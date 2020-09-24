https://ria.ru/20200924/belorussiya-1577720068.html

В Госдуме назвали страны, дестабилизирующие ситуацию в Белоруссии

Если Киев официально заявил о том, что он не признает легитимность президента Белоруссии Александра Лукашенко, то сегодня Украина с Польшей будут играть ведущую РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T16:55

2020-09-24T16:55

2020-09-24T16:55

протесты в белоруссии

леонид калашников

александр лукашенко

госдума рф

владимир зеленский

польша

белоруссия

украина

виктор водолацкий

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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Если Киев официально заявил о том, что он не признает легитимность президента Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александра Лукашенко</a>, то сегодня <a href="https://ria.ru/location_Ukraine" target="_blank">Украина</a> с <a href="https://ria.ru/location_Poland" target="_blank">Польшей</a> будут играть ведущую роль в дестабилизации ситуации в Белоруссии, сказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ <a href="https://ria.ru/tag_ViktorVodolackijj" target="_blank">Виктор Водолацкий</a>.Ранее СМИ сообщили, что Киев предложил Минску перенести Форум регионов Белоруссии и Украины 2020 года, в котором планировал принять участие украинский президент Владимир Зеленский, на 2021 год.Парламентарий отметил, что на сегодняшний день "мнимая дружба" Лукашенко с <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj" target="_blank">Зеленским</a> "рассыпалась в прах по той причине, что Зеленский окончательно и бесповоротно является несамостоятельным руководителем государства"."А все, что он делает - это по той схеме, по той дорожной карте, которую ему рисуют представители Госдепа, которые на постоянной основе работают в Киеве", - заключил депутат.Ранее глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников сообщил РИА Новости, что форум регионов России и Белоруссии, проведение которого запланировано с 28 по 29 сентября в Минске, пока не отменен, но, если Минск сочтет, что сейчас не лучшее время для его проведения, отмена может обсуждаться.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200918/plan-1577397124.html

Чипалина Лукин "Товарищи! Революция использованных прокладок, о необходимости которой все время говорили всякие , тьфу на вас, НЕ свершилась.Ура, товарищи." 12

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польша

белоруссия

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

леонид калашников, александр лукашенко, госдума рф, владимир зеленский, польша, белоруссия, украина, виктор водолацкий, в мире