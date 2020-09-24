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В Приморье бездомный загорелся на теплотрассе
Сотрудник полиции в Артеме Приморского края спас лежащего у теплотрассы бездомного, одежда которого была объята огнем, сообщает региональное УМВД. РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T02:38
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артем
приморский край
происшествия
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 24 сен – РИА Новости.</strong> Сотрудник полиции в <a href="http://ria.ru/location_Artem/" target="_blank" data-auto="true">Артеме</a> <a href="http://ria.ru/location_Primorskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Приморского края</a> спас лежащего у теплотрассы бездомного, одежда которого была объята огнем, сообщает региональное УМВД.Потушив огонь подручными средствами, полицейский оказал бездомному первую медицинскую помощь. После этого 38-летнего пострадавшего доставили в больницу.Полицейского поблагодарил представитель законодательного собрания Приморского края.
https://radiosputnik.ria.ru/20200910/khimikaty-1577061886.html
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артем, приморский край, происшествия

В Приморье бездомный загорелся на теплотрассе

02:38 24.09.2020 (обновлено: 09:15 24.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ВЛАДИВОСТОК, 24 сен – РИА Новости. Сотрудник полиции в Артеме Приморского края спас лежащего у теплотрассы бездомного, одежда которого была объята огнем, сообщает региональное УМВД.
"Находясь на маршруте патрулирования, сотрудник патрульно-постовой службы отдела МВД России по городу Артему сержант полиции Иван Мизгирёв заметил огонь, полыхавший в районе теплотрассы. Сообщив в дежурную часть о происшествии, сотрудник полиции поспешил на место пожара. Оказалось, что между трубами лежит мужчина. Его верхняя одежда была объята огнем", - говорится в сообщении.
© Фото : пресс-служба ОМВД России по городу АртемуCотрудник патрульно-постовой службы отдела МВД России по городу Артему сержант полиции Иван Мизгирев с благодарностью
Cотрудник патрульно-постовой службы отдела МВД России по городу Артему сержант полиции Иван Мизгирев с благодарностью - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© Фото : пресс-служба ОМВД России по городу Артему
Cотрудник патрульно-постовой службы отдела МВД России по городу Артему сержант полиции Иван Мизгирев с благодарностью
Потушив огонь подручными средствами, полицейский оказал бездомному первую медицинскую помощь. После этого 38-летнего пострадавшего доставили в больницу.
Полицейского поблагодарил представитель законодательного собрания Приморского края.
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Чат1
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