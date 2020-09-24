https://ria.ru/20200924/investitsii-1577704177.html

Инвестиции в комплекс "Танеко" в 2020 году составят 55 млрд руб

Инвестиции в новые производства комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов "Танеко" компании "Татнефть" составят в 2020 году 55 миллиардов... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T13:26

2020-09-24T13:26

2020-09-24T13:26

республика татарстан

танеко

татнефть

рустам минниханов

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<strong>КАЗАНЬ, 24 сен — РИА Новости.</strong> Инвестиции в новые производства комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов "Танеко" компании "Татнефть" составят в 2020 году 55 миллиардов рублей, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.Минниханов в четверг обратился с ежегодным посланием к парламенту республики, в котором определены стратегия дальнейшего комплексного развития Татарстана и программа деятельности госорганов всех уровней по эффективному развитию экономики, социальной сферы, культуры."Реализация проекта продолжается. В текущем году инвестиции в новые производства планируются в объеме 55 миллиардов рублей", — сказал Минниханов, выступая с посланием.Глава республики напомнил, что в этом году исполняется 10 лет с момента запуска компанией "Татнефть" комплекса "Танеко". Суммарный объем инвестиций на этом объекте, по информации Минниханова, превысил 424 миллиарда рублей. В результате в республике перерабатывается более половины всей добываемой нефти.Важным результатом проекта "Танеко", по его словам, стало также создание в республике собственной инженерной компетенции в нефтеперерабатывающей промышленности.Ранее генеральный директор "Татнефти" Наиль Маганов сообщал, что компания в 2020 году планирует переработать на своих предприятиях 11,5 миллиона тонн нефти."Татнефть" — одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтяных компаний в России, ведет основную деятельность в Татарстане. Компания управляет одним из крупнейших в РФ нефтеперерабатывающих комплексов "Танеко", его проектная мощность по переработке нефти достигает 15,3 миллиона тонн в год.

https://ria.ru/20200910/tatarstan-1577050488.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

танеко, татнефть, рустам минниханов