https://ria.ru/20200923/ubiystvo-1577664034.html

Житель Кубани заколол сестру и племянника своей возлюбленной

Ухажер жительницы кубанского хутора нанес 24 удара ножом ее сестре, мешавшей их роману, и ее сыну, предполагаемого убийцу задержали, сообщает СУСК по... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T15:51

2020-09-23T15:51

2020-09-23T15:51

следственный комитет россии (ск рф)

краснодарский край

происшествия

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<strong>КРАСНОДАР, 23 сен - РИА Новости.</strong> Ухажер жительницы кубанского хутора нанес 24 удара ножом ее сестре, мешавшей их роману, и ее сыну, предполагаемого убийцу задержали, сообщает СУСК по <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарскому краю</a>."Следственными органами <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> России по Краснодарскому краю в отношении 31-летнего гражданина одной из ближайших республик возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в убийстве 30-летней местной жительницы и ее годовалого сына", - говорится в сообщении.По данным СУСК, женщина с малолетним сыном и сестрой проживала в хуторе Чаплыгин."Со слов обвиняемого, он хотел сожительствовать с сестрой погибшей, в чем ему мешала женщина. Из-за этого между фигурантом и 30-летней местной жительницей происходили конфликты. По версии следствия, днем 15 сентября… в ходе очередной ссоры, мужчина нанес оппонентке не менее 14 ударов ножом по различным частям тела, а также не менее 10 ударов ее малолетнему сыну, убив их", - добавляется в релизе.По информации следствия, после этого мужчина спрятал тело мальчика в сарае и скрылся. Тела погибших в этот же день обнаружила сестра убитой. Позднее правоохранители задержали мужчину и взяли его под стражу. Следователь намерен назначить проведение психолого-психиатрической экспертизы.

https://ria.ru/20200918/ubiystvo-1577446694.html

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краснодарский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), краснодарский край, происшествия