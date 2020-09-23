https://ria.ru/20200923/vaktsina-1577646335.html

В Мурманск поступила первая партия вакцины "Спутник V"

Первую партию вакцины от коронавирусной инфекции доставили в областную больницу Мурманской области, в первую очередь вакцинацию пройдут медики, сообщили... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T12:32

2020-09-23T12:32

2020-09-23T12:32

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

мурманск

мурманская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/0e/1575784428_0:221:3247:2047_1400x0_80_0_0_dff25eef8fadb6125698f26de4754f6b.jpg

<strong>МУРМАНСК, 23 сен – РИА Новости.</strong> Первую партию вакцины от коронавирусной инфекции доставили в областную больницу <a href="http://ria.ru/location_Murmanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Мурманской области</a>, в первую очередь вакцинацию пройдут медики, сообщили журналистам в оперштабе региона.Препарат доставили в <a href="http://ria.ru/location_Murmansk/" target="_blank" data-auto="true">Мурманск</a> самолетом в контейнере с термозащитой и транспортировали в областную клиническую больницу имени П.А. Баяндина. Там ампулы поместили в морозильную камеру. В контейнере во время пути находился электронный термодатчик, который контролировал температуру. Она сохранялась на уровне –18°C, что соответствует требованиям по транспортировке."Это первая небольшая партия вакцины, она пока не покроет все потребности региона – массовую вакцинацию жителей области планируется запустить позднее. В первую очередь вакцинацию пройдут медики, которые имеют повышенные риски. Прививки врачам поставят по их личному заявлению и только тем, кто не болел коронавирусом и не имеет противопоказаний", – приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Мурманской области Дмитрия Панычева."Спутник V" (Гам-Ковид-Вак) разработан НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России и прошёл все клинические испытания. Вакцина двухкомпонентная и должна вводиться дважды. Ревакцинация показана с промежутком в 3-4 недели.Как добавили в штабе, сейчас Минздрав России совместно с логистическими компаниями на небольших партиях отрабатывает логистическую цепочку по доставке в регионы отечественной вакцины. Требования к транспортировке и хранению ампул строгие, вакцину перевозят в контейнерах с терморегуляторами, где должна поддерживаться определенная температура.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200922/vaktsina-1577623166.html

мурманск

мурманская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, мурманск, мурманская область, общество