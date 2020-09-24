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На заседании Госсовета рассмотрят планы по реализации нацпроектов
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что на предстоящем заседании Госсовета будут рассмотрены планы по реализации нацпроектов. РИА Новости, 24.09.2020
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заседание госсовета
владимир путин
политика
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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> сообщил, что на предстоящем заседании Госсовета будут рассмотрены планы по реализации нацпроектов."На предстоящем заседании президиума Госсовета вместе с регионами будем обсуждать планы по реализации национальных проектов. Мнения субъектов Федерации здесь крайне значимы, основной массив мероприятий воплощается именно на территориях, на местах", - рассказал Путин на встрече с избранными главами субъектов РФ.
https://ria.ru/20200924/putin-1577707443.html
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заседание госсовета, владимир путин, политика

На заседании Госсовета рассмотрят планы по реализации нацпроектов

14:13 24.09.2020 (обновлено: 14:18 24.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с работниками атомной отрасли
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с работниками атомной отрасли - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что на предстоящем заседании Госсовета будут рассмотрены планы по реализации нацпроектов.
"На предстоящем заседании президиума Госсовета вместе с регионами будем обсуждать планы по реализации национальных проектов. Мнения субъектов Федерации здесь крайне значимы, основной массив мероприятий воплощается именно на территориях, на местах", - рассказал Путин на встрече с избранными главами субъектов РФ.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
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