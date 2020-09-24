https://ria.ru/20200924/inoagenty-1577695873.html

В Совфеде предложили дополнить закон об иноагентах

Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета РФ предлагает приравнять физлиц к иноагентам за сбор информации в пользу иностранных структур, заявил РИА Новости в... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T11:18

2020-09-24T11:18

2020-09-24T11:18

госдума рф

андрей климов

безопасность

общество

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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета РФ предлагает приравнять физлиц к иноагентам за сбор информации в пользу иностранных структур, заявил РИА Новости в четверг глава комиссии <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Klimov/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Климов</a>."Мы предлагаем дать правовую возможность приравнивать к иноагентам физлиц, которые занимаются сбором информации политического и прочего характера на территории РФ в пользу иностранных структур", - сказал сенатор.По словам Климова, если гражданин занимается такого рода деятельностью, "он должен встать на регистрацию в Минюсте, зарегистрировать свою деятельность". Кроме того, такой гражданин должен будет отчитываться о своих доходах. "Заодно попросим декларацию написать", - сказал парламентарий.Он напомнил, что данная мера носит ответный характер и повторяет положение американского законодательства.Говоря о законодательных предложениях, Климов выразил мнение о том, что до конца года "мы этот вопрос решим, в идеале, до уровня законов, потому что в 2021 году выборы в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a>".По словам законодателя, предлагаемые новации планируется обсудить с коллегами из Госдумы и профильными ведомствами с тем, чтобы "в ближайшее время сформулировать законодательно".Парламентарий подчеркнул, что в соответствии с обновленной конституцией, Россия принимает меры по защите своего суверенитета.

https://ria.ru/20200716/1574437168.html

https://ria.ru/20200201/1564131716.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, андрей климов, безопасность, общество