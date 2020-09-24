https://ria.ru/20200924/bolgariya-1577696509.html
МИД прокомментировал высылку дипломатов из Болгарии
Москва ответит на высылку сотрудников российского торгового представительства из Софии, заявили в Министерстве иностранных дел. РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T11:30
2020-09-24T11:30
2020-09-24T12:42
москва
софия (город)
болгария
в мире
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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости</strong>. <a href="http://ria.ru/location_Moskva/">Москва</a> ответит на высылку сотрудников российского торгового представительства из <a href="http://ria.ru/location_Sofia/" target="_blank" data-auto="true">Софии</a>, заявили в Министерстве иностранных дел.Накануне посольство России в столице Болгарии сообщило, что власти республики приняли решение выслать двух российских дипломатов из-за подозрения в шпионаже. Они должны покинуть страну в течение 72 часов.Перед этим болгарская прокуратура распространила заявление, в котором указала, что два россиянина с дипломатическим статусом с 2016 года собирали информацию о модернизации армии Болгарии. Как уточнили в ведомстве, данные, представляющие служебную и государственную тайну, они передавали российской военной разведке в Москву.В российской дипмиссии отметили, что доказательств, подтверждающих эти обвинения, София не предоставила.
https://ria.ru/20200923/bolgariya-1577666838.html
Vladidmir Kanygin
Выслать в ответ не двух, а человек 6. Они нам вовсе пока не нужны. В идущей холодной войне они ярые сторонники наших врагов.
377
junova2000
значит самолеты полетет туда не скоро прощай золотой берег и х с ним
349
15
москва
софия (город)
болгария
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, софия (город), болгария, в мире
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости
. Москва
ответит на высылку сотрудников российского торгового представительства из Софии
, заявили в Министерстве иностранных дел.
"Выражаем сожаление в связи с решением официальной Софии объявить сотрудников торгпредства России в Болгарии
persona non grata на основании надуманных обвинений. Рассматриваем это как преднамеренную попытку нанести ущерб конструктивному российско-болгарскому взаимодействию", — подчеркнули в ведомстве.
Накануне посольство России в столице Болгарии сообщило, что власти республики приняли решение выслать двух российских дипломатов из-за подозрения в шпионаже. Они должны покинуть страну в течение 72 часов.
Перед этим болгарская прокуратура распространила заявление, в котором указала, что два россиянина с дипломатическим статусом с 2016 года собирали информацию о модернизации армии Болгарии. Как уточнили в ведомстве, данные, представляющие служебную и государственную тайну, они передавали российской военной разведке в Москву.
В российской дипмиссии отметили, что доказательств, подтверждающих эти обвинения, София не предоставила.