https://ria.ru/20200924/evrosoyuz-1577706128.html

В Бельгии рассказали, когда в ЕС появится первая вакцина от COVID-19

Первая доступная для граждан Евросоюза вакцина против коронавируса должна появиться в марте будущего года, считает министр здравоохранения Бельгии Мэгги де... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T13:48

2020-09-24T13:48

2020-09-24T13:48

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

евросоюз

бельгия

в мире

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<strong>БРЮССЕЛЬ, 24 сен - РИА Новости.</strong> Первая доступная для граждан <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">Евросоюза</a> вакцина против коронавируса должна появиться в марте будущего года, считает министр здравоохранения <a href="https://ria.ru/location_Belgium" target="_blank">Бельгии</a> Мэгги де Блок.По ее словам, первыми вакцины получат медики и самые незащищенные граждане.Ранее сообщалось, что Еврокомиссия ведет переговоры сразу с несколькими фармацевтическими компаниями, в том числе с Sanofi, для покупки разрабатываемой вакцины против коронавируса.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20200518/1571637453.html

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бельгия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, евросоюз, бельгия, в мире