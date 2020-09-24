https://ria.ru/20200924/bezdomnyy-1577686992.html

В Приморье бездомный загорелся на теплотрассе

Сотрудник полиции в Артеме Приморского края спас лежащего у теплотрассы бездомного, одежда которого была объята огнем, сообщает региональное УМВД. РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T02:38

2020-09-24T02:38

2020-09-24T09:15

артем

приморский край

происшествия

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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 24 сен – РИА Новости.</strong> Сотрудник полиции в <a href="http://ria.ru/location_Artem/" target="_blank" data-auto="true">Артеме</a> <a href="http://ria.ru/location_Primorskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Приморского края</a> спас лежащего у теплотрассы бездомного, одежда которого была объята огнем, сообщает региональное УМВД.Потушив огонь подручными средствами, полицейский оказал бездомному первую медицинскую помощь. После этого 38-летнего пострадавшего доставили в больницу.Полицейского поблагодарил представитель законодательного собрания Приморского края.

https://radiosputnik.ria.ru/20200910/khimikaty-1577061886.html

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артем

приморский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

артем, приморский край, происшествия