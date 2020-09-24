Круглый стол в преддверии Дня учителя
30 сентября в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет круглый стол на тему: "Российский учитель – 2030: формирование личности и подготовка профессионала".
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Участники:
- заместитель Министра просвещения Российской Федерации Виктор БАСЮК;
- председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры митрополит Волоколамский ИЛАРИОН;
- ректор Московского педагогического государственного университета Алексей ЛУБКОВ;
- ректор Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена Сергей БОГДАНОВ;
- ректор Уральского государственного педагогического университета Светлана МИНЮРОВА;
- ректор Липецкого государственного педагогического университета им. П.П. Семенова-Тян-Шанского Нина ФЕДИНА;
- ректор Мордовского государственного педагогического университета им. М.Е. Евсевьева Марина АНТОНОВА;
- ректор Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского Михаил ГРУЗДЕВ.
Мероприятие состоится в преддверии Дня учителя, который отмечается 5 октября.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- заместитель Министра просвещения Российской Федерации Виктор БАСЮК;
- председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры митрополит Волоколамский ИЛАРИОН;
- ректор Московского педагогического государственного университета Алексей ЛУБКОВ;
- ректор Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена Сергей БОГДАНОВ;
- ректор Уральского государственного педагогического университета Светлана МИНЮРОВА;
- ректор Липецкого государственного педагогического университета им. П.П. Семенова-Тян-Шанского Нина ФЕДИНА;
- ректор Мордовского государственного педагогического университета им. М.Е. Евсевьева Марина АНТОНОВА;
- ректор Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского Михаил ГРУЗДЕВ.
Мероприятие состоится в преддверии Дня учителя, который отмечается 5 октября.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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