Круглый стол о прохождении банковской системой РФ пика коронакризиса
14:05 24.09.2020 (обновлено: 16:37 24.09.2020)
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6 октября в 11:30 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет круглый стол в онлайн-формате, посвященный прохождению банковской системой России пика коронакризиса.
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К участию приглашены:
- президент-председатель правления ПАО Банк "ФК Открытие" Михаил ЗАДОРНОВ;
- президент – председатель правления банка непрофильных активов "Траст" Александр СОКОЛОВ;
- председатель Комитета по финансовому рынку Государственной Думы Российской Федерации Анатолий АКСАКОВ;
- заместитель председателя Совета Федерации, член Комитета по бюджету и финансовым рынкам Николай ЖУРАВЛЕВ;
- президент Ассоциации банков России Георгий ЛУНТОВСКИЙ;
- директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий СОЛОДКОВ;
- заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы России Андрей КАШЕВАРОВ.
В рамках мероприятия планируется обсудить процессы обеспечения бесперебойной работы банковского сектора в период антиэпидемических ограничений, факторы устойчивости российской финансовой системы, специфику санации крупных банков как один из стабилизирующих факторов, а также принятые меры по поддержке населения и компаний во время пандемии.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
К участию приглашены:
- президент-председатель правления ПАО Банк "ФК Открытие" Михаил ЗАДОРНОВ;
- президент – председатель правления банка непрофильных активов "Траст" Александр СОКОЛОВ;
- председатель Комитета по финансовому рынку Государственной Думы Российской Федерации Анатолий АКСАКОВ;
- заместитель председателя Совета Федерации, член Комитета по бюджету и финансовым рынкам Николай ЖУРАВЛЕВ;
- президент Ассоциации банков России Георгий ЛУНТОВСКИЙ;
- директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий СОЛОДКОВ;
- заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы России Андрей КАШЕВАРОВ.
В рамках мероприятия планируется обсудить процессы обеспечения бесперебойной работы банковского сектора в период антиэпидемических ограничений, факторы устойчивости российской финансовой системы, специфику санации крупных банков как один из стабилизирующих факторов, а также принятые меры по поддержке населения и компаний во время пандемии.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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