https://ria.ru/20200924/inauguratsiya-1577702416.html

Песков рассказал, поздравил ли Путин Лукашенко с инаугурацией

Президент России Владимир Путин ранее поздравлял главу Белоруссии Александра Лукашенко с победой на выборах, отдельного поздравления с инаугурацией не было,... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T13:04

2020-09-24T13:04

2020-09-24T13:04

россия

михаил мишустин

александр лукашенко

дмитрий песков

владимир путин

белоруссия

политика

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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> ранее поздравлял главу Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александра Лукашенко</a> с победой на выборах, отдельного поздравления с инаугурацией не было, заявил пресс-секретарь главы государства <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a>.Песков отметил, что ранее Путин поздравлял президента Лукашенко с победой на выборах и по телефону, "и далее уже очно в ходе недавнего рабочего визита".Путин 10 августа направил Лукашенко поздравительную телеграмму в связи с победой на президентских выборах. В тот же день премьер-министр РФ <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin" target="_blank">Михаил Мишустин</a> в разговоре с премьером Белоруссии передал поздравления президенту республики.Визит Лукашенко в Россию состоялся в середине сентября, его переговоры с Путиным в Сочи продолжались более четырех часов.В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Согласно законодательству, инаугурация избранного президента должна пройти в течение двух месяцев со дня выборов. В среду Sputnik Беларусь неожиданно, без предварительного анонса, передал, что Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии, церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> 9 августа. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200924/lukashenko-1577696992.html

https://ria.ru/20200924/pushkov-1577691118.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил мишустин, александр лукашенко, дмитрий песков, владимир путин, белоруссия, политика