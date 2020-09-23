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В Минске задерживают протестующих против Лукашенко
ОМОН задержал пятерых протестующих после инаугурации Александра Лукашенко в районе Немиги в Минске. Участники акции пытались прорвать оцепление, передает... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T22:11
2020-09-23T22:11
минск
белоруссия
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> ОМОН задержал пятерых протестующих после инаугурации Александра Лукашенко в районе Немиги в Минске. Участники акции пытались прорвать оцепление, передает корреспондент РИА Новости.При задержании ОМОН использовал дубинки, один из участников акции пострадал - у него на лице была кровь, а также на асфальте - по пути, которым его вели в автозак.Ранее стало известно, что неподалеку от стелы "Город-герой" силовики разгоняют протестующих. Были применены водометы и дубинки. Цепь силовиков оттеснила людей от стелы.Кроме того, силовики распылили перцовый газ, когда протестующие попытались отбить одного из соратников, которого поместили в автозак.Ранее днем в Минске прошла инаугурация президента Александра Лукашенко, о которой не объявлялось заранее.
Утверждение, достойное парнокопытного. Любить Беларусь и любить Лукашенко - абсолютно разные понятия.
28
Все недовольные могут переехать в Литву к своему "президенту"...
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4
минск
белоруссия
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
В Минске митингующих разгоняют водометами
На минских протестах задержаны 10 человек, сообщили РИА Новости в милиции. На видео в ход идут водометы.
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60
минск, белоруссия

В Минске задерживают протестующих против Лукашенко

22:11 23.09.2020
2313
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. ОМОН задержал пятерых протестующих после инаугурации Александра Лукашенко в районе Немиги в Минске. Участники акции пытались прорвать оцепление, передает корреспондент РИА Новости.
При задержании ОМОН использовал дубинки, один из участников акции пострадал - у него на лице была кровь, а также на асфальте - по пути, которым его вели в автозак.
Ранее стало известно, что неподалеку от стелы "Город-герой" силовики разгоняют протестующих. Были применены водометы и дубинки. Цепь силовиков оттеснила людей от стелы.
Кроме того, силовики распылили перцовый газ, когда протестующие попытались отбить одного из соратников, которого поместили в автозак.
Ранее днем в Минске прошла инаугурация президента Александра Лукашенко, о которой не объявлялось заранее.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста оппозиции в Минске
Участники акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Участники акции протеста оппозиции в Минске
23100022
Обсудить4
МинскБелоруссия
Популярные комментарии
Утверждение, достойное парнокопытного. Любить Беларусь и любить Лукашенко - абсолютно разные понятия.
23 сентября, 23:30
МНМихаил Николанко
16000111
Все недовольные могут переехать в Литву к своему "президенту"...
23 сентября, 23:06
326max .326max .
1210008
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