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Президент Болгарии прокомментировал высылку двух российских дипломатов
Президент Болгарии Румен Радев в четверг выразил надежду, что спецслужбы и прокуратура страны собрали необходимые доказательства для обвинения российских... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T13:46
2020-09-24T13:46
румен радев
мария захарова
мид болгарии
миг-29
москва
софия (город)
болгария
в мире
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<strong>МОСКВА, 24 сен – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Bulgaria/" target="_blank" data-auto="true">Болгарии</a> <a href="http://ria.ru/person_Rumen_Radev/" target="_blank" data-auto="true">Румен Радев</a> в четверг выразил надежду, что спецслужбы и прокуратура страны собрали необходимые доказательства для обвинения российских дипломатов в шпионаже, это, по его словам, может минимизировать дипломатические последствия."Верховенство национальных интересов и защита национальной безопасности являются абсолютным приоритетом. И здесь не может быть никаких компромиссов", - заявил Радев, слова которого приводит издание <a href="https://www.actualno.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Actualno</a>.Он выразил надежду, что соответствующие "службы и прокуратура собрали необходимые доказательства, чтобы минимизировать дипломатические последствия, потому что они есть всегда".Отвечая на вопрос о том, повлияет ли нынешняя ситуация с Россией на техобслуживание самолетов <a href="http://ria.ru/product_MiG_29/" target="_blank" data-auto="true">МИГ-29</a>, Радев заявил, что на это должно ответить правительство.Ранее <a href="http://ria.ru/organization_MID_Bolgarii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Болгарии</a> заявил, что высылает из страны двух российских дипломатов из-за подозрения в шпионаже. В свою очередь посольство РФ в <a href="http://ria.ru/location_Sofia/" target="_blank" data-auto="true">Софии</a> сообщило, что Болгария выслала из страны двух сотрудников торгпредства РФ, при этом доказательств, подтверждающих осуществление деятельности, несовместимой с их статусом, представлено не было.Представитель МИД России <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> выразила сожаление по поводу высылки дипломатов, назвала обвинения "надуманными" и анонсировала ответные меры <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>.
https://ria.ru/20200923/vysylka-1577677901.html
Болгарский перец заговорил)))))
29
Практически отовсюду из европы последнее время российских дипломатов разоблачают и депортируют. Может в Москве крот завелся?
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москва
софия (город)
болгария
РИА Новости
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румен радев, мария захарова, мид болгарии, миг-29, москва, софия (город), болгария, в мире

Президент Болгарии прокомментировал высылку двух российских дипломатов

13:46 24.09.2020
23881
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Болгарии Румен Радев
Президент Болгарии Румен Радев - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Президент Болгарии Румен Радев в четверг выразил надежду, что спецслужбы и прокуратура страны собрали необходимые доказательства для обвинения российских дипломатов в шпионаже, это, по его словам, может минимизировать дипломатические последствия.
"Верховенство национальных интересов и защита национальной безопасности являются абсолютным приоритетом. И здесь не может быть никаких компромиссов", - заявил Радев, слова которого приводит издание Actualno.
Он выразил надежду, что соответствующие "службы и прокуратура собрали необходимые доказательства, чтобы минимизировать дипломатические последствия, потому что они есть всегда".
Отвечая на вопрос о том, повлияет ли нынешняя ситуация с Россией на техобслуживание самолетов МИГ-29, Радев заявил, что на это должно ответить правительство.
Ранее МИД Болгарии заявил, что высылает из страны двух российских дипломатов из-за подозрения в шпионаже. В свою очередь посольство РФ в Софии сообщило, что Болгария выслала из страны двух сотрудников торгпредства РФ, при этом доказательств, подтверждающих осуществление деятельности, несовместимой с их статусом, представлено не было.
Представитель МИД России Мария Захарова выразила сожаление по поводу высылки дипломатов, назвала обвинения "надуманными" и анонсировала ответные меры Москвы.
Вид столицы Болгарии Софии - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
23 сентября, 19:23
Слуцкий прокомментировал высылку Болгарией российских дипломатов
20161613130
Обсудить4
Румен РадевМария ЗахароваМИД БолгарииМиГ-29МоскваСофия (город)БолгарияВ мире
Популярные комментарии
Болгарский перец заговорил)))))
24 сентября, 13:59
Арсений НовиковАрсений Новиков
10190000
Практически отовсюду из европы последнее время российских дипломатов разоблачают и депортируют. Может в Москве крот завелся?
24 сентября, 14:30
Pawel ZverevPawel Zverev
210007
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