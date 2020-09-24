https://ria.ru/20200924/investitsii-1577729806.html
Холдинг "Дамате" инвестирует 2,7 млрд рублей в завод "Кавказ-мясо" в КЧР
Крупный российский агрохолдинг "Дамате" инвестирует 2,7 миллиарда рублей в реконструкцию завода "Кавказ-мясо" в Карачаево-Черкесии, сообщил глава республики... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T19:31
2020-09-24T19:31
2020-09-24T19:31
карачаево-черкесская республика
инстаграм
рашид темрезов
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<strong>ЧЕРКЕССК, 24 сен – РИА Новости.</strong> Крупный российский агрохолдинг "Дамате" инвестирует 2,7 миллиарда рублей в реконструкцию завода "Кавказ-мясо" в Карачаево-Черкесии, сообщил глава республики <a href="http://ria.ru/person_Rashid_Temrezov/" target="_blank" data-auto="true">Рашид Темрезов</a> на своей странице в Инстаграм.Планируется, что в результате реализации проекта по производству баранины, компания будет производить 42 тонны продукции в сутки или 12,6 тысячи тонн в убойном весе в год. Полная реконструкция завода должна быть завершена в мае 2021 года. Темрезов отметил, что присутствие инвестора "с принципиально новой идеологией и подходами к развитию овцеводства" даст мощный импульс развитию не только сельскохозяйственного сектора, но и всей экономики региона. "По сути, это старт возрождению отрасли овцеводства в республике. Со временем мы планируем выйти на лидерские позиции по выращиванию и переработке баранины в стране", — написал он.Темрезов также подчеркнул социальную значимость нового проекта – это сотни рабочих мест и налоговые поступления в республиканский бюджет.Глава региона добавил, что новый инвестор намерен активно инвестировать в развитие овцеводческих ферм, делая акцент на развитие высокоэффективной генетики, цифровизации технологических процессов, оказывая фермам комплексную высокотехнологичную поддержку на всех этапах производственного цикла и гарантируя стабильный сбыт продукции.
https://ria.ru/20171101/1507991275.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
инстаграм, рашид темрезов
ЧЕРКЕССК, 24 сен – РИА Новости.
Крупный российский агрохолдинг "Дамате" инвестирует 2,7 миллиарда рублей в реконструкцию завода "Кавказ-мясо" в Карачаево-Черкесии, сообщил глава республики Рашид Темрезов
на своей странице в Инстаграм.
Планируется, что в результате реализации проекта по производству баранины, компания будет производить 42 тонны продукции в сутки или 12,6 тысячи тонн в убойном весе в год. Полная реконструкция завода должна быть завершена в мае 2021 года.
Темрезов отметил, что присутствие инвестора "с принципиально новой идеологией и подходами к развитию овцеводства" даст мощный импульс развитию не только сельскохозяйственного сектора, но и всей экономики региона. "По сути, это старт возрождению отрасли овцеводства в республике. Со временем мы планируем выйти на лидерские позиции по выращиванию и переработке баранины в стране", — написал он.
Темрезов также подчеркнул социальную значимость нового проекта – это сотни рабочих мест и налоговые поступления в республиканский бюджет.
Глава региона добавил, что новый инвестор намерен активно инвестировать в развитие овцеводческих ферм, делая акцент на развитие высокоэффективной генетики, цифровизации технологических процессов, оказывая фермам комплексную высокотехнологичную поддержку на всех этапах производственного цикла и гарантируя стабильный сбыт продукции.