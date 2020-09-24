https://ria.ru/20200924/bankomat-1577695574.html
"Сбер" представил банкомат, понимающий голос
"Сбер" представил новый банкомат, который будет понимать голосовые команды и узнавать клиента по биометрии, сообщил первый замглавы Сбербанка Александр Ведяхин... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T11:13
2020-09-24T11:13
2020-09-24T11:13
сбербанк россии
технологии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577695463_0:1:762:430_1400x0_80_0_0_3ac37787a36bc378074b6a2da2f14436.jpg
<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> "Сбер" представил новый банкомат, который будет понимать голосовые команды и узнавать клиента по биометрии, сообщил первый замглавы <a href="http://ria.ru/organization_Sberbank_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Сбербанка</a> Александр Ведяхин на конференции компаний экосистемы."Это абсолютно новый банкомат от и до…", - отметил Ведяхин. По его словам, в этом банкомате деньги можно снять без карточки, воспользовавшись либо телефоном, либо аппарат "узнает" клиента: то есть сможет идентифицировать его по биометрии, а также будет понимать голосовые команды.Экран банкомата похож на смартфон: на нем можно узнать о новых продуктах, услугах, вызвать такси, купить билет или даже заказать еду.
https://realty.ria.ru/20200924/sberbank-1577692748.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577695463_95:0:668:430_1400x0_80_0_0_ba535d3738c473dcdefd142d21cacc66.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сбербанк россии, технологии, общество