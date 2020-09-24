https://ria.ru/20200924/donbass-1577718882.html

ЛНР призвала наблюдателей заставить Киев демонтировать переправу

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики призывает международных наблюдателей заставить Киев демонтировать переправу, которую... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T16:47

2020-09-24T16:47

2020-09-24T16:47

обсе

луганская народная республика

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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<strong>ЛУГАНСК, 24 сен - РИА Новости.</strong> Народная милиция самопровозглашенной <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Луганской народной республики</a> призывает международных наблюдателей заставить <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киев</a> демонтировать переправу, которую украинские силовики вразрез минским договоренностям возвели через реку на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a>, заявил в четверг офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Александр Мазейкин.Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что украинские силовики соорудили понтонную переправу через реку Северский Донец на линии соприкосновения в Донбассе."До настоящего времени украинская сторона не уведомила Совместный центр по контролю и координации и Специальную мониторинговую миссию <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> о проведении демонтажа незаконно возведенной понтонно-мостовой переправы через канал Луганской ТЭЦ в районе строительства пункта пропуска "Луганск-Счастье", - заявил Мазейкин на брифинге.Он добавил, что оборонное ведомство республики призывает международных наблюдателей принять меры, чтобы заставить Киев устранить нарушение и привлечь виновных должностных лиц <a href="http://ria.ru/organization_Vooruzhennye_sily_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">ВС Украины</a> к ответственности.С 27 июля в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ДНР</a>, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20200921/peremirie-1577530165.html

https://ria.ru/20200919/donbass-1577482480.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, оон, украина, в мире