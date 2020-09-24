Песков рассказал, поздравил ли Путин Лукашенко с инаугурацией
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии в Таврическом дворце
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин ранее поздравлял главу Белоруссии Александра Лукашенко с победой на выборах, отдельного поздравления с инаугурацией не было, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нет, нет. Поздравление уже было", - сказал Песков, отвечая на вопрос, поздравлял ли отдельно Путин президента Белоруссии с инаугурацией.
Песков отметил, что ранее Путин поздравлял президента Лукашенко с победой на выборах и по телефону, "и далее уже очно в ходе недавнего рабочего визита".
Путин 10 августа направил Лукашенко поздравительную телеграмму в связи с победой на президентских выборах. В тот же день премьер-министр РФ Михаил Мишустин в разговоре с премьером Белоруссии передал поздравления президенту республики.
Визит Лукашенко в Россию состоялся в середине сентября, его переговоры с Путиным в Сочи продолжались более четырех часов.
В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Согласно законодательству, инаугурация избранного президента должна пройти в течение двух месяцев со дня выборов. В среду Sputnik Беларусь неожиданно, без предварительного анонса, передал, что Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии, церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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