Посол России в Австрии ответил на критику вакцины "Спутник V" за рубежом
16:53 23.09.2020 (обновлено: 16:58 23.09.2020)
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© РИА Новости / РФПИ и Центр имени Гамалеи / Перейти в фотобанкПервая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
ВЕНА, 23 сен - РИА Новости. Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" разрабатывалась в первую очередь для внутреннего использования, ее никому не навязывают, заявил в среду посол России в Австрии Димитрий Любинский.
"Вакцина "Спутник V" разработана в первую очередь для внутреннего использования. Мы никому не навязываем эту вакцину, я бы хотел это подчеркнуть со всей ясностью. Но нас, конечно, радует, что многие страны уже проявили к ней большой интерес", - сказал Любинский в интервью журналу Diplomacy and Commerce.
Говоря о тех, кто высказывает сомнения относительно надежности вакцины, российский посол заявил, что считает это ясным примером "не совсем чистой конкуренции".
"К сожалению, в наши дни мы все чаще становимся свидетелями того, как некоторые страны добиваются своих экономических и политических интересов всеми возможными способами. К сожалению, в первую очередь к ним относится нанесение ущерба репутации конкурента", - добавил посол.
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