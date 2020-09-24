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Российские Ту-160 облетели границу Белоруссии с Украиной и НАТО
Два ракетоносца Ту-160 в рамках учений в четверг совершили специальный полет вдоль северо-западной, западной и юго-западной границы Белоруссии, сообщает... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T15:56
2020-09-24T16:42
энгельс
саратовская область
ту-160м
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Два ракетоносца <a href="http://ria.ru/product_tu-160m/" target="_blank" data-auto="true">Ту-160</a> в рамках учений в четверг совершили специальный полет вдоль северо-западной, западной и юго-западной границы <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, сообщает Минобороны РФ."Двадцать четвертого сентября 2020 года два российских сверхзвуковых стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 дальней авиации с аэродрома <a href="http://ria.ru/location_EHngels/" target="_blank" data-auto="true">Энгельс</a> (<a href="http://ria.ru/location_Saratovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Саратовская область</a>, Россия) совершили специальный полет вдоль северо-западной, западной и юго-западной границы Республики Беларусь", - говорится в сообщении.Отмечается, что авиационное прикрытие в ходе выполнения специального полета осуществлялось истребительной авиацией ВВС Белоруссии. Полеты стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160 выполнены в рамках совместных белорусско-российских учений "Славянское братство-2020".
https://radiosputnik.ria.ru/20200828/lukashenko-1576435939.html
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энгельс
саратовская область
белоруссия
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РИА Новости
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Кадры облета границ Украины и стран НАТО российскими бомбардировщиками Ту-160
Два российских бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 под прикрытием белорусской авиации снова облетели границы Белоруссии с Украиной и НАТО.
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энгельс, саратовская область, ту-160м, белоруссия, в мире

Российские Ту-160 облетели границу Белоруссии с Украиной и НАТО

15:56 24.09.2020 (обновлено: 16:42 24.09.2020)
2043
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Два ракетоносца Ту-160 в рамках учений в четверг совершили специальный полет вдоль северо-западной, западной и юго-западной границы Белоруссии, сообщает Минобороны РФ.
"Двадцать четвертого сентября 2020 года два российских сверхзвуковых стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 дальней авиации с аэродрома Энгельс (Саратовская область, Россия) совершили специальный полет вдоль северо-западной, западной и юго-западной границы Республики Беларусь", - говорится в сообщении.
Отмечается, что авиационное прикрытие в ходе выполнения специального полета осуществлялось истребительной авиацией ВВС Белоруссии. Полеты стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160 выполнены в рамках совместных белорусско-российских учений "Славянское братство-2020".
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ЭнгельсСаратовская областьТу-160МБелоруссияВ мире
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Чипалина ЛукинЧипалина Лукин
2420000
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