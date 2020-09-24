В Госдуме назвали страны, дестабилизирующие ситуацию в Белоруссии
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© Sputnik / Виктор Толочко
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Если Киев официально заявил о том, что он не признает легитимность президента Белоруссии Александра Лукашенко, то сегодня Украина с Польшей будут играть ведущую роль в дестабилизации ситуации в Белоруссии, сказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.
Ранее СМИ сообщили, что Киев предложил Минску перенести Форум регионов Белоруссии и Украины 2020 года, в котором планировал принять участие украинский президент Владимир Зеленский, на 2021 год.
"Если Киев официально заявил о том, что он не признает инаугурацию (Лукашенко - ред.), то сегодня Украина вместе с Польшей будут занимать ведущую роль в том, чтобы дестабилизировать ситуацию в Белоруссии, и никакие совместные мероприятия Зеленский уже не будет проводить", - сказал РИА Новости Водолацкий.
Парламентарий отметил, что на сегодняшний день "мнимая дружба" Лукашенко с Зеленским "рассыпалась в прах по той причине, что Зеленский окончательно и бесповоротно является несамостоятельным руководителем государства".
"А все, что он делает - это по той схеме, по той дорожной карте, которую ему рисуют представители Госдепа, которые на постоянной основе работают в Киеве", - заключил депутат.
Ранее глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников сообщил РИА Новости, что форум регионов России и Белоруссии, проведение которого запланировано с 28 по 29 сентября в Минске, пока не отменен, но, если Минск сочтет, что сейчас не лучшее время для его проведения, отмена может обсуждаться.
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