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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200924/ekonomika-1577723103.html
МВФ оценил серьезность последствий пандемии для мировой экономики
Последствия пандемии коронавируса могут быть менее серьезными, чем оценивалось в июне, заявил в четверг пресс-секретарь фонда Джерри Райс. РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T17:40
2020-09-24T17:40
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
джерри райс
здоровье - общество
мвф
китай
экономика
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<strong>ВАШИНГТОН, 24 сен – РИА Новости.</strong> Последствия пандемии коронавируса могут быть менее серьезными, чем оценивалось в июне, заявил в четверг пресс-секретарь фонда <a href="https://ria.ru/person__369" target="_blank">Джерри Райс</a>.В частности, он упомянул данные за второй квартал из <a href="https://ria.ru/location_China" target="_blank">Китая</a>. Показатели "ряда других развитых экономик" тоже оказались лучше, чем прогнозировалось в июне, пояснил Райс."Мы также видим знаки того, как мировая торговля медленно восстанавливается", - сказал он, добавив, что ситуация для развивающихся рынков остается сложной.По его словам, новый скорректированный прогноз будет опубликован 13 октября.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус covid-19, джерри райс, здоровье - общество, мвф, китай, экономика

МВФ оценил серьезность последствий пандемии для мировой экономики

17:40 24.09.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВАШИНГТОН, 24 сен – РИА Новости. Последствия пандемии коронавируса могут быть менее серьезными, чем оценивалось в июне, заявил в четверг пресс-секретарь фонда Джерри Райс.

"Последние поступающие данные дают возможность полагать, что последствия (пандемии коронавируса – ред.) будут несколько менее серьезными, чем говорилось в апдейте 24 июня, с учетом того что частично экономика начинает выправляться", - сказал он в ходе онлайн-брифинга.

В частности, он упомянул данные за второй квартал из Китая. Показатели "ряда других развитых экономик" тоже оказались лучше, чем прогнозировалось в июне, пояснил Райс.
"Мы также видим знаки того, как мировая торговля медленно восстанавливается", - сказал он, добавив, что ситуация для развивающихся рынков остается сложной.
По его словам, новый скорректированный прогноз будет опубликован 13 октября.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Бывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
20 сентября, 19:43Распространение нового коронавируса
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081104
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Джерри РайсЗдоровье - ОбществоМВФКитайЭкономика
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