https://ria.ru/20200924/bolgariya-1577705973.html

Президент Болгарии прокомментировал высылку двух российских дипломатов

Президент Болгарии Румен Радев в четверг выразил надежду, что спецслужбы и прокуратура страны собрали необходимые доказательства для обвинения российских... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T13:46

2020-09-24T13:46

2020-09-24T13:46

румен радев

мария захарова

мид болгарии

миг-29

москва

софия (город)

болгария

в мире

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<strong>МОСКВА, 24 сен – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Bulgaria/" target="_blank" data-auto="true">Болгарии</a> <a href="http://ria.ru/person_Rumen_Radev/" target="_blank" data-auto="true">Румен Радев</a> в четверг выразил надежду, что спецслужбы и прокуратура страны собрали необходимые доказательства для обвинения российских дипломатов в шпионаже, это, по его словам, может минимизировать дипломатические последствия."Верховенство национальных интересов и защита национальной безопасности являются абсолютным приоритетом. И здесь не может быть никаких компромиссов", - заявил Радев, слова которого приводит издание <a href="https://www.actualno.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Actualno</a>.Он выразил надежду, что соответствующие "службы и прокуратура собрали необходимые доказательства, чтобы минимизировать дипломатические последствия, потому что они есть всегда".Отвечая на вопрос о том, повлияет ли нынешняя ситуация с Россией на техобслуживание самолетов <a href="http://ria.ru/product_MiG_29/" target="_blank" data-auto="true">МИГ-29</a>, Радев заявил, что на это должно ответить правительство.Ранее <a href="http://ria.ru/organization_MID_Bolgarii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Болгарии</a> заявил, что высылает из страны двух российских дипломатов из-за подозрения в шпионаже. В свою очередь посольство РФ в <a href="http://ria.ru/location_Sofia/" target="_blank" data-auto="true">Софии</a> сообщило, что Болгария выслала из страны двух сотрудников торгпредства РФ, при этом доказательств, подтверждающих осуществление деятельности, несовместимой с их статусом, представлено не было.Представитель МИД России <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> выразила сожаление по поводу высылки дипломатов, назвала обвинения "надуманными" и анонсировала ответные меры <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>.

https://ria.ru/20200923/vysylka-1577677901.html

Арсений Новиков Болгарский перец заговорил))))) 29

Pawel Zverev Практически отовсюду из европы последнее время российских дипломатов разоблачают и депортируют. Может в Москве крот завелся? 10

4

москва

софия (город)

болгария

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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