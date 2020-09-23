https://ria.ru/20200923/yaponiya-1577632911.html

Япония разрешит въезд в страну некоторым иностранцам

Япония частично разрешит въезд в страну иностранцам с начала октября, сообщила газета "Асахи" со ссылкой на собственные источники в правительстве. РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T09:18

2020-09-23T09:18

2020-09-23T09:18

туризм

коронавирус covid-19

туризм

новости - туризм

япония

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/156042/64/1560426410_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_a08551d59e5fed2f769cfd1d0c7f525c.jpg

<strong>ТОКИО, 23 сен — РИА Новости, Ксения Нака.</strong> Япония частично разрешит въезд в страну иностранцам с начала октября, сообщила газета "Асахи" со ссылкой на собственные источники в правительстве.В основном это будет касаться тех, кто приезжает на срок более трех месяцев, с деловыми и учебными целями. Туристы пока в эти категории не входят. Всем приезжающим придется пройти двухнедельный карантин. Есть ограничения и по численности: в день в страну смогут прибывать не более 1000 человек.В настоящее время государство закрыло въезд из 159 стран в связи с пандемией коронавируса. В то же время правительство ведет переговоры с 16 странами, где ситуация признана относительно благополучной, о частичном разрешении въезда. С конца июля для граждан семи из них частично был разрешен въезд для длительного пребывания.Несмотря на это, роста заболеваний не произошло, в то же время есть запросы от европейских стран и США. В результате было принято решение постепенно вводить послабления для всех стран и расширять категории граждан, для которых может быть сделано исключение.

https://ria.ru/20191112/1560790807.html

япония

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, япония, сша