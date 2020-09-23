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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200923/vaktsina-1577654832.html
Путин анонсировал скорую регистрацию второй вакцины от коронавируса
Президент РФ Владимир Путин сообщил о предстоящей в скором времени регистрации второй российской вакцины от коронавируса. РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T13:52
2020-09-23T14:09
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> сообщил о предстоящей в скором времени регистрации второй российской вакцины от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a>."Скоро, кстати говоря, будет зарегистрирована и вторая противовирусная вакцина против коронавируса", - сказал Путин на встрече с сенаторами.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Она получила название "Спутник V". Еще одна российская вакцина против коронавируса "ЭпиВакКорона", разработанная в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennyjj_nauchnyjj_centr_virusologii_i_biotekhnologijj_GNCVB_Vektor/" target="_blank" data-auto="true">Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор"</a> <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>, проходит испытания.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
https://ria.ru/20200922/oon-1577630251.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество

Путин анонсировал скорую регистрацию второй вакцины от коронавируса

13:52 23.09.2020 (обновлено: 14:09 23.09.2020)
844
© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает перед членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Президент РФ Владимир Путин выступает перед членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил о предстоящей в скором времени регистрации второй российской вакцины от коронавируса.
"Скоро, кстати говоря, будет зарегистрирована и вторая противовирусная вакцина против коронавируса", - сказал Путин на встрече с сенаторами.
Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Еще одна российская вакцина против коронавируса "ЭпиВакКорона", разработанная в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, проходит испытания.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Президент РФ Владимир Путин во время выступления с видеообращением на 75-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
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В ООН поблагодарили Путина за предложение вакцины от COVID-19
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