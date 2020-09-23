https://ria.ru/20200923/vaktsina-1577667721.html

Посол России в Австрии ответил на критику вакцины "Спутник V" за рубежом

Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" разрабатывалась в первую очередь для внутреннего использования, ее никому не навязывают, заявил в среду посол РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T16:53

2020-09-23T16:53

2020-09-23T16:58

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

австрия

в мире

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<strong>ВЕНА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" разрабатывалась в первую очередь для внутреннего использования, ее никому не навязывают, заявил в среду посол России в <a href="http://ria.ru/location_Austria/" target="_blank" data-auto="true">Австрии</a> Димитрий Любинский."Вакцина "Спутник V" разработана в первую очередь для внутреннего использования. Мы никому не навязываем эту вакцину, я бы хотел это подчеркнуть со всей ясностью. Но нас, конечно, радует, что многие страны уже проявили к ней большой интерес", - сказал Любинский в интервью журналу <a href="http://www.diplomacyandcommerce.rs/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Diplomacy and Commerce</a>.Говоря о тех, кто высказывает сомнения относительно надежности вакцины, российский посол заявил, что считает это ясным примером "не совсем чистой конкуренции".<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200922/vaktsina-1577623166.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, австрия, в мире