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Круглый стол о прохождении банковской системой РФ пика коронакризиса
6 октября в 11:30 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет круглый стол в онлайн-формате, посвященный прохождению банковской системой России пика коронакризиса.
2020-09-24T14:05
2020-09-24T16:37
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<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20201006/952914664.html" target="_blank">Задать вопрос</a></strong><br><br><strong>К участию приглашены:</strong><br>- президент-председатель правления ПАО Банк "ФК Открытие" Михаил ЗАДОРНОВ;<br>- президент – председатель правления банка непрофильных активов "Траст" Александр СОКОЛОВ;<br>- председатель Комитета по финансовому рынку Государственной Думы Российской Федерации Анатолий АКСАКОВ;<br>- заместитель председателя Совета Федерации, член Комитета по бюджету и финансовым рынкам Николай ЖУРАВЛЕВ;<br>- президент Ассоциации банков России Георгий ЛУНТОВСКИЙ;<br>- директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий СОЛОДКОВ;<br>- заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы России Андрей КАШЕВАРОВ.<br><br>В рамках мероприятия планируется обсудить процессы обеспечения бесперебойной работы банковского сектора в период антиэпидемических ограничений, факторы устойчивости российской финансовой системы, специфику санации крупных банков как один из стабилизирующих факторов, а также принятые меры по поддержке населения и компаний во время пандемии.<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Круглый стол о прохождении банковской системой РФ пика коронакризиса

14:05 24.09.2020 (обновлено: 16:37 24.09.2020)
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6 октября в 11:30 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет круглый стол в онлайн-формате, посвященный прохождению банковской системой России пика коронакризиса.
Задать вопрос

К участию приглашены:
- президент-председатель правления ПАО Банк "ФК Открытие" Михаил ЗАДОРНОВ;
- президент – председатель правления банка непрофильных активов "Траст" Александр СОКОЛОВ;
- председатель Комитета по финансовому рынку Государственной Думы Российской Федерации Анатолий АКСАКОВ;
- заместитель председателя Совета Федерации, член Комитета по бюджету и финансовым рынкам Николай ЖУРАВЛЕВ;
- президент Ассоциации банков России Георгий ЛУНТОВСКИЙ;
- директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий СОЛОДКОВ;
- заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы России Андрей КАШЕВАРОВ.

В рамках мероприятия планируется обсудить процессы обеспечения бесперебойной работы банковского сектора в период антиэпидемических ограничений, факторы устойчивости российской финансовой системы, специфику санации крупных банков как один из стабилизирующих факторов, а также принятые меры по поддержке населения и компаний во время пандемии.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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