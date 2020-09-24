https://ria.ru/20200924/belorussiya-1577710185.html

Минск удивлен тем, что Киев не пытается скрыть свою несамостоятельность

Министерство иностранных дел Белоруссии в связи с оценками Киева событий в республике заявило, что украинская сторона уже не пытается скрыть свою... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T14:37

2020-09-24T14:37

2020-09-24T15:02

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<strong>МИНСК, 24 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_MID_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">Министерство иностранных дел Белоруссии</a> в связи с оценками <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киева</a> событий в республике заявило, что украинская сторона уже не пытается скрыть свою несамостоятельность в принятии внешнеполитических решений."Особое удивление вызывает поведение наших украинских соседей, которые уже даже не пытаются закамуфлировать несамостоятельность в принятии своих внешнеполитических решений и не прекращают поток заявлений якобы со своими "продвинутыми" оценками почему-то нашей внутриполитической ситуации. Складывается ощущение, что именно "научиться учить" пока является главным результатом украино-европейского сотрудничества", - говорится в заявлении МИД, распространенном пресс-службой ведомства в четверг.Отмечается, что "при этом призванные угодить модным трендам заявления звучат от представителя правительства соседнего государства, которое <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Беларусь</a> искреннее и бескорыстно поддерживает, заняв абсолютно независимую и самостоятельную позицию". "Хотя, судя по всему, глава <a href="http://ria.ru/organization_MID_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">МИД Украины</a> и не считает это важным для своей страны. Но мы продолжим поддерживать братский украинский народ", - говорится в заявлении.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции протеста продолжаются уже в течение месяца. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко.Лукашенко в среду вступил в должность президента Белоруссии, церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости. Это спровоцировало новую волну акций протеста, в том числе попытки блокировки автодорог. Во время протестов в среду милиция вновь применяла водометы для разгона протестующих в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>.Ряд западных стран заявили о нелегитимности инаугурации. По словам министра иностранных дел <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kuleba/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрия Кулебы</a>, инаугурация Лукашенко не означает его признания легитимным президентом Белоруссии. Президент Украины <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> заявил, что если белорусская власть не найдет возможность для диалога с народом, это обернется для нее крахом.

https://radiosputnik.ria.ru/20200924/zelenskiy--1577702237.html

https://ria.ru/20200920/slabaya-1577509550.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий кулеба, александр лукашенко, мид украины, белоруссия, мид белоруссии, киев, украина, в мире