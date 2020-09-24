Онлайн-конференция об итогах Гражданского форума БРИКС
25 сентября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию об итогах Гражданского форума БРИКС.
Задать вопрос
Участники:
- сопредседатель Гражданского форума БРИКС, управляющий директор Национального комитета по исследованию БРИКС Виктория ПАНОВА;
- сопредседатель рабочей группы Гражданского форума БРИКС "Информационные стратегии и общество" Олег ЖИГАНОВ;
- сопредседатель рабочей группы Гражданского форума БРИКС "Женщины и девочки" Наталия ЦАЙЗЕР;
- координатор Гражданского форума БРИКС Степан КАНАКИН.
23–25 сентября в Москве проходит Гражданский форум БРИКС, инициированный в 2015 году в рамках российского председательства в объединении БРИКС. В преддверии саммита БРИКС, который в 2020 году пройдет под председательством России, участники Гражданского форума представят рекомендации лидерам Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки по развитию гражданского трека взаимодействия. Предложения гражданского общества БРИКС дают лидерам стран, входящих в объединение, возможность взглянуть на актуальные проблемы развития с учетом интересов общественности.
Важнейшие темы для обсуждения участников Гражданского форума в этом году: вопросы общественного здравоохранения в условиях пандемии СOVID-19, проблемы цифровизации, социального равенства, культурного сотрудничества, экологии и изменения климата, развитие "зеленой" энергетики, гражданские права и свободы, а также роль образования и науки в формировании человеческого потенциала и лучшие практики передового развития городов и удаленных территорий в посткризисную эпоху.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- сопредседатель Гражданского форума БРИКС, управляющий директор Национального комитета по исследованию БРИКС Виктория ПАНОВА;
- сопредседатель рабочей группы Гражданского форума БРИКС "Информационные стратегии и общество" Олег ЖИГАНОВ;
- сопредседатель рабочей группы Гражданского форума БРИКС "Женщины и девочки" Наталия ЦАЙЗЕР;
- координатор Гражданского форума БРИКС Степан КАНАКИН.
23–25 сентября в Москве проходит Гражданский форум БРИКС, инициированный в 2015 году в рамках российского председательства в объединении БРИКС. В преддверии саммита БРИКС, который в 2020 году пройдет под председательством России, участники Гражданского форума представят рекомендации лидерам Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки по развитию гражданского трека взаимодействия. Предложения гражданского общества БРИКС дают лидерам стран, входящих в объединение, возможность взглянуть на актуальные проблемы развития с учетом интересов общественности.
Важнейшие темы для обсуждения участников Гражданского форума в этом году: вопросы общественного здравоохранения в условиях пандемии СOVID-19, проблемы цифровизации, социального равенства, культурного сотрудничества, экологии и изменения климата, развитие "зеленой" энергетики, гражданские права и свободы, а также роль образования и науки в формировании человеческого потенциала и лучшие практики передового развития городов и удаленных территорий в посткризисную эпоху.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru