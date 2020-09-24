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Республика Татарстан
Республика Татарстан
https://ria.ru/20200924/investitsii-1577704177.html
Инвестиции в комплекс "Танеко" в 2020 году составят 55 млрд руб
Инвестиции в новые производства комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов "Танеко" компании "Татнефть" составят в 2020 году 55 миллиардов... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T13:26
2020-09-24T13:26
республика татарстан
танеко
татнефть
рустам минниханов
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<strong>КАЗАНЬ, 24 сен — РИА Новости.</strong> Инвестиции в новые производства комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов "Танеко" компании "Татнефть" составят в 2020 году 55 миллиардов рублей, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.Минниханов в четверг обратился с ежегодным посланием к парламенту республики, в котором определены стратегия дальнейшего комплексного развития Татарстана и программа деятельности госорганов всех уровней по эффективному развитию экономики, социальной сферы, культуры."Реализация проекта продолжается. В текущем году инвестиции в новые производства планируются в объеме 55 миллиардов рублей", — сказал Минниханов, выступая с посланием.Глава республики напомнил, что в этом году исполняется 10 лет с момента запуска компанией "Татнефть" комплекса "Танеко". Суммарный объем инвестиций на этом объекте, по информации Минниханова, превысил 424 миллиарда рублей. В результате в республике перерабатывается более половины всей добываемой нефти.Важным результатом проекта "Танеко", по его словам, стало также создание в республике собственной инженерной компетенции в нефтеперерабатывающей промышленности.Ранее генеральный директор "Татнефти" Наиль Маганов сообщал, что компания в 2020 году планирует переработать на своих предприятиях 11,5 миллиона тонн нефти."Татнефть" — одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтяных компаний в России, ведет основную деятельность в Татарстане. Компания управляет одним из крупнейших в РФ нефтеперерабатывающих комплексов "Танеко", его проектная мощность по переработке нефти достигает 15,3 миллиона тонн в год.
https://ria.ru/20200910/tatarstan-1577050488.html
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танеко, татнефть, рустам минниханов

Инвестиции в комплекс "Танеко" в 2020 году составят 55 млрд руб

13:26 24.09.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкГлавная операторская комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов ОАО"ТАНЕКО" в Нижнекамске.
Главная операторская комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов ОАОТАНЕКО в Нижнекамске. - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КАЗАНЬ, 24 сен — РИА Новости. Инвестиции в новые производства комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов "Танеко" компании "Татнефть" составят в 2020 году 55 миллиардов рублей, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.
Минниханов в четверг обратился с ежегодным посланием к парламенту республики, в котором определены стратегия дальнейшего комплексного развития Татарстана и программа деятельности госорганов всех уровней по эффективному развитию экономики, социальной сферы, культуры.
"Реализация проекта продолжается. В текущем году инвестиции в новые производства планируются в объеме 55 миллиардов рублей", — сказал Минниханов, выступая с посланием.
Глава республики напомнил, что в этом году исполняется 10 лет с момента запуска компанией "Татнефть" комплекса "Танеко". Суммарный объем инвестиций на этом объекте, по информации Минниханова, превысил 424 миллиарда рублей. В результате в республике перерабатывается более половины всей добываемой нефти.
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
10 сентября, 16:39Республика Татарстан
Минниханов: Татарстан предпочитает реализацию продуктов нефтепереработки
Важным результатом проекта "Танеко", по его словам, стало также создание в республике собственной инженерной компетенции в нефтеперерабатывающей промышленности.
Ранее генеральный директор "Татнефти" Наиль Маганов сообщал, что компания в 2020 году планирует переработать на своих предприятиях 11,5 миллиона тонн нефти.
"Татнефть" — одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтяных компаний в России, ведет основную деятельность в Татарстане. Компания управляет одним из крупнейших в РФ нефтеперерабатывающих комплексов "Танеко", его проектная мощность по переработке нефти достигает 15,3 миллиона тонн в год.
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Республика ТатарстанТАНЕКОТатнефтьРустам Минниханов
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