https://ria.ru/20200924/buzova-1577731697.html
Ольга Бузова хочет свести на ринге боксеров и блогеров
Певица и телеведущая Ольга Бузова предложила генеральному секретарю Федерации бокса РФ Умару Кремлеву создать шоу с участием блогеров и боксеров. Ролик, на... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T20:27
2020-09-24T20:27
2020-09-24T20:27
шоу-бизнес
ольга бузова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577605859_0:0:3006:1692_1400x0_80_0_0_92b1e2782074c4103d3c5b6842eff7ad.jpg
<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. </strong>Певица и телеведущая <a href="http://ria.ru/person_Olga_Buzova/" target="_blank" data-auto="true">Ольга Бузова</a> предложила генеральному секретарю Федерации бокса РФ <a href="http://ria.ru/person_Umar_Kremlev/" target="_blank" data-auto="true">Умару Кремлеву</a> создать шоу с участием блогеров и боксеров. Ролик, на котором запечатлено это предложение, выложил на своей странице в Insragram Умар Кремлев. По словам Бузовой, в рамках реалити профессиональные бойцы должны будут драться со звездами социальных сетей.Кремлев усмехнулся на предложение артистки и спросил, за что она на так не любит своих коллег. В ответ девушка заявила, что сама с огромным удовольствием поучаствовала бы в этом шоу."Я ведь по жизни боец и вышла бы на ринг с любым соперником. Я даже готовлюсь, бью дома по груше", — отметила Ольга.В конце ролика представитель Федерации бокса России предложил звезде занять роль ведущей в этому шоу. Та же решила стать и ведущей, и ринг-герл, а заодно и судьей.<br>
https://radiosputnik.ria.ru/20200920/buzova-1577515868.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577605859_132:0:2863:2048_1400x0_80_0_0_f881e92bf36ded3562e846ed3dcdfe88.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шоу-бизнес, ольга бузова
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.
Певица и телеведущая Ольга Бузова
предложила генеральному секретарю Федерации бокса РФ Умару Кремлеву
создать шоу с участием блогеров и боксеров. Ролик, на котором запечатлено это предложение, выложил на своей странице в Insragram Умар Кремлев.
По словам Бузовой, в рамках реалити профессиональные бойцы должны будут драться со звездами социальных сетей.
Кремлев усмехнулся на предложение артистки и спросил, за что она на так не любит своих коллег. В ответ девушка заявила, что сама с огромным удовольствием поучаствовала бы в этом шоу.
"Я ведь по жизни боец и вышла бы на ринг с любым соперником. Я даже готовлюсь, бью дома по груше", — отметила Ольга.
В конце ролика представитель Федерации бокса России предложил звезде занять роль ведущей в этому шоу. Та же решила стать и ведущей, и ринг-герл, а заодно и судьей.