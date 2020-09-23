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https://ria.ru/20200923/zakharova-1577668982.html
Захарова: Берлин не помог организовать беседу Навального со следователями
Россия не исключает, что ФРГ стремится поддержать тезис о нежелании Москвы сотрудничать в ситуации с Алексеем Навальным, но это ложь, кроме того, Берлин все еще РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T17:10
2020-09-23T17:10
госпитализация алексея навального
россия
мария захарова
алексей навальный
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
германия
в мире
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Россия не исключает, что ФРГ стремится поддержать тезис о нежелании <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> сотрудничать в ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, но это ложь, кроме того, <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> все еще не оказал содействия для организации беседы с Навальным российских следователей, заявила официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>."Очевидно, что Берлин совсем и не торопится делиться всем этим, всей этой информацией, заявляя одновременно о необходимости незамедлительных действий с российской стороны. Москва не имеет ни оснований, ни намерений верить Берлину на слово. Это нужно осознать", - сказала Захарова на брифинге.По ее словам, ощущение, что немецкая сторона осознанно тянет время для ответа на запросы генпрокуратуры России, ссылаясь каждый раз на различные причины, не позволяющие удовлетворить запросы российской стороны."Мы считаем, что все это делается в том числе для поддержания в международном информационном пространстве тезиса о мнимом нежелании нашей страны прояснять причины резкого ухудшения здоровья российского гражданина. Мы хотели бы ответственно заявить, что подобные заявления - ложь", - добавила она.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на блогера якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
https://ria.ru/20200923/navalnyy-1577665959.html
https://ria.ru/20200923/navalnyy-1577665941.html
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госпитализация алексея навального, россия, мария захарова, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, германия, в мире

Захарова: Берлин не помог организовать беседу Навального со следователями

17:10 23.09.2020
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© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / МИД РФ
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Россия не исключает, что ФРГ стремится поддержать тезис о нежелании Москвы сотрудничать в ситуации с Алексеем Навальным, но это ложь, кроме того, Берлин все еще не оказал содействия для организации беседы с Навальным российских следователей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Очевидно, что Берлин совсем и не торопится делиться всем этим, всей этой информацией, заявляя одновременно о необходимости незамедлительных действий с российской стороны. Москва не имеет ни оснований, ни намерений верить Берлину на слово. Это нужно осознать", - сказала Захарова на брифинге.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
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МИД: доказательств причастности России к ситуации с Навальным нет
По ее словам, ощущение, что немецкая сторона осознанно тянет время для ответа на запросы генпрокуратуры России, ссылаясь каждый раз на различные причины, не позволяющие удовлетворить запросы российской стороны.
"Мы считаем, что все это делается в том числе для поддержания в международном информационном пространстве тезиса о мнимом нежелании нашей страны прояснять причины резкого ухудшения здоровья российского гражданина. Мы хотели бы ответственно заявить, что подобные заявления - ложь", - добавила она.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на блогера якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
Полицейский автомобиль у здания клиники Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
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Захарова заявила о кампании дезинформации вокруг ситуации с Навальным
6570006
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Госпитализация Алексея НавальногоРоссияМария ЗахароваАлексей НавальныйСледственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФГерманияВ мире
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