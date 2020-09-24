https://ria.ru/20200924/gossovet-1577707806.html
На заседании Госсовета рассмотрят планы по реализации нацпроектов
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что на предстоящем заседании Госсовета будут рассмотрены планы по реализации нацпроектов. РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T14:13
2020-09-24T14:13
2020-09-24T14:18
заседание госсовета
владимир путин
политика
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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> сообщил, что на предстоящем заседании Госсовета будут рассмотрены планы по реализации нацпроектов."На предстоящем заседании президиума Госсовета вместе с регионами будем обсуждать планы по реализации национальных проектов. Мнения субъектов Федерации здесь крайне значимы, основной массив мероприятий воплощается именно на территориях, на местах", - рассказал Путин на встрече с избранными главами субъектов РФ.
https://ria.ru/20200924/putin-1577707443.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
заседание госсовета, владимир путин, политика