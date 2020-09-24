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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200924/belorussiya-1577720068.html
В Госдуме назвали страны, дестабилизирующие ситуацию в Белоруссии
Если Киев официально заявил о том, что он не признает легитимность президента Белоруссии Александра Лукашенко, то сегодня Украина с Польшей будут играть ведущую РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T16:55
2020-09-24T16:55
протесты в белоруссии
леонид калашников
александр лукашенко
госдума рф
владимир зеленский
польша
белоруссия
украина
виктор водолацкий
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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Если Киев официально заявил о том, что он не признает легитимность президента Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александра Лукашенко</a>, то сегодня <a href="https://ria.ru/location_Ukraine" target="_blank">Украина</a> с <a href="https://ria.ru/location_Poland" target="_blank">Польшей</a> будут играть ведущую роль в дестабилизации ситуации в Белоруссии, сказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ <a href="https://ria.ru/tag_ViktorVodolackijj" target="_blank">Виктор Водолацкий</a>.Ранее СМИ сообщили, что Киев предложил Минску перенести Форум регионов Белоруссии и Украины 2020 года, в котором планировал принять участие украинский президент Владимир Зеленский, на 2021 год.Парламентарий отметил, что на сегодняшний день "мнимая дружба" Лукашенко с <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj" target="_blank">Зеленским</a> "рассыпалась в прах по той причине, что Зеленский окончательно и бесповоротно является несамостоятельным руководителем государства"."А все, что он делает - это по той схеме, по той дорожной карте, которую ему рисуют представители Госдепа, которые на постоянной основе работают в Киеве", - заключил депутат.Ранее глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников сообщил РИА Новости, что форум регионов России и Белоруссии, проведение которого запланировано с 28 по 29 сентября в Минске, пока не отменен, но, если Минск сочтет, что сейчас не лучшее время для его проведения, отмена может обсуждаться.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
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"Товарищи! Революция использованных прокладок, о необходимости которой все время говорили всякие , тьфу на вас, НЕ свершилась.Ура, товарищи."
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польша
белоруссия
украина
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леонид калашников, александр лукашенко, госдума рф, владимир зеленский, польша, белоруссия, украина, виктор водолацкий, в мире

В Госдуме назвали страны, дестабилизирующие ситуацию в Белоруссии

16:55 24.09.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкАкция протеста "Марш Справедливости" в Минске
Акция протеста Марш Справедливости в Минске - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Если Киев официально заявил о том, что он не признает легитимность президента Белоруссии Александра Лукашенко, то сегодня Украина с Польшей будут играть ведущую роль в дестабилизации ситуации в Белоруссии, сказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.
Ранее СМИ сообщили, что Киев предложил Минску перенести Форум регионов Белоруссии и Украины 2020 года, в котором планировал принять участие украинский президент Владимир Зеленский, на 2021 год.

"Если Киев официально заявил о том, что он не признает инаугурацию (Лукашенко - ред.), то сегодня Украина вместе с Польшей будут занимать ведущую роль в том, чтобы дестабилизировать ситуацию в Белоруссии, и никакие совместные мероприятия Зеленский уже не будет проводить", - сказал РИА Новости Водолацкий.

Парламентарий отметил, что на сегодняшний день "мнимая дружба" Лукашенко с Зеленским "рассыпалась в прах по той причине, что Зеленский окончательно и бесповоротно является несамостоятельным руководителем государства".
"А все, что он делает - это по той схеме, по той дорожной карте, которую ему рисуют представители Госдепа, которые на постоянной основе работают в Киеве", - заключил депутат.
Ранее глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников сообщил РИА Новости, что форум регионов России и Белоруссии, проведение которого запланировано с 28 по 29 сентября в Минске, пока не отменен, но, если Минск сочтет, что сейчас не лучшее время для его проведения, отмена может обсуждаться.
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Протесты в БелоруссииЛеонид КалашниковАлександр ЛукашенкоГосдума РФВладимир ЗеленскийПольшаБелоруссияУкраинаВиктор ВодолацкийВ мире
Популярные комментарии
"Товарищи! Революция использованных прокладок, о необходимости которой все время говорили всякие , тьфу на вас, НЕ свершилась.Ура, товарищи."
24 сентября, 17:11
Чипалина ЛукинЧипалина Лукин
730002
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