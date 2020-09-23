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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200923/vaktsinatsiya-1577672931.html
Медики рассказали об ограничениях после вакцинации от коронавируса
Медики советуют отказаться от алкоголя, не ходить в баню и вести спокойный образ жизни в течение трех дней после первого этапа вакцинации от коронавируса... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T17:58
2020-09-23T20:44
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости.</strong> Медики советуют отказаться от алкоголя, не ходить в баню и вести спокойный образ жизни в течение трех дней после первого этапа вакцинации от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> препаратом "Спутник V", рассказал РИА Новости один из вакцинированных.По его словам, перед тем как поставить первый укол, пациентов тестируют на COVID-19 методом ПЦР, а также проверяют наличие антител IgM и IgG к штамму вируса, и в случае отрицательного результата допускают к вакцинированию.Перед первым этапом пациентам измеряют давление, пульс, а также сатурацию (насыщение крови кислородом). После прививки место укола призывают не мочить, а главное — не тереть его.Медики предупредили, что в течение пары дней может подняться температура, но сбивать ее жаропонижающими средствами стоит, только если она будет превышать 38 градусов.При этом они отметили, что вакцинация на первом этапе не означает, что в организме сразу появятся антитела, поэтому 21 день — до второго этапа — по-прежнему стоит беречь себя, соблюдая дистанцию и надевая маски и перчатки в общественных местах.Вакцина не содержит живого вируса, поэтому никакой опасности заразить людей нет, заверили медики.По информации из Государственного реестра лекарственных средств, "Спутник V" выпускается в форме раствора для внутримышечного введения. Как сообщали ранее в Минздраве, двукратная схема вакцинирования позволяет сформировать длительный иммунитет. Опыт применения векторных вакцин при такой схеме введения показывает, что он сохраняется до двух лет.В среду <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> сообщил, что скоро будет зарегистрирована вторая российская вакцина от коронавируса.По последним данным оперативного штаба, число зарегистрированных случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 6431 и достигло 1 122 241. Умерли 150 человек с коронавирусом, за все время — 19 799 пациентов.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, владимир путин, общество

Медики рассказали об ограничениях после вакцинации от коронавируса

17:58 23.09.2020 (обновлено: 20:44 23.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВакцинация добровольцев против COVID-19 в Москве
Вакцинация добровольцев против COVID-19 в Москве - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Медики советуют отказаться от алкоголя, не ходить в баню и вести спокойный образ жизни в течение трех дней после первого этапа вакцинации от коронавируса препаратом "Спутник V", рассказал РИА Новости один из вакцинированных.
По его словам, перед тем как поставить первый укол, пациентов тестируют на COVID-19 методом ПЦР, а также проверяют наличие антител IgM и IgG к штамму вируса, и в случае отрицательного результата допускают к вакцинированию.
Перед первым этапом пациентам измеряют давление, пульс, а также сатурацию (насыщение крови кислородом). После прививки место укола призывают не мочить, а главное — не тереть его.
Медики предупредили, что в течение пары дней может подняться температура, но сбивать ее жаропонижающими средствами стоит, только если она будет превышать 38 градусов.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
При этом они отметили, что вакцинация на первом этапе не означает, что в организме сразу появятся антитела, поэтому 21 день — до второго этапа — по-прежнему стоит беречь себя, соблюдая дистанцию и надевая маски и перчатки в общественных местах.
Вакцина не содержит живого вируса, поэтому никакой опасности заразить людей нет, заверили медики.
По информации из Государственного реестра лекарственных средств, "Спутник V" выпускается в форме раствора для внутримышечного введения. Как сообщали ранее в Минздраве, двукратная схема вакцинирования позволяет сформировать длительный иммунитет. Опыт применения векторных вакцин при такой схеме введения показывает, что он сохраняется до двух лет.
В среду Владимир Путин сообщил, что скоро будет зарегистрирована вторая российская вакцина от коронавируса.
По последним данным оперативного штаба, число зарегистрированных случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 6431 и достигло 1 122 241. Умерли 150 человек с коронавирусом, за все время — 19 799 пациентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Вакцинация - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
Вчера, 16:18Распространение нового коронавируса
Роспотребнадзор раскрыл детали испытаний вакцины от "Вектора"
27103210
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоВладимир ПутинОбщество
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