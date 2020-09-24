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Круглый стол в преддверии Дня учителя
30 сентября в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет круглый стол на тему: "Российский учитель – 2030: формирование личности и подготовка профессионала".
2020-09-24T16:14
2020-09-24T16:14
анонсы
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<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20200930/952914865.html" target="_blank">Задать вопрос</a><br><br>Участники:<br></strong>- заместитель Министра просвещения Российской Федерации Виктор БАСЮК;<br>- председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры митрополит Волоколамский ИЛАРИОН;<br>- ректор Московского педагогического государственного университета Алексей ЛУБКОВ;<br>- ректор Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена Сергей БОГДАНОВ;<br>- ректор Уральского государственного педагогического университета Светлана МИНЮРОВА;<br>- ректор Липецкого государственного педагогического университета им. П.П. Семенова-Тян-Шанского Нина ФЕДИНА;<br>- ректор Мордовского государственного педагогического университета им. М.Е. Евсевьева Марина АНТОНОВА;<br>- ректор Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского Михаил ГРУЗДЕВ.<br><br>Мероприятие состоится в преддверии Дня учителя, который отмечается 5 октября.<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Круглый стол в преддверии Дня учителя

16:14 24.09.2020
48
Читать ria.ru в
30 сентября в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет круглый стол на тему: "Российский учитель – 2030: формирование личности и подготовка профессионала".
Задать вопрос

Участники:
- заместитель Министра просвещения Российской Федерации Виктор БАСЮК;
- председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры митрополит Волоколамский ИЛАРИОН;
- ректор Московского педагогического государственного университета Алексей ЛУБКОВ;
- ректор Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена Сергей БОГДАНОВ;
- ректор Уральского государственного педагогического университета Светлана МИНЮРОВА;
- ректор Липецкого государственного педагогического университета им. П.П. Семенова-Тян-Шанского Нина ФЕДИНА;
- ректор Мордовского государственного педагогического университета им. М.Е. Евсевьева Марина АНТОНОВА;
- ректор Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского Михаил ГРУЗДЕВ.

Мероприятие состоится в преддверии Дня учителя, который отмечается 5 октября.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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