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Ольга Бузова хочет свести на ринге боксеров и блогеров
Певица и телеведущая Ольга Бузова предложила генеральному секретарю Федерации бокса РФ Умару Кремлеву создать шоу с участием блогеров и боксеров. Ролик, на... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T20:27
2020-09-24T20:27
шоу-бизнес
ольга бузова
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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. </strong>Певица и телеведущая <a href="http://ria.ru/person_Olga_Buzova/" target="_blank" data-auto="true">Ольга Бузова</a> предложила генеральному секретарю Федерации бокса РФ <a href="http://ria.ru/person_Umar_Kremlev/" target="_blank" data-auto="true">Умару Кремлеву</a> создать шоу с участием блогеров и боксеров. Ролик, на котором запечатлено это предложение, выложил на своей странице в Insragram Умар Кремлев. По словам Бузовой, в рамках реалити профессиональные бойцы должны будут драться со звездами социальных сетей.Кремлев усмехнулся на предложение артистки и спросил, за что она на так не любит своих коллег. В ответ девушка заявила, что сама с огромным удовольствием поучаствовала бы в этом шоу."Я ведь по жизни боец и вышла бы на ринг с любым соперником. Я даже готовлюсь, бью дома по груше", — отметила Ольга.В конце ролика представитель Федерации бокса России предложил звезде занять роль ведущей в этому шоу. Та же решила стать и ведущей, и ринг-герл, а заодно и судьей.<br>
https://radiosputnik.ria.ru/20200920/buzova-1577515868.html
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шоу-бизнес, ольга бузова

Ольга Бузова хочет свести на ринге боксеров и блогеров

20:27 24.09.2020
375
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОльга Бузова
Ольга Бузова - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Певица и телеведущая Ольга Бузова предложила генеральному секретарю Федерации бокса РФ Умару Кремлеву создать шоу с участием блогеров и боксеров. Ролик, на котором запечатлено это предложение, выложил на своей странице в Insragram Умар Кремлев.
По словам Бузовой, в рамках реалити профессиональные бойцы должны будут драться со звездами социальных сетей.
Кремлев усмехнулся на предложение артистки и спросил, за что она на так не любит своих коллег. В ответ девушка заявила, что сама с огромным удовольствием поучаствовала бы в этом шоу.
"Я ведь по жизни боец и вышла бы на ринг с любым соперником. Я даже готовлюсь, бью дома по груше", — отметила Ольга.
В конце ролика представитель Федерации бокса России предложил звезде занять роль ведущей в этому шоу. Та же решила стать и ведущей, и ринг-герл, а заодно и судьей.
Певица Ольга Бузова - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
20 сентября, 17:39
"Всюду своя". Ольга Бузова перевоплотилась в индианку
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Шоу-бизнесОльга Бузова
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