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Путин поручил заложить в бюджет ликвидацию загрязнения в Усолье-Сибирском
Средства на ликвидацию опасных объектов старого химического производства в Усолье-Сибирском должны быть предусмотрены в федеральном бюджете, заявил в среду... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T14:40
2020-09-23T14:40
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
владимир путин
иркутская область
усолье-сибирское
общество
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Средства на ликвидацию опасных объектов старого химического производства в <a href="http://ria.ru/location_Usole_Sibirskoe/" target="_blank" data-auto="true">Усолье-Сибирском</a> должны быть предусмотрены в федеральном бюджете, заявил в среду президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.Президент в среду встречается в Большом кремлевском дворце с членами верхней палаты парламента, гости сидят достаточно близко друг к другу. Это первое столь масштабное очное мероприятие с момента начала пандемии коронавируса."Будет продолжено финансирование работ по ликвидации свалок на территории городов и объектов, накопленного экологического вреда, в том числе, как мы и договаривались, в федеральном бюджете должны быть предусмотрены средства на ликвидацию опасных объектов старого химического производства в Усолье-Сибирском в <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a>. Там ситуация сложная", - сказал Путин.Ранее президент подписал распоряжение о ситуации в Усолье-Сибирском, где возникло крупное загрязнение. Путин поручил создать межведомственную рабочую группу, разработать план работы по обезвреживанию и ликвидации всех накопленных отходов и через три месяца доложить о результатах первого этапа работ. Президент также заявил, что промплощадку "Усольехимпром" необходимо срочно изолировать и обеспечить ее охрану силами <a href="http://ria.ru/organization_Rosgvardija/" target="_blank" data-auto="true">Росгвардии</a>. Правительство утвердило первоочередные меры по ликвидации последствий химического загрязнения территории промышленной площадки в Усолье-Сибирском.
https://ria.ru/20200916/veber-1577303878.html
иркутская область
усолье-сибирское
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), владимир путин, иркутская область, усолье-сибирское, общество

Путин поручил заложить в бюджет ликвидацию загрязнения в Усолье-Сибирском

14:40 23.09.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЗаброшенное предприятие "Усольехимпром"
Заброшенное предприятие Усольехимпром - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Средства на ликвидацию опасных объектов старого химического производства в Усолье-Сибирском должны быть предусмотрены в федеральном бюджете, заявил в среду президент России Владимир Путин.
Президент в среду встречается в Большом кремлевском дворце с членами верхней палаты парламента, гости сидят достаточно близко друг к другу. Это первое столь масштабное очное мероприятие с момента начала пандемии коронавируса.
"Будет продолжено финансирование работ по ликвидации свалок на территории городов и объектов, накопленного экологического вреда, в том числе, как мы и договаривались, в федеральном бюджете должны быть предусмотрены средства на ликвидацию опасных объектов старого химического производства в Усолье-Сибирском в Иркутской области. Там ситуация сложная", - сказал Путин.
Ранее президент подписал распоряжение о ситуации в Усолье-Сибирском, где возникло крупное загрязнение. Путин поручил создать межведомственную рабочую группу, разработать план работы по обезвреживанию и ликвидации всех накопленных отходов и через три месяца доложить о результатах первого этапа работ. Президент также заявил, что промплощадку "Усольехимпром" необходимо срочно изолировать и обеспечить ее охрану силами Росгвардии. Правительство утвердило первоочередные меры по ликвидации последствий химического загрязнения территории промышленной площадки в Усолье-Сибирском.
Старший офицер отдела Управления начальника войск РХБ защиты ВС РФ Евгений Вебер - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
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Евгений Вебер: Минобороны обеспечит безопасность работ в Усолье-Сибирском
1221003
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Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Владимир ПутинИркутская областьУсолье-СибирскоеОбщество
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