Игривый кит и холодное сердце: победители Drone Photo Awards 2020
Фотографией года жюри признало кадр Джима Пико (Jim Picôt). Зима, в ледяной воде — переполох: акула преследует жертву в косяке лосося.
Фотографией года жюри признало кадр Джима Пико (Jim Picôt). Зима, в ледяной воде — переполох: акула преследует жертву в косяке лосося.
Первый приз в номинации "Свадьба" присудили Мохаммеду Азмилу (Mohamed Azmeel) и его "Тропической невесте".
Первый приз в номинации "Свадьба" присудили Мохаммеду Азмилу (Mohamed Azmeel) и его "Тропической невесте".
Второе место в номинации "Природа" досталось Мартину Харви (Martin Harvey) за кадр "Фламинго на озере Логипи".
Второе место в номинации "Природа" досталось Мартину Харви (Martin Harvey) за кадр "Фламинго на озере Логипи".
В номинации "Люди" победила "Холодная земля" Александры Мениконци (Alessandra Meniconzi).
В номинации "Люди" победила "Холодная земля" Александры Мениконци (Alessandra Meniconzi).
В номинации "Дикая природа" лучшим стал Дмитрий Вилюнов (Россия), узнавший, "Где живут цапли".
В номинации "Дикая природа" лучшим стал Дмитрий Вилюнов (Россия), узнавший, "Где живут цапли".
"Возрождение Феникса" принесло фотографу Полу Хелену (Paul Hoelen) первое место в номинации "Абстракция".
"Возрождение Феникса" принесло фотографу Полу Хелену (Paul Hoelen) первое место в номинации "Абстракция".
"Восход на высоте" Рекса Зу (Rex Zou) отметили высокой оценкой жюри в номинации "Города".
"Восход на высоте" Рекса Зу (Rex Zou) отметили высокой оценкой жюри в номинации "Города".
Похожая на экзотический цветок "Рыболовная сеть" Чунг Фам Хая (Trung Pham Huy) получила высокую оценку в номинации "Абстракция".
Похожая на экзотический цветок "Рыболовная сеть" Чунг Фам Хая (Trung Pham Huy) получила высокую оценку в номинации "Абстракция".
В номинации "Жизнь при COVID-19" победил "Черный флаг" Томера Аппельбаум (Tomer Appelbaum). Фото сделано на митинге в Израиле, где протестующие сохраняют социальную дистанцию.
В номинации "Жизнь при COVID-19" победил "Черный флаг" Томера Аппельбаум (Tomer Appelbaum). Фото сделано на митинге в Израиле, где протестующие сохраняют социальную дистанцию.
Победу в номинации "Природа" одержал Джозеф Чейрез (Joseph Cheires), подсмотревший, как серый кит играет с туристами.
Победу в номинации "Природа" одержал Джозеф Чейрез (Joseph Cheires), подсмотревший, как серый кит играет с туристами.
Лучшим в номинации "Города" стало "Инопланетное строение на Земле" Томаша Ковальски (Tomasz Kowalski).
Лучшим в номинации "Города" стало "Инопланетное строение на Земле" Томаша Ковальски (Tomasz Kowalski).
"Влюбленным на поле" Кшиштофа Кравчика (Krzysztof Krawczyk) досталось второе место в номинации "Свадьба".
"Влюбленным на поле" Кшиштофа Кравчика (Krzysztof Krawczyk) досталось второе место в номинации "Свадьба".
"Весенняя зебра" Лукаша Райса (Lukasz Rajs) получила высокую оценку жюри в номинации "Абстракция".
"Весенняя зебра" Лукаша Райса (Lukasz Rajs) получила высокую оценку жюри в номинации "Абстракция".
В номинации "Спорт" победил Роберто Коринальдези (Roberto Corinaldesi) с кадром "На море".
В номинации "Спорт" победил Роберто Коринальдези (Roberto Corinaldesi) с кадром "На море".
"Соляные горы" Игоря Альтуны (Igor Altuna) высоко оценены в номинации "Люди".
"Соляные горы" Игоря Альтуны (Igor Altuna) высоко оценены в номинации "Люди".