https://ria.ru/20200923/zerno-1577658084.html
Моор: в Тюменской области собрано более 1,3 миллиона тонн зерна
Уборка урожая в Тюменской области близится к успешному завершению — осталось убрать всего 3% площадей, сообщил на своих страницах в соцсетях губернатор региона... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T14:24
2020-09-23T14:24
2020-09-23T14:24
тюменская область
александр моор
тюменская область
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<strong>ТЮМЕНЬ, 23 сен - РИА Новости.</strong> Уборка урожая в <a href="http://ria.ru/location_Tjumenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тюменской области</a> близится к успешному завершению — осталось убрать всего 3% площадей, сообщил на своих страницах в соцсетях губернатор региона <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Moor/" target="_blank" data-auto="true">Александр Моор</a>.По данным на 21 сентября в регионе собрано более 1,3 миллиона тонн зерна. "Несмотря на засушливое лето, нашим сельхозпроизводителям удалось полностью обеспечить потребность региона в зерновых и зернобобовых культурах. Так что продовольственная безопасность региона обеспечена", — написал Моор, поблагодаривший аграриев за добросовестный труд.
https://ria.ru/20200907/urozhay-1576876844.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр моор, тюменская область