшей днем девятилетней девочки
23:18Facebook удалил три сети аккаунтов из России
22:37В Чехии от коронавируса за сутки умерло рекордное количество человек
22:36Разработчик "Новичка" высказался о виновниках инцидента с Навальным
22:08В Париже начали расследование утечки в СМИ разговора Путина и Макрона
22:05Во Франции выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом
22:03В Москве заговорили на одном из самых редких в мире языков
21:58Россиян предупредили о надвигающихся магнитных бурях
Лента новостейМолния