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https://ria.ru/20200923/vaktsina_oon-1577632861.html
ООН поблагодарила Путина за предложение вакцины от коронавируса
В ООН благодарят президента России Владимира Путина за предложение вакцины сотрудникам, медицинские службы организации изучат его, заявили РИА Новости в офисе... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T04:24
2020-09-23T06:00
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
генеральная ассамблея оон
воз
владимир путин
в мире
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<strong>МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. </strong>В <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> благодарят президента России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> за предложение вакцины сотрудникам, медицинские службы организации изучат его, заявили РИА Новости в офисе спецпредставителя генсека организации."Мы благодарим президента Путина за его щедрое предложение, которое будет изучено нашими медицинскими службами", - заявили в офисе.Что предложил ПутинРанее Путин в ходе выступления на 75-й сессии <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_Assambleja_OON/" target="_blank" data-auto="true">Генассамблеи</a> ООН заявил, что с опасным вирусом может столкнуться каждый и <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирус</a> не обошел стороной персонал всемирной организации - штаб-квартиры и региональных структур.Глава государства также предложил провести онлайн-конференцию по вакцинам с участием государств, заинтересованных в кооперации по созданию препаратов против коронавируса.При этом Путин отметил, что вакцина от коронавируса в обозримом будущем должна быть доступна во всем мире."Россия убеждена, сейчас надо использовать все мощности глобальной фарминдустрии, чтобы уже в обозримой перспективе обеспечить свободный доступ к вакцинации для граждан всех государств", - подчеркнул Путин.Важно сотрудничествоДля России крайне важно международное сотрудничество в сфере здравоохранения и работа в рамках <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>, это особенно актуально в условиях пандемии коронавируса, заявила РИА Новости замглавы социального комитета Совфеда, заслуженный врач РФ Татьяна Кусайко."Полностью соглашусь с тем, что когда страны, тем более весь мир сталкивается с вызовами, угрожающими здоровью и благополучию людей, качеству жизни населения, что в свою очередь влияет на все экономические процессы, необходимо взаимодействие на межгосударственном уровне, сотрудничество, взаимопомощь и поддержка. Начиная от оказания странам конкретной помощи до анализа и оценки ситуации в области здравоохранения", - сказала сенатор.По ее словам, непосредственное участие России очень важно, особенно в деятельности международных и Всемирных организаций, том числе в деятельности ВОЗ по разработке методических руководств, технических материалов и учебных пособий, а также содействию обмену опытом и информацией о передовых достижениях и практике."Мы знаем, что поддержка ВОЗ помогает странам выполнять свои обязательства в рамках по созданию возможностей для реагирования на все типы событий в области общественного здравоохранения. И эти возможности нужно максимально наращивать и укреплять", - добавила она.Российская вакцина от коронавируса<a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_RF" target="_blank">Минздрав</a> в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Препарат назвали <a href="https://ria.ru/product_sputnik-v/" target="_blank">"Спутник V"</a>.Глава <a href="https://ria.ru/organization_RFPI" target="_blank">РФПИ</a> <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a> сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве препарата в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз в год.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200922/politika-1577623343.html
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Опять самопиар .. Своим пачку лекарства от ковида продают с ценою размера одной пенсии , а кому то за так вакцины раздаёт.
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Владимир Всемогущий
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, генеральная ассамблея оон, воз, владимир путин, в мире

ООН поблагодарила Путина за предложение вакцины от коронавируса

04:24 23.09.2020 (обновлено: 06:00 23.09.2020)
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© REUTERS / United NationsВыступление президента РФ Владимира Путина с видеообращением на 75-й сессии Генассамблеи ООН
Выступление президента РФ Владимира Путина с видеообращением на 75-й сессии Генассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© REUTERS / United Nations
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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. В ООН благодарят президента России Владимира Путина за предложение вакцины сотрудникам, медицинские службы организации изучат его, заявили РИА Новости в офисе спецпредставителя генсека организации.
"Мы благодарим президента Путина за его щедрое предложение, которое будет изучено нашими медицинскими службами", - заявили в офисе.

Что предложил Путин

Ранее Путин в ходе выступления на 75-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что с опасным вирусом может столкнуться каждый и коронавирус не обошел стороной персонал всемирной организации - штаб-квартиры и региональных структур.
"Россия готова оказать ооновцам всю необходимую квалифицированную помощь, в частности предлагаем бесплатно предоставить нашу вакцину для добровольной вакцинации сотрудников Организации и ее подразделений. Такие обращения от коллег из ООН к нам поступают, и мы не останемся к ним безучастными", - сказал он.
Глава государства также предложил провести онлайн-конференцию по вакцинам с участием государств, заинтересованных в кооперации по созданию препаратов против коронавируса.
При этом Путин отметил, что вакцина от коронавируса в обозримом будущем должна быть доступна во всем мире.
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"Россия убеждена, сейчас надо использовать все мощности глобальной фарминдустрии, чтобы уже в обозримой перспективе обеспечить свободный доступ к вакцинации для граждан всех государств", - подчеркнул Путин.

Важно сотрудничество

Для России крайне важно международное сотрудничество в сфере здравоохранения и работа в рамках ВОЗ, это особенно актуально в условиях пандемии коронавируса, заявила РИА Новости замглавы социального комитета Совфеда, заслуженный врач РФ Татьяна Кусайко.
"Полностью соглашусь с тем, что когда страны, тем более весь мир сталкивается с вызовами, угрожающими здоровью и благополучию людей, качеству жизни населения, что в свою очередь влияет на все экономические процессы, необходимо взаимодействие на межгосударственном уровне, сотрудничество, взаимопомощь и поддержка. Начиная от оказания странам конкретной помощи до анализа и оценки ситуации в области здравоохранения", - сказала сенатор.
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По ее словам, непосредственное участие России очень важно, особенно в деятельности международных и Всемирных организаций, том числе в деятельности ВОЗ по разработке методических руководств, технических материалов и учебных пособий, а также содействию обмену опытом и информацией о передовых достижениях и практике.
"Мы знаем, что поддержка ВОЗ помогает странам выполнять свои обязательства в рамках по созданию возможностей для реагирования на все типы событий в области общественного здравоохранения. И эти возможности нужно максимально наращивать и укреплять", - добавила она.

Российская вакцина от коронавируса

Минздрав в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Препарат назвали "Спутник V".
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве препарата в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз в год.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Вакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Кирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийГенеральная Ассамблея ООНВОЗВладимир ПутинВ мире
Популярные комментарии
Опять самопиар .. Своим пачку лекарства от ковида продают с ценою размера одной пенсии , а кому то за так вакцины раздаёт.
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Двадцатый трестДвадцатый трест
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