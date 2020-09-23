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https://ria.ru/20200923/ubiystvo-1577664034.html
Житель Кубани заколол сестру и племянника своей возлюбленной
Ухажер жительницы кубанского хутора нанес 24 удара ножом ее сестре, мешавшей их роману, и ее сыну, предполагаемого убийцу задержали, сообщает СУСК по... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T15:51
2020-09-23T15:51
следственный комитет россии (ск рф)
краснодарский край
происшествия
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<strong>КРАСНОДАР, 23 сен - РИА Новости.</strong> Ухажер жительницы кубанского хутора нанес 24 удара ножом ее сестре, мешавшей их роману, и ее сыну, предполагаемого убийцу задержали, сообщает СУСК по <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарскому краю</a>."Следственными органами <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> России по Краснодарскому краю в отношении 31-летнего гражданина одной из ближайших республик возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в убийстве 30-летней местной жительницы и ее годовалого сына", - говорится в сообщении.По данным СУСК, женщина с малолетним сыном и сестрой проживала в хуторе Чаплыгин."Со слов обвиняемого, он хотел сожительствовать с сестрой погибшей, в чем ему мешала женщина. Из-за этого между фигурантом и 30-летней местной жительницей происходили конфликты. По версии следствия, днем 15 сентября… в ходе очередной ссоры, мужчина нанес оппонентке не менее 14 ударов ножом по различным частям тела, а также не менее 10 ударов ее малолетнему сыну, убив их", - добавляется в релизе.По информации следствия, после этого мужчина спрятал тело мальчика в сарае и скрылся. Тела погибших в этот же день обнаружила сестра убитой. Позднее правоохранители задержали мужчину и взяли его под стражу. Следователь намерен назначить проведение психолого-психиатрической экспертизы.
https://ria.ru/20200918/ubiystvo-1577446694.html
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краснодарский край
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следственный комитет россии (ск рф), краснодарский край, происшествия

Житель Кубани заколол сестру и племянника своей возлюбленной

15:51 23.09.2020
6705
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КРАСНОДАР, 23 сен - РИА Новости. Ухажер жительницы кубанского хутора нанес 24 удара ножом ее сестре, мешавшей их роману, и ее сыну, предполагаемого убийцу задержали, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.
"Следственными органами СК России по Краснодарскому краю в отношении 31-летнего гражданина одной из ближайших республик возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в убийстве 30-летней местной жительницы и ее годовалого сына", - говорится в сообщении.
По данным СУСК, женщина с малолетним сыном и сестрой проживала в хуторе Чаплыгин.
"Со слов обвиняемого, он хотел сожительствовать с сестрой погибшей, в чем ему мешала женщина. Из-за этого между фигурантом и 30-летней местной жительницей происходили конфликты. По версии следствия, днем 15 сентября… в ходе очередной ссоры, мужчина нанес оппонентке не менее 14 ударов ножом по различным частям тела, а также не менее 10 ударов ее малолетнему сыну, убив их", - добавляется в релизе.
По информации следствия, после этого мужчина спрятал тело мальчика в сарае и скрылся. Тела погибших в этот же день обнаружила сестра убитой. Позднее правоохранители задержали мужчину и взяли его под стражу. Следователь намерен назначить проведение психолого-психиатрической экспертизы.
Виталий Молчанов - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
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