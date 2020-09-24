https://ria.ru/20200924/buzova-1577731697.html

Ольга Бузова хочет свести на ринге боксеров и блогеров

Певица и телеведущая Ольга Бузова предложила генеральному секретарю Федерации бокса РФ Умару Кремлеву создать шоу с участием блогеров и боксеров. Ролик, на... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T20:27

2020-09-24T20:27

2020-09-24T20:27

шоу-бизнес

ольга бузова

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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. </strong>Певица и телеведущая <a href="http://ria.ru/person_Olga_Buzova/" target="_blank" data-auto="true">Ольга Бузова</a> предложила генеральному секретарю Федерации бокса РФ <a href="http://ria.ru/person_Umar_Kremlev/" target="_blank" data-auto="true">Умару Кремлеву</a> создать шоу с участием блогеров и боксеров. Ролик, на котором запечатлено это предложение, выложил на своей странице в Insragram Умар Кремлев. По словам Бузовой, в рамках реалити профессиональные бойцы должны будут драться со звездами социальных сетей.Кремлев усмехнулся на предложение артистки и спросил, за что она на так не любит своих коллег. В ответ девушка заявила, что сама с огромным удовольствием поучаствовала бы в этом шоу."Я ведь по жизни боец и вышла бы на ринг с любым соперником. Я даже готовлюсь, бью дома по груше", — отметила Ольга.В конце ролика представитель Федерации бокса России предложил звезде занять роль ведущей в этому шоу. Та же решила стать и ведущей, и ринг-герл, а заодно и судьей.<br>

https://radiosputnik.ria.ru/20200920/buzova-1577515868.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, ольга бузова