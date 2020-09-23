https://ria.ru/20200923/vaktsinatsiya-1577672931.html

Медики рассказали об ограничениях после вакцинации от коронавируса

Медики советуют отказаться от алкоголя, не ходить в баню и вести спокойный образ жизни в течение трех дней после первого этапа вакцинации от коронавируса... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T17:58

2020-09-23T17:58

2020-09-23T20:44

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

владимир путин

общество

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<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости.</strong> Медики советуют отказаться от алкоголя, не ходить в баню и вести спокойный образ жизни в течение трех дней после первого этапа вакцинации от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> препаратом "Спутник V", рассказал РИА Новости один из вакцинированных.По его словам, перед тем как поставить первый укол, пациентов тестируют на COVID-19 методом ПЦР, а также проверяют наличие антител IgM и IgG к штамму вируса, и в случае отрицательного результата допускают к вакцинированию.Перед первым этапом пациентам измеряют давление, пульс, а также сатурацию (насыщение крови кислородом). После прививки место укола призывают не мочить, а главное — не тереть его.Медики предупредили, что в течение пары дней может подняться температура, но сбивать ее жаропонижающими средствами стоит, только если она будет превышать 38 градусов.При этом они отметили, что вакцинация на первом этапе не означает, что в организме сразу появятся антитела, поэтому 21 день — до второго этапа — по-прежнему стоит беречь себя, соблюдая дистанцию и надевая маски и перчатки в общественных местах.Вакцина не содержит живого вируса, поэтому никакой опасности заразить людей нет, заверили медики.По информации из Государственного реестра лекарственных средств, "Спутник V" выпускается в форме раствора для внутримышечного введения. Как сообщали ранее в Минздраве, двукратная схема вакцинирования позволяет сформировать длительный иммунитет. Опыт применения векторных вакцин при такой схеме введения показывает, что он сохраняется до двух лет.В среду <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> сообщил, что скоро будет зарегистрирована вторая российская вакцина от коронавируса.По последним данным оперативного штаба, число зарегистрированных случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 6431 и достигло 1 122 241. Умерли 150 человек с коронавирусом, за все время — 19 799 пациентов.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20200923/vektor-1577665579.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, владимир путин, общество