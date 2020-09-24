https://ria.ru/20200924/bankomat-1577695574.html

"Сбер" представил банкомат, понимающий голос

"Сбер" представил новый банкомат, который будет понимать голосовые команды и узнавать клиента по биометрии, сообщил первый замглавы Сбербанка Александр Ведяхин... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T11:13

2020-09-24T11:13

2020-09-24T11:13

сбербанк россии

технологии

общество

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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> "Сбер" представил новый банкомат, который будет понимать голосовые команды и узнавать клиента по биометрии, сообщил первый замглавы <a href="http://ria.ru/organization_Sberbank_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Сбербанка</a> Александр Ведяхин на конференции компаний экосистемы."Это абсолютно новый банкомат от и до…", - отметил Ведяхин. По его словам, в этом банкомате деньги можно снять без карточки, воспользовавшись либо телефоном, либо аппарат "узнает" клиента: то есть сможет идентифицировать его по биометрии, а также будет понимать голосовые команды.Экран банкомата похож на смартфон: на нем можно узнать о новых продуктах, услугах, вызвать такси, купить билет или даже заказать еду.

https://realty.ria.ru/20200924/sberbank-1577692748.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сбербанк россии, технологии, общество