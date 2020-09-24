https://ria.ru/20200924/den-uchitelya-1577716686.html

Круглый стол в преддверии Дня учителя

30 сентября в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет круглый стол на тему: "Российский учитель – 2030: формирование личности и подготовка профессионала".

2020-09-24T16:14

2020-09-24T16:14

2020-09-24T16:14

анонсы

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<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20200930/952914865.html" target="_blank">Задать вопрос</a><br><br>Участники:<br></strong>- заместитель Министра просвещения Российской Федерации Виктор БАСЮК;<br>- председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры митрополит Волоколамский ИЛАРИОН;<br>- ректор Московского педагогического государственного университета Алексей ЛУБКОВ;<br>- ректор Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена Сергей БОГДАНОВ;<br>- ректор Уральского государственного педагогического университета Светлана МИНЮРОВА;<br>- ректор Липецкого государственного педагогического университета им. П.П. Семенова-Тян-Шанского Нина ФЕДИНА;<br>- ректор Мордовского государственного педагогического университета им. М.Е. Евсевьева Марина АНТОНОВА;<br>- ректор Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского Михаил ГРУЗДЕВ.<br><br>Мероприятие состоится в преддверии Дня учителя, который отмечается 5 октября.<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы