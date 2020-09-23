https://ria.ru/20200923/vaktsina-1577634548.html

Работники медучреждений Якутии впервые получили вакцину от коронавируса

Работники медучреждений Якутии впервые получили вакцину от коронавируса, сообщила заместитель председателя правительства республики Ольга Балабкина. РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T08:20

2020-09-23T08:20

2020-09-23T08:20

республика саха (якутия)

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

российский фонд прямых инвестиций

якутск

общество

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<strong>ЯКУТСК, 23 сен – РИА Новости.</strong> Работники медучреждений Якутии впервые получили <a href="https://ria.ru/product_sputnik-v" target="_blank">вакцину от коронавируса</a>, сообщила заместитель председателя правительства республики Ольга Балабкина.По словам вице-премьера, за прошедшие сутки в республике число больных коронавирусом увеличилось на 70, в том числе в <a href="http://ria.ru/location_JAkutsk/" target="_blank" data-auto="true">Якутске</a> – на 35. Всего с начала пандемии в Якутии зарегистрировано 8807 случаев Covid-19, из них число случаев выздоровления достигло 6070, летальных исходов 97."Сегодня на базе одного из медучреждений была впервые поставлена вакцина от коронавирусной инфекции нашим медицинским работникам, которые непосредственно работают с больными коронавирусом", - рассказала зампред на брифинге оперштаба.По словам Балабкиной, в республике в связи с распространением ОРВИ и гриппа увеличилась нагрузка на бригады скорой помощи. "Нами принято решение, с завтрашнего дня дополнительно выходят студенты-ординаторы, которые будут оказывать помощь, в том числе и по работе для разъяснения гражданам алгоритма действий в случае признаков ОРВИ или иной инфекции", - сказала она.Ранее сообщалось, что в августе в России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса "Спутник V" для профилактики COVID-19, которую разработал НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200922/vaktsina-1577601402.html

якутск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, якутск, общество