https://ria.ru/20200924/briks-1577697865.html

Онлайн-конференция об итогах Гражданского форума БРИКС

25 сентября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию об итогах Гражданского форума БРИКС.

2020-09-24T11:54

2020-09-24T11:54

2020-09-24T11:54

анонсы

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<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20200925/952914238.html">Задать вопрос</a><br><br>Участники:</strong><br>- сопредседатель Гражданского форума БРИКС, управляющий директор Национального комитета по исследованию БРИКС Виктория ПАНОВА;<br>- сопредседатель рабочей группы Гражданского форума БРИКС "Информационные стратегии и общество" Олег ЖИГАНОВ;<br>- сопредседатель рабочей группы Гражданского форума БРИКС "Женщины и девочки" Наталия ЦАЙЗЕР;<br>- координатор Гражданского форума БРИКС Степан КАНАКИН.<br><br>23–25 сентября в Москве проходит Гражданский форум БРИКС, инициированный в 2015 году в рамках российского председательства в объединении БРИКС. В преддверии саммита БРИКС, который в 2020 году пройдет под председательством России, участники Гражданского форума представят рекомендации лидерам Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки по развитию гражданского трека взаимодействия. Предложения гражданского общества БРИКС дают лидерам стран, входящих в объединение, возможность взглянуть на актуальные проблемы развития с учетом интересов общественности.<br>Важнейшие темы для обсуждения участников Гражданского форума в этом году: вопросы общественного здравоохранения в условиях пандемии СOVID-19, проблемы цифровизации, социального равенства, культурного сотрудничества, экологии и изменения климата, развитие "зеленой" энергетики, гражданские права и свободы, а также роль образования и науки в формировании человеческого потенциала и лучшие практики передового развития городов и удаленных территорий в посткризисную эпоху.<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы