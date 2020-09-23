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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
https://ria.ru/20200923/zerno-1577658084.html
Моор: в Тюменской области собрано более 1,3 миллиона тонн зерна
Уборка урожая в Тюменской области близится к успешному завершению — осталось убрать всего 3% площадей, сообщил на своих страницах в соцсетях губернатор региона... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T14:24
2020-09-23T14:24
тюменская область
александр моор
тюменская область
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<strong>ТЮМЕНЬ, 23 сен - РИА Новости.</strong> Уборка урожая в <a href="http://ria.ru/location_Tjumenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тюменской области</a> близится к успешному завершению — осталось убрать всего 3% площадей, сообщил на своих страницах в соцсетях губернатор региона <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Moor/" target="_blank" data-auto="true">Александр Моор</a>.По данным на 21 сентября в регионе собрано более 1,3 миллиона тонн зерна. "Несмотря на засушливое лето, нашим сельхозпроизводителям удалось полностью обеспечить потребность региона в зерновых и зернобобовых культурах. Так что продовольственная безопасность региона обеспечена", — написал Моор, поблагодаривший аграриев за добросовестный труд.
https://ria.ru/20200907/urozhay-1576876844.html
тюменская область
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александр моор, тюменская область

Моор: в Тюменской области собрано более 1,3 миллиона тонн зерна

14:24 23.09.2020
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкУборка урожая пшеницы в Красноярском крае
Уборка урожая пшеницы в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Илья Наймушин
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ТЮМЕНЬ, 23 сен - РИА Новости. Уборка урожая в Тюменской области близится к успешному завершению — осталось убрать всего 3% площадей, сообщил на своих страницах в соцсетях губернатор региона Александр Моор.
По данным на 21 сентября в регионе собрано более 1,3 миллиона тонн зерна.
Зерна пшеницы - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
7 сентября, 14:19Тюменская область
В Тюменской области собрали уже более 1 млн тонн зерновых и зернобобовых
"Несмотря на засушливое лето, нашим сельхозпроизводителям удалось полностью обеспечить потребность региона в зерновых и зернобобовых культурах. Так что продовольственная безопасность региона обеспечена", — написал Моор, поблагодаривший аграриев за добросовестный труд.
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Тюменская областьАлександр МоорТюменская область
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