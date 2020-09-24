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https://ria.ru/20200924/belorussiya-1577710185.html
Минск удивлен тем, что Киев не пытается скрыть свою несамостоятельность
Министерство иностранных дел Белоруссии в связи с оценками Киева событий в республике заявило, что украинская сторона уже не пытается скрыть свою... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T14:37
2020-09-24T15:02
дмитрий кулеба
александр лукашенко
мид украины
белоруссия
мид белоруссии
киев
украина
в мире
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<strong>МИНСК, 24 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_MID_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">Министерство иностранных дел Белоруссии</a> в связи с оценками <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киева</a> событий в республике заявило, что украинская сторона уже не пытается скрыть свою несамостоятельность в принятии внешнеполитических решений."Особое удивление вызывает поведение наших украинских соседей, которые уже даже не пытаются закамуфлировать несамостоятельность в принятии своих внешнеполитических решений и не прекращают поток заявлений якобы со своими "продвинутыми" оценками почему-то нашей внутриполитической ситуации. Складывается ощущение, что именно "научиться учить" пока является главным результатом украино-европейского сотрудничества", - говорится в заявлении МИД, распространенном пресс-службой ведомства в четверг.Отмечается, что "при этом призванные угодить модным трендам заявления звучат от представителя правительства соседнего государства, которое <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Беларусь</a> искреннее и бескорыстно поддерживает, заняв абсолютно независимую и самостоятельную позицию". "Хотя, судя по всему, глава <a href="http://ria.ru/organization_MID_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">МИД Украины</a> и не считает это важным для своей страны. Но мы продолжим поддерживать братский украинский народ", - говорится в заявлении.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции протеста продолжаются уже в течение месяца. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко.Лукашенко в среду вступил в должность президента Белоруссии, церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости. Это спровоцировало новую волну акций протеста, в том числе попытки блокировки автодорог. Во время протестов в среду милиция вновь применяла водометы для разгона протестующих в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>.Ряд западных стран заявили о нелегитимности инаугурации. По словам министра иностранных дел <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kuleba/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрия Кулебы</a>, инаугурация Лукашенко не означает его признания легитимным президентом Белоруссии. Президент Украины <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> заявил, что если белорусская власть не найдет возможность для диалога с народом, это обернется для нее крахом.
https://radiosputnik.ria.ru/20200924/zelenskiy--1577702237.html
https://ria.ru/20200920/slabaya-1577509550.html
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белоруссия
киев
украина
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дмитрий кулеба, александр лукашенко, мид украины, белоруссия, мид белоруссии, киев, украина, в мире

Минск удивлен тем, что Киев не пытается скрыть свою несамостоятельность

14:37 24.09.2020 (обновлено: 15:02 24.09.2020)
4284
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЗдание МИД Белоруссии в Минске
Здание МИД Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 24 сен – РИА Новости. Министерство иностранных дел Белоруссии в связи с оценками Киева событий в республике заявило, что украинская сторона уже не пытается скрыть свою несамостоятельность в принятии внешнеполитических решений.
"Особое удивление вызывает поведение наших украинских соседей, которые уже даже не пытаются закамуфлировать несамостоятельность в принятии своих внешнеполитических решений и не прекращают поток заявлений якобы со своими "продвинутыми" оценками почему-то нашей внутриполитической ситуации. Складывается ощущение, что именно "научиться учить" пока является главным результатом украино-европейского сотрудничества", - говорится в заявлении МИД, распространенном пресс-службой ведомства в четверг.
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Отмечается, что "при этом призванные угодить модным трендам заявления звучат от представителя правительства соседнего государства, которое Беларусь искреннее и бескорыстно поддерживает, заняв абсолютно независимую и самостоятельную позицию". "Хотя, судя по всему, глава МИД Украины и не считает это важным для своей страны. Но мы продолжим поддерживать братский украинский народ", - говорится в заявлении.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции протеста продолжаются уже в течение месяца. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко.
Лукашенко в среду вступил в должность президента Белоруссии, церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости. Это спровоцировало новую волну акций протеста, в том числе попытки блокировки автодорог. Во время протестов в среду милиция вновь применяла водометы для разгона протестующих в Минске.
Ряд западных стран заявили о нелегитимности инаугурации. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, инаугурация Лукашенко не означает его признания легитимным президентом Белоруссии. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если белорусская власть не найдет возможность для диалога с народом, это обернется для нее крахом.
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