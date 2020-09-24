https://ria.ru/20200924/depressiya-1577686743.html

Найдена "таблетка" от болезни столетия

Основной причиной падения трудоспособности людей по всему миру являются депрессия и тревожность. Врач-психиатр Евгений Фомин назвал в эфире радио Sputnik такие... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T02:08

2020-09-24T02:08

2020-09-24T02:08

депрессия

здоровье - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Основной причиной падения трудоспособности людей по всему миру являются <a href="https://ria.ru/keyword_depressija/" target="_blank">депрессия</a> и тревожность. Врач-психиатр Евгений Фомин назвал в эфире <a href="https://radiosputnik.ria.ru/" target="_blank">радио Sputnik</a> такие проблемы болезнью столетия и указал на "таблетку" от нее.К симптомам депрессии, в том числе и осенней, чаще всего относят вялость, недостаток энергии, а также нарушение пищевого поведения. Все эти факторы очень сильно снижают трудоспособность человека и эффективность его работы, объяснил врач Евгений Фомин. По его словам, психические заболевания стали вреднее сердечно-сосудистых. Евгений Фомин посоветовал универсальную "таблетку" для борьбы с депрессивными состояниями. По его словам, это спорт."Как бороться? В первую очередь я рекомендую спорт, потому что это такая универсальная "таблетка". Тут кому, что подойдет, годятся любые вариации. Это может быть плавание, бег, железо. Все, что угодно, только чтобы человек занимался спортом, нагружал свои мышцы. И после этого он чувствует себя гораздо лучше. Это профилактика депрессивного состояния", – объяснил Евгений Фомин в эфире радио Sputnik.

https://ria.ru/20200922/depressiya-1577578995.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

депрессия, здоровье - общество, общество