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Тверская область
https://ria.ru/20200924/blagoustroystvo-1577706104.html
Руденя: в Верхневолжье благоустроят 60 общественных территорий
В следующем году в 38 муниципальных образованиях Тверской области планируется благоустроить 60 общественных территорий и 21 двор, работы пройдут в рамках... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T13:48
2020-09-24T13:48
тверская область
благоустройство
игорь руденя
тверская область
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<strong>ТВЕРЬ, 24 сен — РИА Новости.</strong> В следующем году в 38 муниципальных образованиях <a href="http://ria.ru/location_Tverskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тверской области</a> планируется благоустроить 60 общественных территорий и 21 двор, работы пройдут в рамках муниципальных программ по формированию комфортной городской среды, сообщает пресс-служба областного правительства. "Важно максимально быстро, до начала нового года распределить средства на реализацию программы. Это необходимо для того, чтобы успели сделать проектно-сметную документацию, еще раз проверить готовность территорий, сетей коммуникаций и, конечно, чтобы вовремя провести конкурентные процедуры. Это поможет своевременно начать практическое исполнении работы", – сказал губернатор области <a href="http://ria.ru/person_Igor_Rudenja/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Руденя</a> на заседании регионального кабинета министров.В рамках реализации определены четыре группы участников в зависимости от численности населения. Объем финансирования проектов благоустройства в 2021 году составит более 348 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов.
https://ria.ru/20180130/1513630658.html
тверская область
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благоустройство, игорь руденя, тверская область

Руденя: в Верхневолжье благоустроят 60 общественных территорий

13:48 24.09.2020
11
© РИА Новости / Александр НатрускинАллея в парке "Яблоневый сад" в Бирюлево Западном
Аллея в парке Яблоневый сад в Бирюлево Западном - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Александр Натрускин
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ТВЕРЬ, 24 сен — РИА Новости. В следующем году в 38 муниципальных образованиях Тверской области планируется благоустроить 60 общественных территорий и 21 двор, работы пройдут в рамках муниципальных программ по формированию комфортной городской среды, сообщает пресс-служба областного правительства.
"Важно максимально быстро, до начала нового года распределить средства на реализацию программы. Это необходимо для того, чтобы успели сделать проектно-сметную документацию, еще раз проверить готовность территорий, сетей коммуникаций и, конечно, чтобы вовремя провести конкурентные процедуры. Это поможет своевременно начать практическое исполнении работы", – сказал губернатор области Игорь Руденя на заседании регионального кабинета министров.
В рамках реализации определены четыре группы участников в зависимости от численности населения.
Объем финансирования проектов благоустройства в 2021 году составит более 348 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов.
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Тверская областьБлагоустройствоИгорь РуденяТверская область
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