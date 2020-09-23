https://ria.ru/20200923/zaderzhaniya-1577683914.html

В Минске задерживают протестующих против Лукашенко

ОМОН задержал пятерых протестующих после инаугурации Александра Лукашенко в районе Немиги в Минске. Участники акции пытались прорвать оцепление, передает... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T22:11

2020-09-23T22:11

2020-09-23T22:11

минск

белоруссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577678747_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_41f57aaeca83619ab73f49decb007fb0.jpg

<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> ОМОН задержал пятерых протестующих после инаугурации Александра Лукашенко в районе Немиги в Минске. Участники акции пытались прорвать оцепление, передает корреспондент РИА Новости.При задержании ОМОН использовал дубинки, один из участников акции пострадал - у него на лице была кровь, а также на асфальте - по пути, которым его вели в автозак.Ранее стало известно, что неподалеку от стелы "Город-герой" силовики разгоняют протестующих. Были применены водометы и дубинки. Цепь силовиков оттеснила людей от стелы.Кроме того, силовики распылили перцовый газ, когда протестующие попытались отбить одного из соратников, которого поместили в автозак.Ранее днем в Минске прошла инаугурация президента Александра Лукашенко, о которой не объявлялось заранее.

Михаил Николанко Утверждение, достойное парнокопытного. Любить Беларусь и любить Лукашенко - абсолютно разные понятия. 28

326max . Все недовольные могут переехать в Литву к своему "президенту"... 21

4

минск

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

В Минске митингующих разгоняют водометами На минских протестах задержаны 10 человек, сообщили РИА Новости в милиции. На видео в ход идут водометы. 2020-09-23T22:11 true PT0M31S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минск, белоруссия