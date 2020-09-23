https://ria.ru/20200923/vaktsina_oon-1577632861.html

ООН поблагодарила Путина за предложение вакцины от коронавируса

В ООН благодарят президента России Владимира Путина за предложение вакцины сотрудникам, медицинские службы организации изучат его, заявили РИА Новости в офисе... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T04:24

2020-09-23T04:24

2020-09-23T06:00

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

генеральная ассамблея оон

воз

владимир путин

в мире

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<strong>МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. </strong>В <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> благодарят президента России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> за предложение вакцины сотрудникам, медицинские службы организации изучат его, заявили РИА Новости в офисе спецпредставителя генсека организации."Мы благодарим президента Путина за его щедрое предложение, которое будет изучено нашими медицинскими службами", - заявили в офисе.Что предложил ПутинРанее Путин в ходе выступления на 75-й сессии <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_Assambleja_OON/" target="_blank" data-auto="true">Генассамблеи</a> ООН заявил, что с опасным вирусом может столкнуться каждый и <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирус</a> не обошел стороной персонал всемирной организации - штаб-квартиры и региональных структур.Глава государства также предложил провести онлайн-конференцию по вакцинам с участием государств, заинтересованных в кооперации по созданию препаратов против коронавируса.При этом Путин отметил, что вакцина от коронавируса в обозримом будущем должна быть доступна во всем мире."Россия убеждена, сейчас надо использовать все мощности глобальной фарминдустрии, чтобы уже в обозримой перспективе обеспечить свободный доступ к вакцинации для граждан всех государств", - подчеркнул Путин.Важно сотрудничествоДля России крайне важно международное сотрудничество в сфере здравоохранения и работа в рамках <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>, это особенно актуально в условиях пандемии коронавируса, заявила РИА Новости замглавы социального комитета Совфеда, заслуженный врач РФ Татьяна Кусайко."Полностью соглашусь с тем, что когда страны, тем более весь мир сталкивается с вызовами, угрожающими здоровью и благополучию людей, качеству жизни населения, что в свою очередь влияет на все экономические процессы, необходимо взаимодействие на межгосударственном уровне, сотрудничество, взаимопомощь и поддержка. Начиная от оказания странам конкретной помощи до анализа и оценки ситуации в области здравоохранения", - сказала сенатор.По ее словам, непосредственное участие России очень важно, особенно в деятельности международных и Всемирных организаций, том числе в деятельности ВОЗ по разработке методических руководств, технических материалов и учебных пособий, а также содействию обмену опытом и информацией о передовых достижениях и практике."Мы знаем, что поддержка ВОЗ помогает странам выполнять свои обязательства в рамках по созданию возможностей для реагирования на все типы событий в области общественного здравоохранения. И эти возможности нужно максимально наращивать и укреплять", - добавила она.Российская вакцина от коронавируса<a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_RF" target="_blank">Минздрав</a> в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Препарат назвали <a href="https://ria.ru/product_sputnik-v/" target="_blank">"Спутник V"</a>.Глава <a href="https://ria.ru/organization_RFPI" target="_blank">РФПИ</a> <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a> сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве препарата в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз в год.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200922/politika-1577623343.html

https://ria.ru/20200922/genassambleya-1577625694.html

https://ria.ru/20200922/rechi-1577624196.html

Двадцатый трест Опять самопиар .. Своим пачку лекарства от ковида продают с ценою размера одной пенсии , а кому то за так вакцины раздаёт. 133

Олег Милованов Владимир Всемогущий 45

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, генеральная ассамблея оон, воз, владимир путин, в мире