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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200923/vaktsina-1577667721.html
Посол России в Австрии ответил на критику вакцины "Спутник V" за рубежом
Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" разрабатывалась в первую очередь для внутреннего использования, ее никому не навязывают, заявил в среду посол РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T16:53
2020-09-23T16:58
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
австрия
в мире
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<strong>ВЕНА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" разрабатывалась в первую очередь для внутреннего использования, ее никому не навязывают, заявил в среду посол России в <a href="http://ria.ru/location_Austria/" target="_blank" data-auto="true">Австрии</a> Димитрий Любинский."Вакцина "Спутник V" разработана в первую очередь для внутреннего использования. Мы никому не навязываем эту вакцину, я бы хотел это подчеркнуть со всей ясностью. Но нас, конечно, радует, что многие страны уже проявили к ней большой интерес", - сказал Любинский в интервью журналу <a href="http://www.diplomacyandcommerce.rs/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Diplomacy and Commerce</a>.Говоря о тех, кто высказывает сомнения относительно надежности вакцины, российский посол заявил, что считает это ясным примером "не совсем чистой конкуренции".<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200922/vaktsina-1577623166.html
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, австрия, в мире

Посол России в Австрии ответил на критику вакцины "Спутник V" за рубежом

16:53 23.09.2020 (обновлено: 16:58 23.09.2020)
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© РИА Новости / РФПИ и Центр имени Гамалеи / Перейти в фотобанкПервая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / РФПИ и Центр имени Гамалеи
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ВЕНА, 23 сен - РИА Новости. Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" разрабатывалась в первую очередь для внутреннего использования, ее никому не навязывают, заявил в среду посол России в Австрии Димитрий Любинский.
"Вакцина "Спутник V" разработана в первую очередь для внутреннего использования. Мы никому не навязываем эту вакцину, я бы хотел это подчеркнуть со всей ясностью. Но нас, конечно, радует, что многие страны уже проявили к ней большой интерес", - сказал Любинский в интервью журналу Diplomacy and Commerce.
Президент РФ Владимир Путин во время выступления с видеообращением на 75-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
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Говоря о тех, кто высказывает сомнения относительно надежности вакцины, российский посол заявил, что считает это ясным примером "не совсем чистой конкуренции".
"К сожалению, в наши дни мы все чаще становимся свидетелями того, как некоторые страны добиваются своих экономических и политических интересов всеми возможными способами. К сожалению, в первую очередь к ним относится нанесение ущерба репутации конкурента", - добавил посол.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
9221007
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАвстрияВ мире
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