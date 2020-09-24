В Приморье бездомный загорелся на теплотрассе
02:38 24.09.2020 (обновлено: 09:15 24.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
ВЛАДИВОСТОК, 24 сен – РИА Новости. Сотрудник полиции в Артеме Приморского края спас лежащего у теплотрассы бездомного, одежда которого была объята огнем, сообщает региональное УМВД.
"Находясь на маршруте патрулирования, сотрудник патрульно-постовой службы отдела МВД России по городу Артему сержант полиции Иван Мизгирёв заметил огонь, полыхавший в районе теплотрассы. Сообщив в дежурную часть о происшествии, сотрудник полиции поспешил на место пожара. Оказалось, что между трубами лежит мужчина. Его верхняя одежда была объята огнем", - говорится в сообщении.
© Фото : пресс-служба ОМВД России по городу АртемуCотрудник патрульно-постовой службы отдела МВД России по городу Артему сержант полиции Иван Мизгирев с благодарностью
© Фото : пресс-служба ОМВД России по городу Артему
Cотрудник патрульно-постовой службы отдела МВД России по городу Артему сержант полиции Иван Мизгирев с благодарностью
Потушив огонь подручными средствами, полицейский оказал бездомному первую медицинскую помощь. После этого 38-летнего пострадавшего доставили в больницу.
Полицейского поблагодарил представитель законодательного собрания Приморского края.
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