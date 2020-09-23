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Туризм
https://ria.ru/20200923/yaponiya-1577632911.html
Япония разрешит въезд в страну некоторым иностранцам
Япония частично разрешит въезд в страну иностранцам с начала октября, сообщила газета "Асахи" со ссылкой на собственные источники в правительстве. РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T09:18
2020-09-23T09:18
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коронавирус covid-19
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новости - туризм
япония
сша
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<strong>ТОКИО, 23 сен — РИА Новости, Ксения Нака.</strong> Япония частично разрешит въезд в страну иностранцам с начала октября, сообщила газета "Асахи" со ссылкой на собственные источники в правительстве.В основном это будет касаться тех, кто приезжает на срок более трех месяцев, с деловыми и учебными целями. Туристы пока в эти категории не входят. Всем приезжающим придется пройти двухнедельный карантин. Есть ограничения и по численности: в день в страну смогут прибывать не более 1000 человек.В настоящее время государство закрыло въезд из 159 стран в связи с пандемией коронавируса. В то же время правительство ведет переговоры с 16 странами, где ситуация признана относительно благополучной, о частичном разрешении въезда. С конца июля для граждан семи из них частично был разрешен въезд для длительного пребывания.Несмотря на это, роста заболеваний не произошло, в то же время есть запросы от европейских стран и США. В результате было принято решение постепенно вводить послабления для всех стран и расширять категории граждан, для которых может быть сделано исключение.
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коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, япония, сша

Япония разрешит въезд в страну некоторым иностранцам

09:18 23.09.2020
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© Depositphotos / Patryk_KosmiderЖенщины в традиционных японских кимоно, возле храма Фусими Инари в Киото, Япония
Женщины в традиционных японских кимоно, возле храма Фусими Инари в Киото, Япония - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© Depositphotos / Patryk_Kosmider
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ТОКИО, 23 сен — РИА Новости, Ксения Нака. Япония частично разрешит въезд в страну иностранцам с начала октября, сообщила газета "Асахи" со ссылкой на собственные источники в правительстве.
В основном это будет касаться тех, кто приезжает на срок более трех месяцев, с деловыми и учебными целями. Туристы пока в эти категории не входят. Всем приезжающим придется пройти двухнедельный карантин. Есть ограничения и по численности: в день в страну смогут прибывать не более 1000 человек.
В настоящее время государство закрыло въезд из 159 стран в связи с пандемией коронавируса. В то же время правительство ведет переговоры с 16 странами, где ситуация признана относительно благополучной, о частичном разрешении въезда. С конца июля для граждан семи из них частично был разрешен въезд для длительного пребывания.
Несмотря на это, роста заболеваний не произошло, в то же время есть запросы от европейских стран и США. В результате было принято решение постепенно вводить послабления для всех стран и расширять категории граждан, для которых может быть сделано исключение.
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