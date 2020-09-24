https://ria.ru/20200924/dsnv-3-1577673332.html

"Стучатся в открытую дверь". Москва предостерегает США от крупной ошибки

Россия выступает за сохранение Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДНСВ-3) и призывает США продлить его. Переговоры тянутся с лета. Вашингтон... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T08:00

2020-09-24T08:00

2020-09-24T08:00

антониу гутерриш

договор снв-3

дональд трамп

василий небензя

договор о нераспространении ядерного оружия

сергей лавров

министерство обороны сша

владимир путин

москва

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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости, Галия Ибрагимова, Софья Мельничук. </strong>Россия выступает за сохранение Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДНСВ-3) и призывает США продлить его. Переговоры тянутся с лета. Вашингтон требует пересмотра документа, Москва отказывается что-то менять. В чем суть проблемы, разбиралось РИА Новости."Мы не слышим реакции""Первоочередной вопрос, который можно и нужно решить оперативно, — это, конечно, продление Договора России и США о стратегических наступательных вооружениях, истекающего в феврале 2021 года, совсем скоро. Мы ведем такие переговоры с американскими партнерами", — сказал Владимир Путин на открытии 75-й сессии Генассамблеи ООН.Российский президент призвал страны к сдержанности и в развертывании новых ракетных систем. В прошлом году Соединенные Штаты вышли из Договора о ликвидации ракет меньшей и средней дальности (ДРСМД), после чего Москва объявила мораторий на их размещение в Европе. Путин подчеркнул: "До тех пор, пока от таких мер будут воздерживаться США"."Мы, к сожалению, пока не слышим реакции на наше предложение ни от американских партнеров, ни от их союзников", — добавил он.Пролонгировать СНВ-3 не раз рекомендовал Антониу Гутерриш. А вот на требование США подключить к договору Китай генсек ООН отреагировал негативно. От "крупной ошибки" американцев предостерегал и постпред России Василий Небензя.Столпы стратегической безопасностиДСНВ-3 — основополагающий документ в сфере контроля над ядерными технологиями. Подписав его в 2010-м, Москва и Вашингтон обязались сокращать стратегические арсеналы. Процесс пошел еще в начале семидесятых, когда противники в холодной войне заключили первый Договор об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-1). С тех пор в этой области принято семь двусторонних соглашений.США никогда не ставили их под сомнение, но президентство Дональда Трампа все изменило. Глава Белого дома стремится адаптировать договоренности к современным реалиям, и перспектива новой гонки вооружений его не пугает.Решение о выходе из ДРСМД в августе 2019-го США объяснили претензиями к России. Главная — что Москва якобы испытала запрещенную документом ракету SSC-8 (в российской классификации — 9M729). Внятных доказательств американцы не представили.Впрочем, в неформальных беседах они признавались: проблема не в действиях Москвы. Пентагон заподозрил КНР в создании ракет малой и средней дальности и потребовал, чтобы китайские власти присоединились к переговорам по стратегическим вооружениям. Пекин эти пожелания проигнорировал.В мае 2020-го США вышли из Договора по открытому небу (ДОН) и снова обвинили Москву — мол, русские препятствует инспекционным полетам. Минобороны России это опровергло. В ведомстве полагают, что американцы намерены активнее осваивать космос, а ДОН связывал им руки.Ядерный паритет"США и НАТО беспокоит, что ядерная программа Китая стремительно развивается. Похоже, китайцы в этом вопросе намерены достичь паритета с Вашингтоном и Москвой", — объяснил летом спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.Недовольство Вашингтона вызывает и то, что ДСНВ-3 не ограничивает увеличение тактического ядерного потенциала России. Нынешний механизм верификации стратегических вооружений Биллингсли тоже раскритиковал.Дискуссии все же стартовали, но американцы выдвинули очередные условия. "США требуют включить в разговор новейшие российские вооружения, что означает стучаться в открытую дверь", — заявил российский министр."Хорошее предложение"Второй раунд встреч завершился в сентябре — без прорывов. У США новое требование — принять дополнительные рамочные соглашения.Туда американцы предлагают внести не только стратегические, но и тактические ядерные арсеналы. Единственная уступка — Вашингтон согласился повременить с подключением к переговорному процессу Китая."Мы сделали России хорошее предложение", — высказался Биллингсли.В российском МИД сообщили, что Москва продлит договор лишь в нынешнем виде. Срок его действия истекает уже через несколько месяцев, и нет времени что-то менять. В ведомстве отметили, что процесс согласования затянули сами американцы."Если США готовы вырабатывать нечто новое на основе баланса интересов, тогда сделка будет возможна. Но понадобится время", — прокомментировал ситуацию замглавы МИД России Сергей Рябков."США в погоне за преференциями""Альтернатив немного: либо продлевать ДСНВ-3 без изменений, либо окончательно от него отказаться", — полагает специалист по проблемам контроля над вооружениями Евгений Мясников.Главную ценность договора он видит в системе верификации стратегических вооружений. "В прежние времена сложно было контролировать действия друг друга. Стороны исходили из наихудшего сценария, что наращивало напряжение. Если система развалится, риск повторения прошлого возрастет", — предостерегает эксперт.Директор программы ПИР-Центра по новым технологиям и международной безопасности Вадим Козюлин не сомневается: договор продлят. Требования США он расценивает как игру на повышение ставок."Трамп в своем амплуа: перед заключением сделки хочет выторговать больше преференций. Но времени практически не осталось, и американцы на пролонгацию пойдут. Новые условия — предмет дальнейшего обсуждения. Тем более что и у России есть предложения по тактическому ядерному арсеналу и американскому оружию в Европе", — рассуждает эксперт.Он указывает, что в ДНСВ-3 не входят беспилотные системы, хотя их можно рассматривать как носители ядерного оружия."Беспилотники вызывают у России много вопросов. По сути, это та же крылатая ракета — из-за многоразового использования она представляет серьезную опасность. Но в рамках встреч по ДНСВ-3 Москва эту тему пока не форсирует", — замечает Козюлин.По его словам, сохранение системы контроля зависит сейчас в основном от США. Если Вашингтон согласится на диалог, то в перспективе к нему можно подключить Китай, Францию, Великобританию, Индию, Пакистан — государства, обладающие ядерным оружием.

https://ria.ru/20200818/1575893480.html

Здравствуйте! ... А зачем они наводнили Европу оружием?. Почему в польше такая большая танковая группировка?. Военные базы вокруг России, чуть не на нашей территории. Это они отвечают на гонку вооружений? 68

Dm Pav США хотят контролировать все, но чтобы их никто. Так не будет 49

7

москва

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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