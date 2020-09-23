В Мурманск поступила первая партия вакцины "Спутник V"
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкИспытания и производство вакцины от COVID-19 в лаборатории центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи
МУРМАНСК, 23 сен – РИА Новости. Первую партию вакцины от коронавирусной инфекции доставили в областную больницу Мурманской области, в первую очередь вакцинацию пройдут медики, сообщили журналистам в оперштабе региона.
Препарат доставили в Мурманск самолетом в контейнере с термозащитой и транспортировали в областную клиническую больницу имени П.А. Баяндина. Там ампулы поместили в морозильную камеру. В контейнере во время пути находился электронный термодатчик, который контролировал температуру. Она сохранялась на уровне –18°C, что соответствует требованиям по транспортировке.
"Это первая небольшая партия вакцины, она пока не покроет все потребности региона – массовую вакцинацию жителей области планируется запустить позднее. В первую очередь вакцинацию пройдут медики, которые имеют повышенные риски. Прививки врачам поставят по их личному заявлению и только тем, кто не болел коронавирусом и не имеет противопоказаний", – приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Мурманской области Дмитрия Панычева.
"Спутник V" (Гам-Ковид-Вак) разработан НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России и прошёл все клинические испытания. Вакцина двухкомпонентная и должна вводиться дважды. Ревакцинация показана с промежутком в 3-4 недели.
Как добавили в штабе, сейчас Минздрав России совместно с логистическими компаниями на небольших партиях отрабатывает логистическую цепочку по доставке в регионы отечественной вакцины. Требования к транспортировке и хранению ампул строгие, вакцину перевозят в контейнерах с терморегуляторами, где должна поддерживаться определенная температура.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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