https://ria.ru/20200923/vystavka-1577657275.html

В Тюмени представили три выставки о нефтяной славе региона

Сразу три выставки, посвященные истории Тюменского края, увидят жители области и участники "Тюменского нефтегазового форума", который проходит в городе с 22 по... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T14:15

2020-09-23T14:15

2020-09-23T14:15

тюменская область

западная сибирь

тюменская область

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<strong>ТЮМЕНЬ, 23 сен — РИА Новости.</strong> Сразу три выставки, посвященные истории Тюменского края, увидят жители области и участники "Тюменского нефтегазового форума", который проходит в городе с 22 по 24 сентября, сообщает областной департамент культуры.Главной темой экспозиций, развернутых на территории Тюменского технопарка, стал 60-летний юбилей открытия Шаимского нефтяного месторождения. На открытой площадке технопарка проходит выставка "Большая нефть Сибири", которая посвящена подвигу геологов и нефтяников, открывших и освоивших месторождения черного золота в <a href="http://ria.ru/location_Zapadnaja_Sibir/" target="_blank" data-auto="true">Западной Сибири</a>. На мобильных стендах представлены фотографии 1960-1970-х годов, демонстрирующие трудовые будни первооткрывателей месторождений.Кроме того, все жители города могут познакомиться с культурой и бытом коренных малочисленных народов Севера. Посетители выставки "Открытый чум" получили возможность принять участие в национальных играх и мастер-классах, совершить экскурсию в традиционное жилище северных кочевников – чум.Еще одна выставка под названием "Первый нефтяной фонтан Западной Сибири" доступна только участникам "Тюменского нефтегазового форума", так как располагается на площадке мероприятия. Она посвящена 60-летию со дня открытия первого нефтяного фонтана в Шаиме. Гости увидят уникальные музейные предметы: колбы с нефтью, модель качалки СКС 8-3-4000, макет нефтяной вышки, другие свидетельства трудового подвига геологов и нефтяников.

https://ria.ru/20200918/tyumen-1577438588.html

западная сибирь

тюменская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

западная сибирь, тюменская область