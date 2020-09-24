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В Совфеде предложили дополнить закон об иноагентах
Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета РФ предлагает приравнять физлиц к иноагентам за сбор информации в пользу иностранных структур, заявил РИА Новости в... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T11:18
2020-09-24T11:18
госдума рф
андрей климов
безопасность
общество
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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета РФ предлагает приравнять физлиц к иноагентам за сбор информации в пользу иностранных структур, заявил РИА Новости в четверг глава комиссии <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Klimov/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Климов</a>."Мы предлагаем дать правовую возможность приравнивать к иноагентам физлиц, которые занимаются сбором информации политического и прочего характера на территории РФ в пользу иностранных структур", - сказал сенатор.По словам Климова, если гражданин занимается такого рода деятельностью, "он должен встать на регистрацию в Минюсте, зарегистрировать свою деятельность". Кроме того, такой гражданин должен будет отчитываться о своих доходах. "Заодно попросим декларацию написать", - сказал парламентарий.Он напомнил, что данная мера носит ответный характер и повторяет положение американского законодательства.Говоря о законодательных предложениях, Климов выразил мнение о том, что до конца года "мы этот вопрос решим, в идеале, до уровня законов, потому что в 2021 году выборы в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a>".По словам законодателя, предлагаемые новации планируется обсудить с коллегами из Госдумы и профильными ведомствами с тем, чтобы "в ближайшее время сформулировать законодательно".Парламентарий подчеркнул, что в соответствии с обновленной конституцией, Россия принимает меры по защите своего суверенитета.
https://ria.ru/20200716/1574437168.html
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госдума рф, андрей климов, безопасность, общество

В Совфеде предложили дополнить закон об иноагентах

11:18 24.09.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПосетители у здания Совета Федерации РФ
Посетители у здания Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета РФ предлагает приравнять физлиц к иноагентам за сбор информации в пользу иностранных структур, заявил РИА Новости в четверг глава комиссии Андрей Климов.
"Мы предлагаем дать правовую возможность приравнивать к иноагентам физлиц, которые занимаются сбором информации политического и прочего характера на территории РФ в пользу иностранных структур", - сказал сенатор.
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) - РИА Новости, 1920, 16.07.2020
16 июля, 13:07
Роскомнадзор предложил форму указания на данные от СМИ-иноагента
По словам Климова, если гражданин занимается такого рода деятельностью, "он должен встать на регистрацию в Минюсте, зарегистрировать свою деятельность". Кроме того, такой гражданин должен будет отчитываться о своих доходах. "Заодно попросим декларацию написать", - сказал парламентарий.
Он напомнил, что данная мера носит ответный характер и повторяет положение американского законодательства.
Говоря о законодательных предложениях, Климов выразил мнение о том, что до конца года "мы этот вопрос решим, в идеале, до уровня законов, потому что в 2021 году выборы в Госдуму".
По словам законодателя, предлагаемые новации планируется обсудить с коллегами из Госдумы и профильными ведомствами с тем, чтобы "в ближайшее время сформулировать законодательно".
Парламентарий подчеркнул, что в соответствии с обновленной конституцией, Россия принимает меры по защите своего суверенитета.
Газеты - РИА Новости, 1920, 01.02.2020
1 февраля, 03:32
Вступает в силу закон о штрафах за нарушение работы СМИ-иноагентов
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Госдума РФАндрей КлимовБезопасностьОбщество
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