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https://ria.ru/20200924/bankomat-1577695574.html
"Сбер" представил банкомат, понимающий голос
"Сбер" представил новый банкомат, который будет понимать голосовые команды и узнавать клиента по биометрии, сообщил первый замглавы Сбербанка Александр Ведяхин... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T11:13
2020-09-24T11:13
сбербанк россии
технологии
общество
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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> "Сбер" представил новый банкомат, который будет понимать голосовые команды и узнавать клиента по биометрии, сообщил первый замглавы <a href="http://ria.ru/organization_Sberbank_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Сбербанка</a> Александр Ведяхин на конференции компаний экосистемы."Это абсолютно новый банкомат от и до…", - отметил Ведяхин. По его словам, в этом банкомате деньги можно снять без карточки, воспользовавшись либо телефоном, либо аппарат "узнает" клиента: то есть сможет идентифицировать его по биометрии, а также будет понимать голосовые команды.Экран банкомата похож на смартфон: на нем можно узнать о новых продуктах, услугах, вызвать такси, купить билет или даже заказать еду.
https://realty.ria.ru/20200924/sberbank-1577692748.html
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РИА Новости
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сбербанк россии, технологии, общество

"Сбер" представил банкомат, понимающий голос

11:13 24.09.2020
634
Новый банкомат Сбера. Кадр онлайн-трансляции
Новый банкомат Сбера. Кадр онлайн-трансляции - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. "Сбер" представил новый банкомат, который будет понимать голосовые команды и узнавать клиента по биометрии, сообщил первый замглавы Сбербанка Александр Ведяхин на конференции компаний экосистемы.
"Это абсолютно новый банкомат от и до…", - отметил Ведяхин. По его словам, в этом банкомате деньги можно снять без карточки, воспользовавшись либо телефоном, либо аппарат "узнает" клиента: то есть сможет идентифицировать его по биометрии, а также будет понимать голосовые команды.
Экран банкомата похож на смартфон: на нем можно узнать о новых продуктах, услугах, вызвать такси, купить билет или даже заказать еду.
Новая штаб-квартира Сбербанка вблизи Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
Вчера, 10:30
Сбербанк обновляет формат офиса
7810316
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