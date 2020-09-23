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https://ria.ru/20200923/vyshinskiy-1577626077.html
"Защитники журналистов" из СПЧ: от YouTube и Украины не защищаем
Я стал членом Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека с осени прошлого года, в cовете вошел в комиссию по РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T08:00
2020-09-23T09:20
россия
авторы
общество
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Я стал членом Совета при Президенте <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> по развитию гражданского общества и правам человека с осени прошлого года, в cовете вошел в комиссию по международному сотрудничеству в области прав человека. Этим летом присоединился еще к комиссии по свободе информации и правам журналистов. Среди первых обращений ко мне — письма от журналистских коллективов информагентств ANNA-NEWS, News Front и <a href="http://ria.ru/organization_telekanal_Cargrad/" target="_blank" data-auto="true">телеканала "Царьград"</a>, чьи аккаунты были заблокированы весной и летом нынешнего года на платформе <a href="http://ria.ru/organization_YouTube_LLC/" target="_blank" data-auto="true">YouTube</a> без права восстановления. Число подписчиков этих каналов приближалось к двум миллионам пользователей, количество просмотров — несколько сотен миллионов. Все блокировки прошли без предварительных предупреждений со стороны администраторов YouTube о нарушениях российскими СМИ чьих-то авторских прав или правил самого YouTube. Кроме того, администрация видеохостинга после акта цензуры так и не пояснила руководителям и журналистам агентств, что они нарушили и каковы причины блокировки и удаления их аккаунтов.Казалось бы, помочь коллегам — святое дело. Тем более что главное оружие СПЧ в таких случаях — это привлечение внимания к ситуации, ее оценка, обращение к официальным органам и правозащитным институтам с просьбой заявить о недопустимости подобных действий и этим повлиять на ситуацию. Одним словом, назвать вещи своими именами (в данном случае цензуру — цензурой), поддержать коллег, заявить правозащитную позицию. Я достаточно быстро составил проекты заявления комиссии и обращения к <a href="http://ria.ru/organization_Mezhdunarodnaja_federacija_zhurnalistov/" target="_blank" data-auto="true">Международной федерации журналистов</a> и уполномоченному <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> по свободе слова и отправил тексты коллегам — для обсуждения и голосования. Первое заседание по моей инициативе прошло в начале августа — обсуждение было долгим, принял в нем участие и председатель совета <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Fadeev/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Фадеев</a>. С самого начало оно приняло странный оборот. Возник спор, а являются ли действия YouTube цензурой вообще? Я слегка оторопел — российским СМИ, зарегистрированным по российскому законодательству, вещающим в интернете для русскоязычных зрителей, американская корпорация неожиданно и без каких-либо объяснений блокирует доступ к зрителям. Если это не цензура, то что такое цензура вообще? В этом мы сошлись с Валерием Фадеевым. Но коллеги-журналисты (а в комиссии в основном журналисты из разных сфер — ТВ, газеты, интернет-СМИ) внезапно засомневались<em>.</em> И решили написать письмо в российский офис Google, чьим подразделением является платформа YouTube. Мол, поясните причины блокировки — может, ANNA-NEWS, News Front и телеканал "Царьград" действительно нарушили какие-то правила журналисткой этики, были замечены в экстремизме, пропаганде войны, еще каких-либо вещах, запрещенных на пространстве Интернета?В ответ — нет, не тишина, которая была вполне ожидаемой, а просто… казенная отписка: пишите в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">Америку</a>, в центральный офис, мы здесь ни при чем. То есть российский <a href="http://ria.ru/organization_Google_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Google</a> не стал отвечать по существу на запрос СПЧ при президенте России. Встает вопрос: если там не отвечают за действия сотрудников этой корпорации, то что он вообще делает на территории России? Казалось бы, все ясно — Google включил дурака и пустил претензии по большому бюрократическому кругу. Значит, нужно заявлять позицию комиссии СПЧ и защищать права не только журналистов, но и русскоязычных зрителей, соотечественников, которые смотрели эти каналы и чьи права на свободное получение информации после ничем не объяснимого закрытия тоже были нарушены. Очевидное решение, но… коллеги по комиссии голосуют за очередное письмо, теперь уже в Америку, и "более глубокое изучение вопроса". Без этого — никакой реакции по обращениям журналистов ANNA-NEWS, News Front и "Царьграда" не будет, решают члены СПЧ. Странная позиция, но она была принята большинством — что ж, набираюсь терпения и жду очередного, уже третьего, заседания, созванного по моей инициативе. Третье заседание состоялось в конце августа — примерно через месяц после того, как я подготовил тексты заявления и обращений. Подготовились основательно: есть справка о том, кого и как беспричинно блокировал YouTube (не только на территории России); есть тексты обращений; есть месячная безрезультатная переписка с Google. Есть даже внутренняя, высказанная главой комиссии Павлом Гусевым, оценка произошедшего с аккаунтами российских СМИ — это вполне можно расценивать как препятствование журналистской деятельности, можно дело заводить по соответствующей статье УК России. Именно так и предложил <a href="http://president-sovet.ru/presscenter/news/read/6398/" target="_blank">трактовать</a> действия Google председатель СПЧ Валерий Фадеев. В общем, все есть и все понятно — нет только позиции комиссии СПЧ и ясности, почему она отсутствует. Впрочем, в ходе обсуждения все прояснилось — коллеги, как оказалось, просто боятся "потерять лицо", поддержав в конфликте с YouTube журналистов из редакций, чьи позиции и оценки они не разделяют. <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Svanidze/" target="_blank" data-auto="true">Николай Сванидзе</a>, опытный журналист и давний член СПЧ, так и заявил: "Посмотрите, что они пишут про Белоруссию, я после этого поддерживать их не готов". Ему практически никто не возразил, наоборот — в поддержку зазвучали голоса: "Если мы поддержим такие одиозные СМИ, то совет и его комиссия потеряют свое лицо…" Как говорят сегодня в таких случаях — "я завис!" От удивления даже не стал задавать очевидные вопросы: а как же свобода информации, которую мы призваны защищать? А как быть с правами журналистов, которые вынесены в название комиссии? Их, этих прав, разве нет у тех, чьи взгляды могут не разделять члены СПЧ? После такого обсуждения оставалось только голосовать. Но за что? Есть мое предложение высказать позицию комиссии по откровенной цензуре со стороны Google и принять по этому поводу заявление. Уверен, молчать в этом случае нельзя: это только начало кампании самой массовой видеоплатформы в Сети против российских СМИ. Не отреагируем сейчас — дальше YouTube не остановить, будут блокировать всех, кто им не понравится. Без причины, без объяснений, в нарушение собственных же правил, просто по праву хозяина положения. Да и не может Совет по правам человека не реагировать на нарушения прав журналистов и сотен тысяч их зрителей — я в этом убежден. Но нет. Оказывается, может. Коллеги предложили проголосовать за то, чтобы… не голосовать за заявление по YouTube и не высказывать мнение комиссии по правам журналистов в данном конкретном случае нарушения прав их "одиозных" коллег. Решение принято — семью голосами против одного. За то, чтобы не высказываться по проблеме, не защищать журналистов ANNA-NEWS, News Front и телеканала "Царьград" — семь членов комиссии. Против — один <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Vyshinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Вышинский</a>. Обсуждение длиною в месяц закончилось ничем. Вернее, совершенно абсурдным и постыдным, на мой взгляд, решением комиссии — за этих вступаться не будем. Хотя, объективности ради, скажу, что было принято решение готовить очередное письмо в Америку, в этот раз в <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>. Когда-то классик предлагал еще и в "Спортлото" написать.Письма пишутся, голосуются решения не голосовать, но проблема никуда не исчезла: глобальные платформы в Сети и современные сервисы распространения медиа, которые контролирует американский бизнес, начали системную цензурную кампанию против российских СМИ в интернете. Последний пример — история с требованием Службы безопасности <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> удалить из виртуального магазина AppStore мобильные приложения крупнейших российских медиахолдингов — <a href="http://ria.ru/organization_VGTRK/" target="_blank" data-auto="true">ВГТРК</a> и МИА "Россия сегодня". Сообщение об этом событии вызвало синхронную и однозначную реакцию — актом цензуры и попыткой изолировать российские СМИ назвала такие действия Общественная палата России. Об этом же заявил и Союз журналистов. А что комиссия по свободе информации и правам журналистов СПЧ? Как говорят в <a href="http://ria.ru/location_Odessa/" target="_blank" data-auto="true">Одессе</a>, вы будете смеяться, хотя смешного мало. Снова решили проголосовать за то, чтобы не голосовать! Большинством в комиссии решили не голосовать за подготовленный мною текст обращения по продолжению цензуры американскими корпорациями в отношении российских СМИ. В этот раз мотив — а зачем заступаться за чьи-то права, когда цензурируют российские государственные издания (член комиссии СПЧ И. Засурский)? Пусть за них вступаются МИД или Союз журналистов России. Про права журналистов этих СМИ, про права читателей и зрителей этих медиа речь не идет — похоже, для комиссии по свободе информации и правам журналистов ни то ни другое не имеет значения, если эти СМИ государственные. А теперь краткий вывод. Как-то странно устроено понимание прав и свобод, которые нужно защищать, у членов комиссии по свободе информации и правам журналистов. Нет, не у всех, но у большинства.Эти "защитники журналистов" не видят причин защищать их от откровенной и хамской цензуры YouTube (ведь пострадавшие журналисты неправильные). Они также не видят причин реагировать на запрет мобильных приложений российских СМИ на Украине (ведь это неправильные СМИ). Права журналистов государственных СМИ и их читателей пусть защищают другие, права журналистов, "чьи взгляды мы не разделяем", тоже пусть остаются без защиты. Что ж, в таком случае речь идет не о защите принципов и ценностей — свободы информации и прав журналистов — а о защите избирательно тех, кто лично "защитникам" близок. То есть они делят всех коллег по своему усмотрению — на тех, кому стоит помогать, и тех, кому не стоит.
https://ria.ru/20200806/1575460816.html
https://ria.ru/20200920/pravozaschitniki-1577512825.html
https://ria.ru/20200806/1575429526.html
https://ria.ru/20200818/1575939380.html
https://ria.ru/20200813/1575747284.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200731/1575237056.html
Рецепт очень простой - прекратить врать.
23
русские люди, 7 против одного, проголосовали против..себя. как-то мы с украинцами уж больно похожи. один народ, как верно говорят.
14
3
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Кирилл Вышинский
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Кирилл Вышинский
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Новости
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РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
россия, авторы, общество

"Защитники журналистов" из СПЧ: от YouTube и Украины не защищаем

08:00 23.09.2020 (обновлено: 09:20 23.09.2020)
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© AFP 2020 / Bulent KilicЛоготип Youtube на экране ноутбука
Логотип Youtube на экране ноутбука - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© AFP 2020 / Bulent Kilic
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Главный редактор сайта РИА Новости Украина Кирилл Вышинский
Кирилл Вышинский
Все материалы
Я стал членом Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека с осени прошлого года, в cовете вошел в комиссию по международному сотрудничеству в области прав человека. Этим летом присоединился еще к комиссии по свободе информации и правам журналистов.
Среди первых обращений ко мне — письма от журналистских коллективов информагентств ANNA-NEWS, News Front и телеканала "Царьград", чьи аккаунты были заблокированы весной и летом нынешнего года на платформе YouTube без права восстановления. Число подписчиков этих каналов приближалось к двум миллионам пользователей, количество просмотров — несколько сотен миллионов. Все блокировки прошли без предварительных предупреждений со стороны администраторов YouTube о нарушениях российскими СМИ чьих-то авторских прав или правил самого YouTube. Кроме того, администрация видеохостинга после акта цензуры так и не пояснила руководителям и журналистам агентств, что они нарушили и каковы причины блокировки и удаления их аккаунтов.
Логотип Google - РИА Новости, 1920, 06.08.2020
6 августа, 18:40Религия и мировоззрение
"Царьград" попросил прокуратуру разобраться с удалением YouTube-аккаунта
Казалось бы, помочь коллегам — святое дело. Тем более что главное оружие СПЧ в таких случаях — это привлечение внимания к ситуации, ее оценка, обращение к официальным органам и правозащитным институтам с просьбой заявить о недопустимости подобных действий и этим повлиять на ситуацию. Одним словом, назвать вещи своими именами (в данном случае цензуру — цензурой), поддержать коллег, заявить правозащитную позицию.
Я достаточно быстро составил проекты заявления комиссии и обращения к Международной федерации журналистов и уполномоченному ОБСЕ по свободе слова и отправил тексты коллегам — для обсуждения и голосования.
Первое заседание по моей инициативе прошло в начале августа — обсуждение было долгим, принял в нем участие и председатель совета Валерий Фадеев.
С самого начало оно приняло странный оборот. Возник спор, а являются ли действия YouTube цензурой вообще? Я слегка оторопел — российским СМИ, зарегистрированным по российскому законодательству, вещающим в интернете для русскоязычных зрителей, американская корпорация неожиданно и без каких-либо объяснений блокирует доступ к зрителям. Если это не цензура, то что такое цензура вообще? В этом мы сошлись с Валерием Фадеевым.
Журналисты во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
20 сентября, 16:12
Член СПЧ назвала СМИ правозащитными организациями
Но коллеги-журналисты (а в комиссии в основном журналисты из разных сфер — ТВ, газеты, интернет-СМИ) внезапно засомневались. И решили написать письмо в российский офис Google, чьим подразделением является платформа YouTube. Мол, поясните причины блокировки — может, ANNA-NEWS, News Front и телеканал "Царьград" действительно нарушили какие-то правила журналисткой этики, были замечены в экстремизме, пропаганде войны, еще каких-либо вещах, запрещенных на пространстве Интернета?
В ответ — нет, не тишина, которая была вполне ожидаемой, а просто… казенная отписка: пишите в Америку, в центральный офис, мы здесь ни при чем. То есть российский Google не стал отвечать по существу на запрос СПЧ при президенте России. Встает вопрос: если там не отвечают за действия сотрудников этой корпорации, то что он вообще делает на территории России?
Казалось бы, все ясно — Google включил дурака и пустил претензии по большому бюрократическому кругу. Значит, нужно заявлять позицию комиссии СПЧ и защищать права не только журналистов, но и русскоязычных зрителей, соотечественников, которые смотрели эти каналы и чьи права на свободное получение информации после ничем не объяснимого закрытия тоже были нарушены. Очевидное решение, но… коллеги по комиссии голосуют за очередное письмо, теперь уже в Америку, и "более глубокое изучение вопроса". Без этого — никакой реакции по обращениям журналистов ANNA-NEWS, News Front и "Царьграда" не будет, решают члены СПЧ. Странная позиция, но она была принята большинством — что ж, набираюсь терпения и жду очередного, уже третьего, заседания, созванного по моей инициативе.
Штаб-квартира Google - РИА Новости, 1920, 06.08.2020
6 августа, 08:56
Google заблокировал около 90 YouTube-каналов, связанных с Россией
Третье заседание состоялось в конце августа — примерно через месяц после того, как я подготовил тексты заявления и обращений. Подготовились основательно: есть справка о том, кого и как беспричинно блокировал YouTube (не только на территории России); есть тексты обращений; есть месячная безрезультатная переписка с Google. Есть даже внутренняя, высказанная главой комиссии Павлом Гусевым, оценка произошедшего с аккаунтами российских СМИ — это вполне можно расценивать как препятствование журналистской деятельности, можно дело заводить по соответствующей статье УК России. Именно так и предложил трактовать действия Google председатель СПЧ Валерий Фадеев.
В общем, все есть и все понятно — нет только позиции комиссии СПЧ и ясности, почему она отсутствует.
Впрочем, в ходе обсуждения все прояснилось — коллеги, как оказалось, просто боятся "потерять лицо", поддержав в конфликте с YouTube журналистов из редакций, чьи позиции и оценки они не разделяют. Николай Сванидзе, опытный журналист и давний член СПЧ, так и заявил: "Посмотрите, что они пишут про Белоруссию, я после этого поддерживать их не готов". Ему практически никто не возразил, наоборот — в поддержку зазвучали голоса: "Если мы поддержим такие одиозные СМИ, то совет и его комиссия потеряют свое лицо…"
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 18.08.2020
18 августа, 14:55
СПЧ обратился в Google из-за блокировки YouTube-каналов российских СМИ
Как говорят сегодня в таких случаях — "я завис!" От удивления даже не стал задавать очевидные вопросы: а как же свобода информации, которую мы призваны защищать? А как быть с правами журналистов, которые вынесены в название комиссии? Их, этих прав, разве нет у тех, чьи взгляды могут не разделять члены СПЧ? После такого обсуждения оставалось только голосовать. Но за что? Есть мое предложение высказать позицию комиссии по откровенной цензуре со стороны Google и принять по этому поводу заявление. Уверен, молчать в этом случае нельзя: это только начало кампании самой массовой видеоплатформы в Сети против российских СМИ. Не отреагируем сейчас — дальше YouTube не остановить, будут блокировать всех, кто им не понравится. Без причины, без объяснений, в нарушение собственных же правил, просто по праву хозяина положения. Да и не может Совет по правам человека не реагировать на нарушения прав журналистов и сотен тысяч их зрителей — я в этом убежден.
Но нет. Оказывается, может. Коллеги предложили проголосовать за то, чтобы… не голосовать за заявление по YouTube и не высказывать мнение комиссии по правам журналистов в данном конкретном случае нарушения прав их "одиозных" коллег. Решение принято — семью голосами против одного.
За то, чтобы не высказываться по проблеме, не защищать журналистов ANNA-NEWS, News Front и телеканала "Царьград" — семь членов комиссии. Против — один Кирилл Вышинский. Обсуждение длиною в месяц закончилось ничем. Вернее, совершенно абсурдным и постыдным, на мой взгляд, решением комиссии — за этих вступаться не будем. Хотя, объективности ради, скажу, что было принято решение готовить очередное письмо в Америку, в этот раз в ООН. Когда-то классик предлагал еще и в "Спортлото" написать.
Исполнительный директор МИА Россия сегодня Кирилл Вышинский - РИА Новости, 1920, 13.08.2020
13 августа, 16:47Медиавойны
Вышинский отреагировал на блокировку YouTube-каналов ряда российских СМИ
Письма пишутся, голосуются решения не голосовать, но проблема никуда не исчезла: глобальные платформы в Сети и современные сервисы распространения медиа, которые контролирует американский бизнес, начали системную цензурную кампанию против российских СМИ в интернете. Последний пример — история с требованием Службы безопасности Украины удалить из виртуального магазина AppStore мобильные приложения крупнейших российских медиахолдингов — ВГТРК и МИА "Россия сегодня". Сообщение об этом событии вызвало синхронную и однозначную реакцию — актом цензуры и попыткой изолировать российские СМИ назвала такие действия Общественная палата России. Об этом же заявил и Союз журналистов. А что комиссия по свободе информации и правам журналистов СПЧ?
Как говорят в Одессе, вы будете смеяться, хотя смешного мало. Снова решили проголосовать за то, чтобы не голосовать! Большинством в комиссии решили не голосовать за подготовленный мною текст обращения по продолжению цензуры американскими корпорациями в отношении российских СМИ. В этот раз мотив — а зачем заступаться за чьи-то права, когда цензурируют российские государственные издания (член комиссии СПЧ И. Засурский)? Пусть за них вступаются МИД или Союз журналистов России. Про права журналистов этих СМИ, про права читателей и зрителей этих медиа речь не идет — похоже, для комиссии по свободе информации и правам журналистов ни то ни другое не имеет значения, если эти СМИ государственные.
А теперь краткий вывод.
Как-то странно устроено понимание прав и свобод, которые нужно защищать, у членов комиссии по свободе информации и правам журналистов. Нет, не у всех, но у большинства.
Эти "защитники журналистов" не видят причин защищать их от откровенной и хамской цензуры YouTube (ведь пострадавшие журналисты неправильные). Они также не видят причин реагировать на запрет мобильных приложений российских СМИ на Украине (ведь это неправильные СМИ).
Логотип видеохостинга YouTube - РИА Новости, 1920, 31.07.2020
31 июля, 19:02
Совфед обратился в генпрокуратуру из-за блокировки "Царьграда" на YouTube
Права журналистов государственных СМИ и их читателей пусть защищают другие, права журналистов, "чьи взгляды мы не разделяем", тоже пусть остаются без защиты.
Что ж, в таком случае речь идет не о защите принципов и ценностей — свободы информации и прав журналистов — а о защите избирательно тех, кто лично "защитникам" близок. То есть они делят всех коллег по своему усмотрению — на тех, кому стоит помогать, и тех, кому не стоит.
285524159
Обсудить3
РоссияАвторыОбщество
Популярные комментарии
Рецепт очень простой - прекратить врать.
23 сентября, 09:01
Вася ХарлейВася Харлей
4000118
русские люди, 7 против одного, проголосовали против..себя. как-то мы с украинцами уж больно похожи. один народ, как верно говорят.
23 сентября, 08:34
wbwilliam blake
900005
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