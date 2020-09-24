https://ria.ru/20200924/blagoustroystvo-1577706104.html

Руденя: в Верхневолжье благоустроят 60 общественных территорий

В следующем году в 38 муниципальных образованиях Тверской области планируется благоустроить 60 общественных территорий и 21 двор, работы пройдут в рамках... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T13:48

2020-09-24T13:48

2020-09-24T13:48

тверская область

благоустройство

игорь руденя

тверская область

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<strong>ТВЕРЬ, 24 сен — РИА Новости.</strong> В следующем году в 38 муниципальных образованиях <a href="http://ria.ru/location_Tverskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тверской области</a> планируется благоустроить 60 общественных территорий и 21 двор, работы пройдут в рамках муниципальных программ по формированию комфортной городской среды, сообщает пресс-служба областного правительства. "Важно максимально быстро, до начала нового года распределить средства на реализацию программы. Это необходимо для того, чтобы успели сделать проектно-сметную документацию, еще раз проверить готовность территорий, сетей коммуникаций и, конечно, чтобы вовремя провести конкурентные процедуры. Это поможет своевременно начать практическое исполнении работы", – сказал губернатор области <a href="http://ria.ru/person_Igor_Rudenja/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Руденя</a> на заседании регионального кабинета министров.В рамках реализации определены четыре группы участников в зависимости от численности населения. Объем финансирования проектов благоустройства в 2021 году составит более 348 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов.

https://ria.ru/20180130/1513630658.html

тверская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

благоустройство, игорь руденя, тверская область