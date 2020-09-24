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https://ria.ru/20200924/depressiya-1577686743.html
Найдена "таблетка" от болезни столетия
Основной причиной падения трудоспособности людей по всему миру являются депрессия и тревожность. Врач-психиатр Евгений Фомин назвал в эфире радио Sputnik такие... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T02:08
2020-09-24T02:08
депрессия
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Основной причиной падения трудоспособности людей по всему миру являются <a href="https://ria.ru/keyword_depressija/" target="_blank">депрессия</a> и тревожность. Врач-психиатр Евгений Фомин назвал в эфире <a href="https://radiosputnik.ria.ru/" target="_blank">радио Sputnik</a> такие проблемы болезнью столетия и указал на "таблетку" от нее.К симптомам депрессии, в том числе и осенней, чаще всего относят вялость, недостаток энергии, а также нарушение пищевого поведения. Все эти факторы очень сильно снижают трудоспособность человека и эффективность его работы, объяснил врач Евгений Фомин. По его словам, психические заболевания стали вреднее сердечно-сосудистых. Евгений Фомин посоветовал универсальную "таблетку" для борьбы с депрессивными состояниями. По его словам, это спорт."Как бороться? В первую очередь я рекомендую спорт, потому что это такая универсальная "таблетка". Тут кому, что подойдет, годятся любые вариации. Это может быть плавание, бег, железо. Все, что угодно, только чтобы человек занимался спортом, нагружал свои мышцы. И после этого он чувствует себя гораздо лучше. Это профилактика депрессивного состояния", – объяснил Евгений Фомин в эфире радио Sputnik.
https://ria.ru/20200922/depressiya-1577578995.html
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депрессия, здоровье - общество, общество

Найдена "таблетка" от болезни столетия

02:08 24.09.2020
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© Depositphotos / evrmmntДепрессия
Депрессия - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© Depositphotos / evrmmnt
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Основной причиной падения трудоспособности людей по всему миру являются депрессия и тревожность. Врач-психиатр Евгений Фомин назвал в эфире радио Sputnik такие проблемы болезнью столетия и указал на "таблетку" от нее.
К симптомам депрессии, в том числе и осенней, чаще всего относят вялость, недостаток энергии, а также нарушение пищевого поведения. Все эти факторы очень сильно снижают трудоспособность человека и эффективность его работы, объяснил врач Евгений Фомин. По его словам, психические заболевания стали вреднее сердечно-сосудистых.
"Депрессия – это заболевание текущего столетия. Очень много сейчас депрессивных состояний, депрессивных тревог. Депрессия зачастую сопряжена с тревожным расстройством. Это заболевание выходит сейчас на первое место по причинам нетрудоспособности взрослого населения во всем мире. Раньше это были сердечно-сосудистые катастрофы, инсульты, инфаркты, а сейчас именно депрессия, тревожные расстройства, то есть психические заболевания", – рассказал радио Sputnik психиатр.
Евгений Фомин посоветовал универсальную "таблетку" для борьбы с депрессивными состояниями. По его словам, это спорт.
"Как бороться? В первую очередь я рекомендую спорт, потому что это такая универсальная "таблетка". Тут кому, что подойдет, годятся любые вариации. Это может быть плавание, бег, железо. Все, что угодно, только чтобы человек занимался спортом, нагружал свои мышцы. И после этого он чувствует себя гораздо лучше. Это профилактика депрессивного состояния", – объяснил Евгений Фомин в эфире радио Sputnik.
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02:10Житель Камчатки распылил перцовый газ в лицо и.о. министра
02:08Найдена "таблетка" от болезни столетия
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