https://ria.ru/20200924/forum-1577715585.html

Форум регионов России и Белоруссии пока не отменен, сообщили в Госдуме

Форум регионов России и Белоруссии, проведение которого запланировано с 28 по 29 сентября в Минске, пока не отменен, но, если Минск сочтет, что сейчас не лучшее РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T16:03

2020-09-24T16:03

2020-09-24T20:37

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

леонид калашников

госдума рф

гродно

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Форум регионов России и <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, проведение которого запланировано с 28 по 29 сентября в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>, пока не отменен, но, если Минск сочтет, что сейчас не лучшее время для его проведения, отмена может обсуждаться, сказал РИА Новости глава комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по делам <a href="http://ria.ru/organization_Sodruzhestvo_nezavisimykh_gosudarstv/" target="_blank" data-auto="true">СНГ</a> <a href="http://ria.ru/person_Leonid_Kalashnikov/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Калашников</a>."Нет, пока он не отменен, и о каких-то планах по его отмене пока я не слышал, но, если Минск сочтет, что для них сейчас это не лучшее время для проведения, наверное, такое может обсуждаться, я это допускаю", - сказал <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Kalashnikov/" target="_blank" data-auto="true">Калашников</a>.Парламентарий считает обоснованной отмену по просьбе <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киева</a> форума регионов Белоруссии и <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>, который должен был состояться в октябре в белорусском <a href="http://ria.ru/location_Hrodna/" target="_blank" data-auto="true">Гродно</a>, и его перенос на 2021 год, о которых стало известно ранее."Может быть, пусть общество успокоится... Но, с другой стороны, это тоже сигнал определенный о том, с кем, когда и куда. Выстроить оптимальный путь между рисками и показом обществу тенденций развития - это дело непростое, пусть руководство белорусов решает", - заключил Калашников.

https://ria.ru/20200923/rapota-1577658648.html

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гродно

минск

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, леонид калашников, госдума рф, гродно, минск, белоруссия, в мире