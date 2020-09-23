https://ria.ru/20200923/zaderzhaniya-1577683914.html
В Минске задерживают протестующих против Лукашенко
ОМОН задержал пятерых протестующих после инаугурации Александра Лукашенко в районе Немиги в Минске. Участники акции пытались прорвать оцепление, передает... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T22:11
2020-09-23T22:11
2020-09-23T22:11
минск
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577678747_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_41f57aaeca83619ab73f49decb007fb0.jpg
<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> ОМОН задержал пятерых протестующих после инаугурации Александра Лукашенко в районе Немиги в Минске. Участники акции пытались прорвать оцепление, передает корреспондент РИА Новости.При задержании ОМОН использовал дубинки, один из участников акции пострадал - у него на лице была кровь, а также на асфальте - по пути, которым его вели в автозак.Ранее стало известно, что неподалеку от стелы "Город-герой" силовики разгоняют протестующих. Были применены водометы и дубинки. Цепь силовиков оттеснила людей от стелы.Кроме того, силовики распылили перцовый газ, когда протестующие попытались отбить одного из соратников, которого поместили в автозак.Ранее днем в Минске прошла инаугурация президента Александра Лукашенко, о которой не объявлялось заранее.
Михаил Николанко
Утверждение, достойное парнокопытного. Любить Беларусь и любить Лукашенко - абсолютно разные понятия.
28
326max .
Все недовольные могут переехать в Литву к своему "президенту"...
21
4
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577678747_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_2742320e47feb3a960c7912a264b49e2.jpg
В Минске митингующих разгоняют водометами
На минских протестах задержаны 10 человек, сообщили РИА Новости в милиции. На видео в ход идут водометы.
2020-09-23T22:11
true
PT0M31S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минск, белоруссия
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. ОМОН задержал пятерых протестующих после инаугурации Александра Лукашенко в районе Немиги в Минске. Участники акции пытались прорвать оцепление, передает корреспондент РИА Новости.
При задержании ОМОН использовал дубинки, один из участников акции пострадал - у него на лице была кровь, а также на асфальте - по пути, которым его вели в автозак.
Ранее стало известно, что неподалеку от стелы "Город-герой" силовики разгоняют протестующих. Были применены водометы и дубинки. Цепь силовиков оттеснила людей от стелы.
Кроме того, силовики распылили перцовый газ, когда протестующие попытались отбить одного из соратников, которого поместили в автозак.
Ранее днем в Минске прошла инаугурация президента Александра Лукашенко, о которой не объявлялось заранее.