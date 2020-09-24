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https://ria.ru/20200924/evrosoyuz-1577706128.html
В Бельгии рассказали, когда в ЕС появится первая вакцина от COVID-19
Первая доступная для граждан Евросоюза вакцина против коронавируса должна появиться в марте будущего года, считает министр здравоохранения Бельгии Мэгги де... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T13:48
2020-09-24T13:48
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
евросоюз
бельгия
в мире
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 24 сен - РИА Новости.</strong> Первая доступная для граждан <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">Евросоюза</a> вакцина против коронавируса должна появиться в марте будущего года, считает министр здравоохранения <a href="https://ria.ru/location_Belgium" target="_blank">Бельгии</a> Мэгги де Блок.По ее словам, первыми вакцины получат медики и самые незащищенные граждане.Ранее сообщалось, что Еврокомиссия ведет переговоры сразу с несколькими фармацевтическими компаниями, в том числе с Sanofi, для покупки разрабатываемой вакцины против коронавируса.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, евросоюз, бельгия, в мире

В Бельгии рассказали, когда в ЕС появится первая вакцина от COVID-19

13:48 24.09.2020
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© AP Photo / Francisco SecoФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© AP Photo / Francisco Seco
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 24 сен - РИА Новости. Первая доступная для граждан Евросоюза вакцина против коронавируса должна появиться в марте будущего года, считает министр здравоохранения Бельгии Мэгги де Блок.

"По идее, первая вакцина будет от Sanofi и появится в марте здесь в Бельгии и других странах ЕС", - сказала министр в четверг в эфире бельгийского телеканала RTBF.

По ее словам, первыми вакцины получат медики и самые незащищенные граждане.
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия ведет переговоры сразу с несколькими фармацевтическими компаниями, в том числе с Sanofi, для покупки разрабатываемой вакцины против коронавируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории - РИА Новости, 1920, 18.05.2020
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоЕвросоюзБельгияВ мире
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