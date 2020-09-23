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https://ria.ru/20200923/vaktsina-1577646335.html
В Мурманск поступила первая партия вакцины "Спутник V"
Первую партию вакцины от коронавирусной инфекции доставили в областную больницу Мурманской области, в первую очередь вакцинацию пройдут медики, сообщили... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T12:32
2020-09-23T12:32
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
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коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
мурманск
мурманская область
общество
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<strong>МУРМАНСК, 23 сен – РИА Новости.</strong> Первую партию вакцины от коронавирусной инфекции доставили в областную больницу <a href="http://ria.ru/location_Murmanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Мурманской области</a>, в первую очередь вакцинацию пройдут медики, сообщили журналистам в оперштабе региона.Препарат доставили в <a href="http://ria.ru/location_Murmansk/" target="_blank" data-auto="true">Мурманск</a> самолетом в контейнере с термозащитой и транспортировали в областную клиническую больницу имени П.А. Баяндина. Там ампулы поместили в морозильную камеру. В контейнере во время пути находился электронный термодатчик, который контролировал температуру. Она сохранялась на уровне –18°C, что соответствует требованиям по транспортировке."Это первая небольшая партия вакцины, она пока не покроет все потребности региона – массовую вакцинацию жителей области планируется запустить позднее. В первую очередь вакцинацию пройдут медики, которые имеют повышенные риски. Прививки врачам поставят по их личному заявлению и только тем, кто не болел коронавирусом и не имеет противопоказаний", – приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Мурманской области Дмитрия Панычева."Спутник V" (Гам-Ковид-Вак) разработан НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России и прошёл все клинические испытания. Вакцина двухкомпонентная и должна вводиться дважды. Ревакцинация показана с промежутком в 3-4 недели.Как добавили в штабе, сейчас Минздрав России совместно с логистическими компаниями на небольших партиях отрабатывает логистическую цепочку по доставке в регионы отечественной вакцины. Требования к транспортировке и хранению ампул строгие, вакцину перевозят в контейнерах с терморегуляторами, где должна поддерживаться определенная температура.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200922/vaktsina-1577623166.html
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, мурманск, мурманская область, общество

В Мурманск поступила первая партия вакцины "Спутник V"

12:32 23.09.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкИспытания и производство вакцины от COVID-19 в лаборатории центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи
Испытания и производство вакцины от COVID-19 в лаборатории центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МУРМАНСК, 23 сен – РИА Новости. Первую партию вакцины от коронавирусной инфекции доставили в областную больницу Мурманской области, в первую очередь вакцинацию пройдут медики, сообщили журналистам в оперштабе региона.
Препарат доставили в Мурманск самолетом в контейнере с термозащитой и транспортировали в областную клиническую больницу имени П.А. Баяндина. Там ампулы поместили в морозильную камеру. В контейнере во время пути находился электронный термодатчик, который контролировал температуру. Она сохранялась на уровне –18°C, что соответствует требованиям по транспортировке.
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"Это первая небольшая партия вакцины, она пока не покроет все потребности региона – массовую вакцинацию жителей области планируется запустить позднее. В первую очередь вакцинацию пройдут медики, которые имеют повышенные риски. Прививки врачам поставят по их личному заявлению и только тем, кто не болел коронавирусом и не имеет противопоказаний", – приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Мурманской области Дмитрия Панычева.
"Спутник V" (Гам-Ковид-Вак) разработан НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России и прошёл все клинические испытания. Вакцина двухкомпонентная и должна вводиться дважды. Ревакцинация показана с промежутком в 3-4 недели.
Как добавили в штабе, сейчас Минздрав России совместно с логистическими компаниями на небольших партиях отрабатывает логистическую цепочку по доставке в регионы отечественной вакцины. Требования к транспортировке и хранению ампул строгие, вакцину перевозят в контейнерах с терморегуляторами, где должна поддерживаться определенная температура.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМурманскМурманская областьОбщество
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