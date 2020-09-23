https://ria.ru/20200923/vaktsina-1577654832.html

Путин анонсировал скорую регистрацию второй вакцины от коронавируса

Президент РФ Владимир Путин сообщил о предстоящей в скором времени регистрации второй российской вакцины от коронавируса. РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T13:52

2020-09-23T13:52

2020-09-23T14:09

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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> сообщил о предстоящей в скором времени регистрации второй российской вакцины от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a>."Скоро, кстати говоря, будет зарегистрирована и вторая противовирусная вакцина против коронавируса", - сказал Путин на встрече с сенаторами.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Она получила название "Спутник V". Еще одна российская вакцина против коронавируса "ЭпиВакКорона", разработанная в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennyjj_nauchnyjj_centr_virusologii_i_biotekhnologijj_GNCVB_Vektor/" target="_blank" data-auto="true">Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор"</a> <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>, проходит испытания.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

https://ria.ru/20200922/oon-1577630251.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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