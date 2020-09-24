Генпрокурор Белоруссии пригрозил участникам протестов большими штрафами
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники милиции и участники акции протеста в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Генпрокурор Белоруссии Андрей Швед пригрозил участникам несанкционированных акций протеста большими штрафами.
"Правоохранительные и иные государственные органы ведут работу по установлению всех граждан, совершивших противоправные действия или нарушивших общественный порядок за период с 9 августа. В этой части намечен и будет реализован комплекс дополнительных мер по активизации работы. С сегодняшнего дня определен четкий алгоритм взаимодействия в целях установления сумм причиненного в ходе незаконных массовых мероприятий ущерба и порядок его взыскания. Подход один: пришел на несанкционированную акцию – будешь наказан рублем. И суммы эти весьма существенные", - сказал он газете "Беларусь сегодня".
По словам генпрокурора, "второе направление в работе – защита прав и законных интересов несовершеннолетних, вовлеченных родителями и иными лицами в незаконные массовые мероприятия".
"Третье – определены формы и методы работы ряда государственных органов, направленные на выявление и пресечение любых видов нарушений закона со стороны молодежи, особенно в учреждениях образования, и потребовано усилить профилактическую и идеологическую работу в молодежной среде", - отметил он.
Александр Лукашенко назначил Шведа генпрокурором 9 сентября. До этого ведомством девять лет руководил Александр Конюк.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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