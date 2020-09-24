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Онлайн-конференция об итогах Гражданского форума БРИКС
25 сентября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию об итогах Гражданского форума БРИКС.
2020-09-24T11:54
2020-09-24T11:54
анонсы
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<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20200925/952914238.html">Задать вопрос</a><br><br>Участники:</strong><br>- сопредседатель Гражданского форума БРИКС, управляющий директор Национального комитета по исследованию БРИКС Виктория ПАНОВА;<br>- сопредседатель рабочей группы Гражданского форума БРИКС "Информационные стратегии и общество" Олег ЖИГАНОВ;<br>- сопредседатель рабочей группы Гражданского форума БРИКС "Женщины и девочки" Наталия ЦАЙЗЕР;<br>- координатор Гражданского форума БРИКС Степан КАНАКИН.<br><br>23–25 сентября в Москве проходит Гражданский форум БРИКС, инициированный в 2015 году в рамках российского председательства в объединении БРИКС. В преддверии саммита БРИКС, который в 2020 году пройдет под председательством России, участники Гражданского форума представят рекомендации лидерам Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки по развитию гражданского трека взаимодействия. Предложения гражданского общества БРИКС дают лидерам стран, входящих в объединение, возможность взглянуть на актуальные проблемы развития с учетом интересов общественности.<br>Важнейшие темы для обсуждения участников Гражданского форума в этом году: вопросы общественного здравоохранения в условиях пандемии СOVID-19, проблемы цифровизации, социального равенства, культурного сотрудничества, экологии и изменения климата, развитие "зеленой" энергетики, гражданские права и свободы, а также роль образования и науки в формировании человеческого потенциала и лучшие практики передового развития городов и удаленных территорий в посткризисную эпоху.<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция об итогах Гражданского форума БРИКС

11:54 24.09.2020
42
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25 сентября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию об итогах Гражданского форума БРИКС.
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Участники:
- сопредседатель Гражданского форума БРИКС, управляющий директор Национального комитета по исследованию БРИКС Виктория ПАНОВА;
- сопредседатель рабочей группы Гражданского форума БРИКС "Информационные стратегии и общество" Олег ЖИГАНОВ;
- сопредседатель рабочей группы Гражданского форума БРИКС "Женщины и девочки" Наталия ЦАЙЗЕР;
- координатор Гражданского форума БРИКС Степан КАНАКИН.

23–25 сентября в Москве проходит Гражданский форум БРИКС, инициированный в 2015 году в рамках российского председательства в объединении БРИКС. В преддверии саммита БРИКС, который в 2020 году пройдет под председательством России, участники Гражданского форума представят рекомендации лидерам Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки по развитию гражданского трека взаимодействия. Предложения гражданского общества БРИКС дают лидерам стран, входящих в объединение, возможность взглянуть на актуальные проблемы развития с учетом интересов общественности.
Важнейшие темы для обсуждения участников Гражданского форума в этом году: вопросы общественного здравоохранения в условиях пандемии СOVID-19, проблемы цифровизации, социального равенства, культурного сотрудничества, экологии и изменения климата, развитие "зеленой" энергетики, гражданские права и свободы, а также роль образования и науки в формировании человеческого потенциала и лучшие практики передового развития городов и удаленных территорий в посткризисную эпоху.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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