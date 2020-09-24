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https://ria.ru/20200924/aerofotografiya-1577674283.html
Игривый кит и холодное сердце: победители Drone Photo Awards 2020
Стали известны победители Drone Photo Awards 2020. На конкурс, посвященный аэрофотографии, принимают снимки, сделанные с беспилотных летательных аппаратов,... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T11:48
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фотография
природа
фото
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Стали известны победители Drone Photo Awards 2020. На конкурс, посвященный аэрофотографии, принимают снимки, сделанные с беспилотных летательных аппаратов, дирижаблей, парашютов, воздушных змеев... Самые яркие работы — в подборке Ria.ru.
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РИА Новости
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353
60
фотография, природа, фото, фото

Игривый кит и холодное сердце: победители Drone Photo Awards 2020

11:48 24.09.2020 (обновлено: 16:17 24.09.2020)
1281
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Стали известны победители Drone Photo Awards 2020. На конкурс, посвященный аэрофотографии, принимают снимки, сделанные с беспилотных летательных аппаратов, дирижаблей, парашютов, воздушных змеев... Самые яркие работы — в подборке Ria.ru.
© Фото : Jim Picôt/ Drone Photo Awards

Фотографией года жюри признало кадр Джима Пико (Jim Picôt). Зима, в ледяной воде — переполох: акула преследует жертву в косяке лосося.

Jim Picôt. Работа победителя конкурса Drone Photo Awards 2020
1 из 15

Фотографией года жюри признало кадр Джима Пико (Jim Picôt). Зима, в ледяной воде — переполох: акула преследует жертву в косяке лосося.

© Фото : Jim Picôt/ Drone Photo Awards
© Фото : Mohamed Azmeel/ Drone Photo Awards

Первый приз в номинации "Свадьба" присудили Мохаммеду Азмилу (Mohamed Azmeel) и его "Тропической невесте".

Mohamed Azmeel. Работа победителя конкурса Drone Photo Awards 2020
2 из 15

Первый приз в номинации "Свадьба" присудили Мохаммеду Азмилу (Mohamed Azmeel) и его "Тропической невесте".

© Фото : Mohamed Azmeel/ Drone Photo Awards
© Фото : Martin Harvey/ Drone Photo Awards

Второе место в номинации "Природа" досталось Мартину Харви (Martin Harvey) за кадр "Фламинго на озере Логипи".

Martin Harvey. Работа победителя конкурса Drone Photo Awards 2020
3 из 15

Второе место в номинации "Природа" досталось Мартину Харви (Martin Harvey) за кадр "Фламинго на озере Логипи".

© Фото : Martin Harvey/ Drone Photo Awards
© Фото : Alessandra Meniconzi/ Drone Photo Awards

В номинации "Люди" победила "Холодная земля" Александры Мениконци (Alessandra Meniconzi).

Alessandra Meniconzi. Работа победителя конкурса Drone Photo Awards 2020
4 из 15

В номинации "Люди" победила "Холодная земля" Александры Мениконци (Alessandra Meniconzi).

© Фото : Alessandra Meniconzi/ Drone Photo Awards
© Фото : Dmitrii Viliunov/ Drone Photo Awards

В номинации "Дикая природа" лучшим стал Дмитрий Вилюнов (Россия), узнавший, "Где живут цапли".

Dmitrii Viliunov. Работа победителя конкурса Drone Photo Awards 2020
5 из 15

В номинации "Дикая природа" лучшим стал Дмитрий Вилюнов (Россия), узнавший, "Где живут цапли".

© Фото : Dmitrii Viliunov/ Drone Photo Awards
© Фото : Lukasz Rajs/ Drone Photo Awards

"Возрождение Феникса" принесло фотографу Полу Хелену (Paul Hoelen) первое место в номинации "Абстракция".

Paul Hoelen. Работа победителя конкурса Drone Photo Awards 2020
6 из 15

"Возрождение Феникса" принесло фотографу Полу Хелену (Paul Hoelen) первое место в номинации "Абстракция".

© Фото : Lukasz Rajs/ Drone Photo Awards
© Фото : Rex Zou/ Drone Photo Awards

"Восход на высоте" Рекса Зу (Rex Zou) отметили высокой оценкой жюри в номинации "Города".

Rex Zou. Работа победителя конкурса Drone Photo Awards 2020
7 из 15

"Восход на высоте" Рекса Зу (Rex Zou) отметили высокой оценкой жюри в номинации "Города".

© Фото : Rex Zou/ Drone Photo Awards
© Фото : Trung Pham Huy/ Drone Photo Awards

Похожая на экзотический цветок "Рыболовная сеть" Чунг Фам Хая (Trung Pham Huy) получила высокую оценку в номинации "Абстракция".

Trung Pham Huy. Работа победителя конкурса Drone Photo Awards 2020
8 из 15

Похожая на экзотический цветок "Рыболовная сеть" Чунг Фам Хая (Trung Pham Huy) получила высокую оценку в номинации "Абстракция".

© Фото : Trung Pham Huy/ Drone Photo Awards
© Фото : Tomer Appelbaum/ Drone Photo Awards

В номинации "Жизнь при COVID-19" победил "Черный флаг" Томера Аппельбаум (Tomer Appelbaum). Фото сделано на митинге в Израиле, где протестующие сохраняют социальную дистанцию.

Tomer Appelbaum. Работа победителя конкурса Drone Photo Awards 2020
9 из 15

В номинации "Жизнь при COVID-19" победил "Черный флаг" Томера Аппельбаум (Tomer Appelbaum). Фото сделано на митинге в Израиле, где протестующие сохраняют социальную дистанцию.

© Фото : Tomer Appelbaum/ Drone Photo Awards
© Фото : Joseph Cheires/ Drone Photo Awards

Победу в номинации "Природа" одержал Джозеф Чейрез (Joseph Cheires), подсмотревший, как серый кит играет с туристами.

Joseph Cheires. Работа победителя конкурса Drone Photo Awards 2020
10 из 15

Победу в номинации "Природа" одержал Джозеф Чейрез (Joseph Cheires), подсмотревший, как серый кит играет с туристами.

© Фото : Joseph Cheires/ Drone Photo Awards
© Фото : Tomasz Kowalski/ Drone Photo Awards

Лучшим в номинации "Города" стало "Инопланетное строение на Земле" Томаша Ковальски (Tomasz Kowalski).

Tomasz Kowalski. Работа победителя конкурса Drone Photo Awards 2020
11 из 15

Лучшим в номинации "Города" стало "Инопланетное строение на Земле" Томаша Ковальски (Tomasz Kowalski).

© Фото : Tomasz Kowalski/ Drone Photo Awards
© Фото : Krzysztof Krawczyk/ Drone Photo Awards

"Влюбленным на поле" Кшиштофа Кравчика (Krzysztof Krawczyk) досталось второе место в номинации "Свадьба".

Krzysztof Krawczyk. Работа победителя конкурса Drone Photo Awards 2020
12 из 15

"Влюбленным на поле" Кшиштофа Кравчика (Krzysztof Krawczyk) досталось второе место в номинации "Свадьба".

© Фото : Krzysztof Krawczyk/ Drone Photo Awards
© Фото : Lukasz Rajs/ Drone Photo Awards

"Весенняя зебра" Лукаша Райса (Lukasz Rajs) получила высокую оценку жюри в номинации "Абстракция".

Lukasz Rajs. Работа победителя конкурса Drone Photo Awards 2020
13 из 15

"Весенняя зебра" Лукаша Райса (Lukasz Rajs) получила высокую оценку жюри в номинации "Абстракция".

© Фото : Lukasz Rajs/ Drone Photo Awards
© Фото : Roberto Corinaldesi/ Drone Photo Awards

В номинации "Спорт" победил Роберто Коринальдези (Roberto Corinaldesi) с кадром "На море".

Roberto Corinaldesi. Работа победителя конкурса Drone Photo Awards 2020
14 из 15

В номинации "Спорт" победил Роберто Коринальдези (Roberto Corinaldesi) с кадром "На море".

© Фото : Roberto Corinaldesi/ Drone Photo Awards
© Фото : Igor Altuna/ Drone Photo Awards

"Соляные горы" Игоря Альтуны (Igor Altuna) высоко оценены в номинации "Люди".

Igor Altuna. Работа победителя конкурса Drone Photo Awards 2020
15 из 15

"Соляные горы" Игоря Альтуны (Igor Altuna) высоко оценены в номинации "Люди".

© Фото : Igor Altuna/ Drone Photo Awards
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