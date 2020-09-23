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https://ria.ru/20200923/vaktsina-1577637427.html
В Москве привиться от COVID-19 можно будет без столичного полиса ОМС
Жителям необязательно иметь московский полис обязательного медицинского страхования, чтобы принять участие в пострегистрационном исследовании вакцины от... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T10:10
2020-09-23T10:42
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анастасия ракова
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 23 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Жителям необязательно иметь московский полис обязательного медицинского страхования, чтобы принять участие в пострегистрационном исследовании вакцины от COVID-19. Об этом журналистам сообщила заммэра <u><a href="http://ria.ru/location_Moskva/">Москвы</a></u> по вопросам социального развития <u><a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/">Анастасия Ракова</a></u>.По ее словам, получить препарат смогут участники из регионов, а также граждане зарубежных государств. Ракова отметила, что столица является агломерацией, где живут, учатся и работают, в том числе, люди из российских регионов и иностранцы.Ракова подчеркнула, что это решение даст возможность значительно расширить круг лиц, которым будет доступна прививка в рамках исследования.Правительство Москвы и НИЦ имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России обратились ко всем желающим поучаствовать в пострегистрационном клиническом исследовании вакцины от коронавирусной инфекции. Вакцинация осуществляется бесплатно. Испытания проводятся на базе уже 16 столичных медицинских учреждений.Подать заявку на участие в исследовании можно на портале <a href="https://www.mos.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">mos.ru</a>.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , москва, общество

В Москве привиться от COVID-19 можно будет без столичного полиса ОМС

10:10 23.09.2020 (обновлено: 10:42 23.09.2020)
271
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкВакцинация
Вакцинация - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Жителям необязательно иметь московский полис обязательного медицинского страхования, чтобы принять участие в пострегистрационном исследовании вакцины от COVID-19. Об этом журналистам сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, получить препарат смогут участники из регионов, а также граждане зарубежных государств.
Производство вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
Вчера, 12:33Распространение нового коронавируса
Пробные партии вакцины от COVID-19 поступили во все регионы России
Ракова отметила, что столица является агломерацией, где живут, учатся и работают, в том числе, люди из российских регионов и иностранцы.
"Теперь все желающие могут принять участие в пострегистрационном исследовании вакцины от COVID-19 на базе московских медучреждений, иметь московский полис ОМС необязательно", — пояснила она.
Ракова подчеркнула, что это решение даст возможность значительно расширить круг лиц, которым будет доступна прививка в рамках исследования.
"Важно, чтобы участники находились в Москве, чтобы не прерывать медицинское наблюдение", – добавила она.
Правительство Москвы и НИЦ имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России обратились ко всем желающим поучаствовать в пострегистрационном клиническом исследовании вакцины от коронавирусной инфекции. Вакцинация осуществляется бесплатно. Испытания проводятся на базе уже 16 столичных медицинских учреждений.
Подать заявку на участие в исследовании можно на портале mos.ru.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
130000
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анастасия РаковаМоскваОбщество
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