ЛНР призвала наблюдателей заставить Киев демонтировать переправу
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ЛУГАНСК, 24 сен - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики призывает международных наблюдателей заставить Киев демонтировать переправу, которую украинские силовики вразрез минским договоренностям возвели через реку на линии соприкосновения в Донбассе, заявил в четверг офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Александр Мазейкин.
Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что украинские силовики соорудили понтонную переправу через реку Северский Донец на линии соприкосновения в Донбассе.
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"До настоящего времени украинская сторона не уведомила Совместный центр по контролю и координации и Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ о проведении демонтажа незаконно возведенной понтонно-мостовой переправы через канал Луганской ТЭЦ в районе строительства пункта пропуска "Луганск-Счастье", - заявил Мазейкин на брифинге.
Он добавил, что оборонное ведомство республики призывает международных наблюдателей принять меры, чтобы заставить Киев устранить нарушение и привлечь виновных должностных лиц ВС Украины к ответственности.
С 27 июля в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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