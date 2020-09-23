https://ria.ru/20200923/zerno-1577658084.html

Моор: в Тюменской области собрано более 1,3 миллиона тонн зерна

Уборка урожая в Тюменской области близится к успешному завершению — осталось убрать всего 3% площадей, сообщил на своих страницах в соцсетях губернатор региона... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T14:24

2020-09-23T14:24

2020-09-23T14:24

тюменская область

александр моор

тюменская область

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<strong>ТЮМЕНЬ, 23 сен - РИА Новости.</strong> Уборка урожая в <a href="http://ria.ru/location_Tjumenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тюменской области</a> близится к успешному завершению — осталось убрать всего 3% площадей, сообщил на своих страницах в соцсетях губернатор региона <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Moor/" target="_blank" data-auto="true">Александр Моор</a>.По данным на 21 сентября в регионе собрано более 1,3 миллиона тонн зерна. "Несмотря на засушливое лето, нашим сельхозпроизводителям удалось полностью обеспечить потребность региона в зерновых и зернобобовых культурах. Так что продовольственная безопасность региона обеспечена", — написал Моор, поблагодаривший аграриев за добросовестный труд.

https://ria.ru/20200907/urozhay-1576876844.html

тюменская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр моор, тюменская область