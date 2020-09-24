https://ria.ru/20200924/ekonomika-1577723103.html

МВФ оценил серьезность последствий пандемии для мировой экономики

Последствия пандемии коронавируса могут быть менее серьезными, чем оценивалось в июне, заявил в четверг пресс-секретарь фонда Джерри Райс. РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T17:40

2020-09-24T17:40

2020-09-24T17:40

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

джерри райс

здоровье - общество

мвф

китай

экономика

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<strong>ВАШИНГТОН, 24 сен – РИА Новости.</strong> Последствия пандемии коронавируса могут быть менее серьезными, чем оценивалось в июне, заявил в четверг пресс-секретарь фонда <a href="https://ria.ru/person__369" target="_blank">Джерри Райс</a>.В частности, он упомянул данные за второй квартал из <a href="https://ria.ru/location_China" target="_blank">Китая</a>. Показатели "ряда других развитых экономик" тоже оказались лучше, чем прогнозировалось в июне, пояснил Райс."Мы также видим знаки того, как мировая торговля медленно восстанавливается", - сказал он, добавив, что ситуация для развивающихся рынков остается сложной.По его словам, новый скорректированный прогноз будет опубликован 13 октября.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200920/pandemiya-1577520766.html

китай

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, джерри райс, здоровье - общество, мвф, китай, экономика