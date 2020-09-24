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Мишустин обсудил с Володиным проект трехлетнего бюджета
Премьер-министр России Михаил Мишустин провёл рабочую встречу со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, на которой обсуждался проект трехлетнего бюджета,... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T11:06
2020-09-24T11:24
михаил мишустин
госдума рф
вячеслав володин
политика
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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Премьер-министр России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> провёл рабочую встречу со спикером <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Volodin/" target="_blank" data-auto="true">Вячеславом Володиным</a>, на которой обсуждался проект трехлетнего бюджета, сообщила журналистам в четверг пресс-служба кабмина."Председатель правительства Михаил Мишустин и председатель Госдумы Вячеслав Володин обсудили законопроект о федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Его внесение в Государственную думу ожидается на следующей неделе", - говорится в сообщении правительства.В кабмине также сообщили, что в Госдуму уже внесены подготовленные семь бюджетообразующих законопроектов, относящихся к бюджетному, налоговому и таможенно-тарифному законодательству. Эти законопроекты должны быть рассмотрены в приоритетном порядке одновременно с проектом трёхлетнего бюджета, отметили в правительстве.
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михаил мишустин, госдума рф, вячеслав володин, политика

Мишустин обсудил с Володиным проект трехлетнего бюджета

11:06 24.09.2020 (обновлено: 11:24 24.09.2020)
249
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время рабочей встреч
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время рабочей встреч - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин провёл рабочую встречу со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, на которой обсуждался проект трехлетнего бюджета, сообщила журналистам в четверг пресс-служба кабмина.
"Председатель правительства Михаил Мишустин и председатель Госдумы Вячеслав Володин обсудили законопроект о федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Его внесение в Государственную думу ожидается на следующей неделе", - говорится в сообщении правительства.
В кабмине также сообщили, что в Госдуму уже внесены подготовленные семь бюджетообразующих законопроектов, относящихся к бюджетному, налоговому и таможенно-тарифному законодательству. Эти законопроекты должны быть рассмотрены в приоритетном порядке одновременно с проектом трёхлетнего бюджета, отметили в правительстве.
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