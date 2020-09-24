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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200924/inauguratsiya-1577698584.html
Лукашенко заявил, что не придает своей инаугурации большого значения
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не придает своей инаугурации "великого фантомного значения", для него это "обычная рабочая ситуация". РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T12:06
2020-09-24T15:04
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 24 сен – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что не придает своей инаугурации "великого фантомного значения", для него это "обычная рабочая ситуация".Как передает <a href="https://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Белоруссия</a>, такое заявление прозвучало в четверг на встрече главы государства с послом Китая в Минске Цуй Цимином."Ну а что касается вчерашнего мероприятия, то вы, наверное, не могли не заметить, что кортеж президента нетрадиционно следовал по всему городу. Мы как чувствовали, что нас могут упрекнуть в какой-то конспирологии. Мы проехали по всему городу, люди это видели. Поэтому никакой тайны нет. И я не придаю инаугурации нынешнего президента, это не первая моя инаугурация, какого-то такого великого фантомного значения. Обычная рабочая ситуация", - заявил Лукашенко.В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Согласно законодательству, инаугурация избранного президента должна пройти в течение двух месяцев со дня выборов. В среду Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии, церемония инаугурации прошла в рабочей резиденции - Дворце независимости. После этого в Минске и других городах начались акции протеста противников Лукашенко, которые были недовольны его инаугурацией на шестой срок. МВД Белоруссии заявило об агрессивном характере протестов, для их подавления правоохранителями применялись техника и спецсредства.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<a href="https://sputnik.by/" target="_blank">Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Белоруссия &gt;&gt;</a>
https://radiosputnik.ria.ru/20200924/lukashenko-1577699716.html
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александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко заявил, что не придает своей инаугурации большого значения

12:06 24.09.2020 (обновлено: 15:04 24.09.2020)
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© РИА Новости / БелТАПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / БелТА
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МИНСК, 24 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не придает своей инаугурации "великого фантомного значения", для него это "обычная рабочая ситуация".
Как передает Sputnik Белоруссия, такое заявление прозвучало в четверг на встрече главы государства с послом Китая в Минске Цуй Цимином.
"Ну а что касается вчерашнего мероприятия, то вы, наверное, не могли не заметить, что кортеж президента нетрадиционно следовал по всему городу. Мы как чувствовали, что нас могут упрекнуть в какой-то конспирологии. Мы проехали по всему городу, люди это видели. Поэтому никакой тайны нет. И я не придаю инаугурации нынешнего президента, это не первая моя инаугурация, какого-то такого великого фантомного значения. Обычная рабочая ситуация", - заявил Лукашенко.
В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Согласно законодательству, инаугурация избранного президента должна пройти в течение двух месяцев со дня выборов. В среду Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии, церемония инаугурации прошла в рабочей резиденции - Дворце независимости. После этого в Минске и других городах начались акции протеста противников Лукашенко, которые были недовольны его инаугурацией на шестой срок. МВД Белоруссии заявило об агрессивном характере протестов, для их подавления правоохранителями применялись техника и спецсредства.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
Вчера, 12:24
"Таинства" не делали. Лукашенко впервые высказался после инаугурации
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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1942003
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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