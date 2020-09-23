https://ria.ru/20200923/vaktsina-1577637427.html

В Москве привиться от COVID-19 можно будет без столичного полиса ОМС

Жителям необязательно иметь московский полис обязательного медицинского страхования, чтобы принять участие в пострегистрационном исследовании вакцины от... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T10:10

2020-09-23T10:10

2020-09-23T10:42

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анастасия ракова

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 23 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Жителям необязательно иметь московский полис обязательного медицинского страхования, чтобы принять участие в пострегистрационном исследовании вакцины от COVID-19. Об этом журналистам сообщила заммэра <u><a href="http://ria.ru/location_Moskva/">Москвы</a></u> по вопросам социального развития <u><a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/">Анастасия Ракова</a></u>.По ее словам, получить препарат смогут участники из регионов, а также граждане зарубежных государств. Ракова отметила, что столица является агломерацией, где живут, учатся и работают, в том числе, люди из российских регионов и иностранцы.Ракова подчеркнула, что это решение даст возможность значительно расширить круг лиц, которым будет доступна прививка в рамках исследования.Правительство Москвы и НИЦ имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России обратились ко всем желающим поучаствовать в пострегистрационном клиническом исследовании вакцины от коронавирусной инфекции. Вакцинация осуществляется бесплатно. Испытания проводятся на базе уже 16 столичных медицинских учреждений.Подать заявку на участие в исследовании можно на портале <a href="https://www.mos.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">mos.ru</a>.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200922/vaktsina-1577592680.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , москва, общество