https://ria.ru/20200924/belorussiya-1577697764.html

Генпрокурор Белоруссии пригрозил участникам протестов большими штрафами

Генпрокурор Белоруссии Андрей Швед пригрозил участникам несанкционированных акций протеста большими штрафами. РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T11:53

2020-09-24T11:53

2020-09-24T11:53

протесты в белоруссии

александр конюк

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Генпрокурор <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> Андрей Швед пригрозил участникам несанкционированных акций протеста большими штрафами."Правоохранительные и иные государственные органы ведут работу по установлению всех граждан, совершивших противоправные действия или нарушивших общественный порядок за период с 9 августа. В этой части намечен и будет реализован комплекс дополнительных мер по активизации работы. С сегодняшнего дня определен четкий алгоритм взаимодействия в целях установления сумм причиненного в ходе незаконных массовых мероприятий ущерба и порядок его взыскания. Подход один: пришел на несанкционированную акцию – будешь наказан рублем. И суммы эти весьма существенные", - сказал он газете <a href="https://www.sb.by/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Беларусь сегодня"</a>.По словам генпрокурора, "второе направление в работе – защита прав и законных интересов несовершеннолетних, вовлеченных родителями и иными лицами в незаконные массовые мероприятия".<a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> назначил Шведа генпрокурором 9 сентября. До этого ведомством девять лет руководил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Konjuk/" target="_blank" data-auto="true">Александр Конюк</a>.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200924/minsk-1577696917.html

https://ria.ru/20200924/protesty-1577696194.html

Guten Abend Они за два шекеля удушатся...верное направление. 19

Людмила Комиссаренко (Никишина) Наказание рублем - самый действенный механизм. И сумма штрафа должна быть в разы больше, тех сумм, что платят за участие. А почему пенсионерку Багинскую не задерживают и не штрафуют? Есть понятие "участник несанкционированного митинга" и и возраст, ни мат.положение, ни беременность...не должны быть учтены. 17

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белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр конюк, александр лукашенко, белоруссия, в мире