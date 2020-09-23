https://ria.ru/20200923/zagryaznenie-1577659149.html

Путин поручил заложить в бюджет ликвидацию загрязнения в Усолье-Сибирском

Средства на ликвидацию опасных объектов старого химического производства в Усолье-Сибирском должны быть предусмотрены в федеральном бюджете, заявил в среду... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T14:40

2020-09-23T14:40

2020-09-23T14:40

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

владимир путин

иркутская область

усолье-сибирское

общество

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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Средства на ликвидацию опасных объектов старого химического производства в <a href="http://ria.ru/location_Usole_Sibirskoe/" target="_blank" data-auto="true">Усолье-Сибирском</a> должны быть предусмотрены в федеральном бюджете, заявил в среду президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.Президент в среду встречается в Большом кремлевском дворце с членами верхней палаты парламента, гости сидят достаточно близко друг к другу. Это первое столь масштабное очное мероприятие с момента начала пандемии коронавируса."Будет продолжено финансирование работ по ликвидации свалок на территории городов и объектов, накопленного экологического вреда, в том числе, как мы и договаривались, в федеральном бюджете должны быть предусмотрены средства на ликвидацию опасных объектов старого химического производства в Усолье-Сибирском в <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a>. Там ситуация сложная", - сказал Путин.Ранее президент подписал распоряжение о ситуации в Усолье-Сибирском, где возникло крупное загрязнение. Путин поручил создать межведомственную рабочую группу, разработать план работы по обезвреживанию и ликвидации всех накопленных отходов и через три месяца доложить о результатах первого этапа работ. Президент также заявил, что промплощадку "Усольехимпром" необходимо срочно изолировать и обеспечить ее охрану силами <a href="http://ria.ru/organization_Rosgvardija/" target="_blank" data-auto="true">Росгвардии</a>. Правительство утвердило первоочередные меры по ликвидации последствий химического загрязнения территории промышленной площадки в Усолье-Сибирском.

https://ria.ru/20200916/veber-1577303878.html

иркутская область

усолье-сибирское

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), владимир путин, иркутская область, усолье-сибирское, общество