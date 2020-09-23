https://ria.ru/20200923/zaderzhanie-1577643846.html
У резиденции Лукашенко задержали двух человек
Два человека задержаны у резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T12:03
2020-09-23T12:03
2020-09-23T12:21
александр лукашенко
минск
в мире
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<strong>МИНСК, 23 сен - РИА Новости.</strong> Два человека задержаны у резиденции президента Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александра Лукашенко</a>, передает корреспондент РИА Новости.Ранее <a href="https://sputnik.by/politics/20200923/1045741689/Lukashenko-vstupil-v-dolzhnost-prezidenta.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sputnik Беларусь</a> сообщил, что Лукашенко в среду вступил в должность президента республики, церемония инаугурации проходила во Дворце Независимости.Как передает корреспондент РИА Новости, около полудня оттуда выехали автобусы с гостями в сопровождении военных грузовиков. На проспекте Победителей, прилегающем к резиденции, дежурили сотрудники в штатском. На тротуаре показался юноша с тетрадным листом, на котором была надпись против Лукашенко, молодого человека задержали и провели в микроавтобус без номеров. Другой задержанной оказалась женщина.
https://ria.ru/20200923/inauguratsiya-1577644504.html
Денис Носков
То были курьеры доставки
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Юрий Ф
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, минск, в мире