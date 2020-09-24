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Ростовская область
Ростовская область
https://ria.ru/20200924/golubev-1577721183.html
Ростовский губернатор пообещал быстро реагировать на запросы жителей
Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал президенту России Владимиру Путину о своем деловом настрое после вступления в должность главы региона и... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T17:08
2020-09-24T17:12
ростовская область
василий голубев
владимир путин
ростовская область
политика
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<strong>РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 сен – РИА Новости.</strong> Губернатор Ростовской области <a href="https://ria.ru/person_Vasilijj_Golubev" target="_blank">Василий Голубев</a> рассказал президенту России <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимиру Путину</a> о своем деловом настрое после вступления в должность главы региона и пообещал по-прежнему быстро реагировать на запросы населения, сообщает правительство региона.Президент в четверг в режиме видеоконференции встретился с избранными на сентябрьских выборах губернаторами. Он напомнил о задачах, которые предстоит решать губернаторам: реализация национальных проектов, борьба с распространением коронавируса, укрепление системы здравоохранения, восстановление нормального делового ритма экономики, восстановление занятости и доходов людей."Успех решения этих задач во многом зависит от того, как идет работа в регионах, в каждом муниципалитете, и здесь огромная роль принадлежит вам, как главам субъектов РФ. И главное – слышать людей, быть с ними в открытом диалоге, получать живой отклик, обратную связь", - приводятся в сообщении слова президента.Голубев поблагодарил главу государства за поддержку Ростовской области и поделился своим настроем на эффективную работу по дальнейшему развитию региона. "В первый рабочий день после вступления в должность, несмотря на то, что за плечами какие-то годы, на работу пришел как в первый раз", - сказал он, добавив, что есть энергия и желание двигаться дальше, и этим "пытаемся зарядить всех членов команды"."Василий Голубев отдельно подчеркнул, что особое внимание будет по-прежнему уделять быстрой реакции на запросы людей", - добавляет облправительство.Голубев руководит регионом 10 лет. В мае 2010 года депутаты заксобрания <a href="https://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast" target="_blank">Ростовской области</a> наделили его полномочиями губернатора сроком на 5 лет. В сентябре 2015 года он победил на выборах главы региона, набрав 78,2% голосов. В сентябре 2020 года он одержал победу на выборах губернатора Ростовской области, набрав 65,53% голосов избирателей.
https://ria.ru/20200903/promyshlennost-1576705838.html
https://ria.ru/20200924/bezrabotitsa-1577713081.html
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василий голубев, владимир путин, ростовская область, политика

Ростовский губернатор пообещал быстро реагировать на запросы жителей

17:08 24.09.2020 (обновлено: 17:12 24.09.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Ростовской области / Перейти в фотобанкВасилий Голубев, выигравший губернаторские выборы в Ростовской области, во время церемонии инаугурации в Ростовском музыкальном театре
Василий Голубев, выигравший губернаторские выборы в Ростовской области, во время церемонии инаугурации в Ростовском музыкальном театре - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Ростовской области
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 сен – РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал президенту России Владимиру Путину о своем деловом настрое после вступления в должность главы региона и пообещал по-прежнему быстро реагировать на запросы населения, сообщает правительство региона.
Президент в четверг в режиме видеоконференции встретился с избранными на сентябрьских выборах губернаторами. Он напомнил о задачах, которые предстоит решать губернаторам: реализация национальных проектов, борьба с распространением коронавируса, укрепление системы здравоохранения, восстановление нормального делового ритма экономики, восстановление занятости и доходов людей.
"Успех решения этих задач во многом зависит от того, как идет работа в регионах, в каждом муниципалитете, и здесь огромная роль принадлежит вам, как главам субъектов РФ. И главное – слышать людей, быть с ними в открытом диалоге, получать живой отклик, обратную связь", - приводятся в сообщении слова президента.
Голубев поблагодарил главу государства за поддержку Ростовской области и поделился своим настроем на эффективную работу по дальнейшему развитию региона. "В первый рабочий день после вступления в должность, несмотря на то, что за плечами какие-то годы, на работу пришел как в первый раз", - сказал он, добавив, что есть энергия и желание двигаться дальше, и этим "пытаемся зарядить всех членов команды".
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"Василий Голубев отдельно подчеркнул, что особое внимание будет по-прежнему уделять быстрой реакции на запросы людей", - добавляет облправительство.

"В Ростовской области проблем много. Вы о них знаете. Рассчитываю на то, что и вы, и те, кто рядом с вами работает, зная об этих вопросах, будут уделять им повышенное внимание, с тем чтобы как можно быстрее эти вопросы закрыть и двигаться дальше. Всего Вам доброго!" - пожелал губернатору Путин.

Голубев руководит регионом 10 лет. В мае 2010 года депутаты заксобрания Ростовской области наделили его полномочиями губернатора сроком на 5 лет. В сентябре 2015 года он победил на выборах главы региона, набрав 78,2% голосов. В сентябре 2020 года он одержал победу на выборах губернатора Ростовской области, набрав 65,53% голосов избирателей.
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