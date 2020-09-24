Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Парламентское собрание СГ
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
https://ria.ru/20200924/forum-1577715585.html
Форум регионов России и Белоруссии пока не отменен, сообщили в Госдуме
Форум регионов России и Белоруссии, проведение которого запланировано с 28 по 29 сентября в Минске, пока не отменен, но, если Минск сочтет, что сейчас не лучшее РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T16:03
2020-09-24T20:37
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
леонид калашников
госдума рф
гродно
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/148164/59/1481645945_0:0:2305:1298_1400x0_80_0_0_4c63b18dcdb4d9e649c813c1772fca53.jpg
<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Форум регионов России и <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, проведение которого запланировано с 28 по 29 сентября в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>, пока не отменен, но, если Минск сочтет, что сейчас не лучшее время для его проведения, отмена может обсуждаться, сказал РИА Новости глава комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по делам <a href="http://ria.ru/organization_Sodruzhestvo_nezavisimykh_gosudarstv/" target="_blank" data-auto="true">СНГ</a> <a href="http://ria.ru/person_Leonid_Kalashnikov/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Калашников</a>."Нет, пока он не отменен, и о каких-то планах по его отмене пока я не слышал, но, если Минск сочтет, что для них сейчас это не лучшее время для проведения, наверное, такое может обсуждаться, я это допускаю", - сказал <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Kalashnikov/" target="_blank" data-auto="true">Калашников</a>.Парламентарий считает обоснованной отмену по просьбе <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киева</a> форума регионов Белоруссии и <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>, который должен был состояться в октябре в белорусском <a href="http://ria.ru/location_Hrodna/" target="_blank" data-auto="true">Гродно</a>, и его перенос на 2021 год, о которых стало известно ранее."Может быть, пусть общество успокоится... Но, с другой стороны, это тоже сигнал определенный о том, с кем, когда и куда. Выстроить оптимальный путь между рисками и показом обществу тенденций развития - это дело непростое, пусть руководство белорусов решает", - заключил Калашников.
https://ria.ru/20200923/rapota-1577658648.html
1
россия
гродно
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/148164/59/1481645945_0:0:2305:1730_1400x0_80_0_0_6afbb051fef50e8073355cdfb9305488.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, леонид калашников, госдума рф, гродно, минск, белоруссия, в мире

Форум регионов России и Белоруссии пока не отменен, сообщили в Госдуме

16:03 24.09.2020 (обновлено: 20:37 24.09.2020)
751
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутат Госдумы РФ Леонид Калашников
Депутат Госдумы РФ Леонид Калашников - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Форум регионов России и Белоруссии, проведение которого запланировано с 28 по 29 сентября в Минске, пока не отменен, но, если Минск сочтет, что сейчас не лучшее время для его проведения, отмена может обсуждаться, сказал РИА Новости глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.
"Нет, пока он не отменен, и о каких-то планах по его отмене пока я не слышал, но, если Минск сочтет, что для них сейчас это не лучшее время для проведения, наверное, такое может обсуждаться, я это допускаю", - сказал Калашников.
Парламентарий считает обоснованной отмену по просьбе Киева форума регионов Белоруссии и Украины, который должен был состояться в октябре в белорусском Гродно, и его перенос на 2021 год, о которых стало известно ранее.
"Может быть, пусть общество успокоится... Но, с другой стороны, это тоже сигнал определенный о том, с кем, когда и куда. Выстроить оптимальный путь между рисками и показом обществу тенденций развития - это дело непростое, пусть руководство белорусов решает", - заключил Калашников.

Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
23 сентября, 14:33Союзное государство
Госсекретарь Союзного государства Рапота посетит форум регионов в Минске
1710112
Обсудить1
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииРоссияЛеонид КалашниковГосдума РФГродноМинскБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Кадры облета границ Украины и стран НАТО российскими бомбардировщиками Ту-160
Российские Ту-160 облетели границу Белоруссии с Украиной и НАТО
Указатель на строящуюся Белорусскую АЭС
Минск отреагировал на резолюцию Литвы об угрозе безопасности из-за БелАЭС
Стенд компании Mail.ru Group
Mail.ru ответил Тинькову на слова о покупке Сбербанком
Новый смартфон компании Apple в руках покупателя в магазине re:Store на Тверской улице в Москве
iPhone 12 получат кабели для зарядки из ткани
Участники несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске
В Белоруссии возбудили около 280 дел из-за участия детей в протестах
Акция протеста Марш Справедливости в Минске
В Госдуме назвали страны, дестабилизирующие ситуацию в Белоруссии
Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины
В Киеве решили отменить визит Зеленского в Белоруссию
Алексей Навальный в Берлине
Организатор перелета Навального в Германию заявил, что тот очень слаб
Певец Бедрос Киркоров перед началом мюзикла CHICAGO
Жена Бедроса Киркорова сообщила подробности о его госпитализации
Люди, страдающие перееданием, часто страдают ожирением
Названы способы справиться с ночным перееданием
Участники несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске
МВД Белоруссии рассказало о жалобах минчан на участников акций протеста
Работа станции скорой медицинской помощи
В Минздраве рассказали, что влияет на снижение смертности
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поздравляет Федерацию независимых профсоюзов России с 30-летием со дня образования
Мишустин отправил в отставку замруководителя ФМБА
Врачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Число госпитализаций пациентов с COVID-19 в Москве выросло на 30%
София Конкина
Стали известны подробности гибели дочери Конкина
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:20В США казнили первого афроамериканца после отмены 17-летнего моратория
02:16Эксперт рассказал, какие данные могут узнать о вас спецслужбы
02:06Назван срок хранения еды в морозилке
02:03Случайно победившая на выборах уборщица рассказала о своих планах
01:50Ургант пошутил над "тайной" инаугурацией Лукашенко
01:38Стало известно, при каком условии Рэдклифф вернется к роли Гарри Поттера
01:16В США сенаторы предложили ввести санкции против России из-за Навального
01:03Роскосмос не "ревнует" космонавтов из ОАЭ из-за тренировок в США
00:18Вильфанд рассказал об аномальном тепле в большинстве регионов
23:57В Нижегородской области возбудили дело об убийстве девятилетней девочки
23:50В Пензе оштрафовали мужчину, выбросившего кота с седьмого этажа
23:43Девочка больше восьми лет питалась одними чипсами и хлебом
23:43В Нижегородской области нашли тело пропавшей днем девятилетней девочки
23:18Facebook удалил три сети аккаунтов из России
22:37В Чехии от коронавируса за сутки умерло рекордное количество человек
22:36Разработчик "Новичка" высказался о виновниках инцидента с Навальным
22:08В Париже начали расследование утечки в СМИ разговора Путина и Макрона
22:05Во Франции выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом
22:03В Москве заговорили на одном из самых редких в мире языков
21:58Россиян предупредили о надвигающихся магнитных бурях
Лента новостейМолния