https://ria.ru/20200924/byudzhet-1577695202.html

Мишустин обсудил с Володиным проект трехлетнего бюджета

Премьер-министр России Михаил Мишустин провёл рабочую встречу со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, на которой обсуждался проект трехлетнего бюджета,... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T11:06

2020-09-24T11:06

2020-09-24T11:24

михаил мишустин

госдума рф

вячеслав володин

политика

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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Премьер-министр России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> провёл рабочую встречу со спикером <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Volodin/" target="_blank" data-auto="true">Вячеславом Володиным</a>, на которой обсуждался проект трехлетнего бюджета, сообщила журналистам в четверг пресс-служба кабмина."Председатель правительства Михаил Мишустин и председатель Госдумы Вячеслав Володин обсудили законопроект о федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Его внесение в Государственную думу ожидается на следующей неделе", - говорится в сообщении правительства.В кабмине также сообщили, что в Госдуму уже внесены подготовленные семь бюджетообразующих законопроектов, относящихся к бюджетному, налоговому и таможенно-тарифному законодательству. Эти законопроекты должны быть рассмотрены в приоритетном порядке одновременно с проектом трёхлетнего бюджета, отметили в правительстве.

https://ria.ru/20200923/byudzhet-1577659649.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, госдума рф, вячеслав володин, политика