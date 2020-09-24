https://ria.ru/20200924/investitsii-1577729806.html

Холдинг "Дамате" инвестирует 2,7 млрд рублей в завод "Кавказ-мясо" в КЧР

Крупный российский агрохолдинг "Дамате" инвестирует 2,7 миллиарда рублей в реконструкцию завода "Кавказ-мясо" в Карачаево-Черкесии, сообщил глава республики... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T19:31

2020-09-24T19:31

2020-09-24T19:31

карачаево-черкесская республика

инстаграм

рашид темрезов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155954/96/1559549610_0:218:2868:1831_1400x0_80_0_0_d7996e5f45a1cd7bd5478218e64cf9f6.jpg

<strong>ЧЕРКЕССК, 24 сен – РИА Новости.</strong> Крупный российский агрохолдинг "Дамате" инвестирует 2,7 миллиарда рублей в реконструкцию завода "Кавказ-мясо" в Карачаево-Черкесии, сообщил глава республики <a href="http://ria.ru/person_Rashid_Temrezov/" target="_blank" data-auto="true">Рашид Темрезов</a> на своей странице в Инстаграм.Планируется, что в результате реализации проекта по производству баранины, компания будет производить 42 тонны продукции в сутки или 12,6 тысячи тонн в убойном весе в год. Полная реконструкция завода должна быть завершена в мае 2021 года. Темрезов отметил, что присутствие инвестора "с принципиально новой идеологией и подходами к развитию овцеводства" даст мощный импульс развитию не только сельскохозяйственного сектора, но и всей экономики региона. "По сути, это старт возрождению отрасли овцеводства в республике. Со временем мы планируем выйти на лидерские позиции по выращиванию и переработке баранины в стране", — написал он.Темрезов также подчеркнул социальную значимость нового проекта – это сотни рабочих мест и налоговые поступления в республиканский бюджет.Глава региона добавил, что новый инвестор намерен активно инвестировать в развитие овцеводческих ферм, делая акцент на развитие высокоэффективной генетики, цифровизации технологических процессов, оказывая фермам комплексную высокотехнологичную поддержку на всех этапах производственного цикла и гарантируя стабильный сбыт продукции.

https://ria.ru/20171101/1507991275.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инстаграм, рашид темрезов