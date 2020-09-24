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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200924/belorussiya-1577697764.html
Генпрокурор Белоруссии пригрозил участникам протестов большими штрафами
Генпрокурор Белоруссии Андрей Швед пригрозил участникам несанкционированных акций протеста большими штрафами. РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T11:53
2020-09-24T11:53
протесты в белоруссии
александр конюк
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Генпрокурор <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> Андрей Швед пригрозил участникам несанкционированных акций протеста большими штрафами."Правоохранительные и иные государственные органы ведут работу по установлению всех граждан, совершивших противоправные действия или нарушивших общественный порядок за период с 9 августа. В этой части намечен и будет реализован комплекс дополнительных мер по активизации работы. С сегодняшнего дня определен четкий алгоритм взаимодействия в целях установления сумм причиненного в ходе незаконных массовых мероприятий ущерба и порядок его взыскания. Подход один: пришел на несанкционированную акцию – будешь наказан рублем. И суммы эти весьма существенные", - сказал он газете <a href="https://www.sb.by/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Беларусь сегодня"</a>.По словам генпрокурора, "второе направление в работе – защита прав и законных интересов несовершеннолетних, вовлеченных родителями и иными лицами в незаконные массовые мероприятия".<a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> назначил Шведа генпрокурором 9 сентября. До этого ведомством девять лет руководил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Konjuk/" target="_blank" data-auto="true">Александр Конюк</a>.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200924/minsk-1577696917.html
https://ria.ru/20200924/protesty-1577696194.html
Они за два шекеля удушатся...верное направление.
19
Наказание рублем - самый действенный механизм. И сумма штрафа должна быть в разы больше, тех сумм, что платят за участие. А почему пенсионерку Багинскую не задерживают и не штрафуют? Есть понятие "участник несанкционированного митинга" и и возраст, ни мат.положение, ни беременность...не должны быть учтены.
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белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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александр конюк, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Генпрокурор Белоруссии пригрозил участникам протестов большими штрафами

11:53 24.09.2020
986
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники милиции и участники акции протеста в Минске
Сотрудники милиции и участники акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Генпрокурор Белоруссии Андрей Швед пригрозил участникам несанкционированных акций протеста большими штрафами.
"Правоохранительные и иные государственные органы ведут работу по установлению всех граждан, совершивших противоправные действия или нарушивших общественный порядок за период с 9 августа. В этой части намечен и будет реализован комплекс дополнительных мер по активизации работы. С сегодняшнего дня определен четкий алгоритм взаимодействия в целях установления сумм причиненного в ходе незаконных массовых мероприятий ущерба и порядок его взыскания. Подход один: пришел на несанкционированную акцию – будешь наказан рублем. И суммы эти весьма существенные", - сказал он газете "Беларусь сегодня".
Кадры протестов в Минске после инаугурации президента - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
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По словам генпрокурора, "второе направление в работе – защита прав и законных интересов несовершеннолетних, вовлеченных родителями и иными лицами в незаконные массовые мероприятия".

"Третье – определены формы и методы работы ряда государственных органов, направленные на выявление и пресечение любых видов нарушений закона со стороны молодежи, особенно в учреждениях образования, и потребовано усилить профилактическую и идеологическую работу в молодежной среде", - отметил он.

Александр Лукашенко назначил Шведа генпрокурором 9 сентября. До этого ведомством девять лет руководил Александр Конюк.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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Сотрудники милиции и участники акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
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72201010
Обсудить4
Протесты в БелоруссииАлександр КонюкАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Они за два шекеля удушатся...верное направление.
24 сентября, 11:55
Guten AbendGuten Abend
1500013
Наказание рублем - самый действенный механизм. И сумма штрафа должна быть в разы больше, тех сумм, что платят за участие. А почему пенсионерку Багинскую не задерживают и не штрафуют? Есть понятие "участник несанкционированного митинга" и и возраст, ни мат.положение, ни беременность...не должны быть учтены.
24 сентября, 12:06
Людмила Комиссаренко (Никишина)Людмила Комиссаренко (Никишина)
1210013
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