https://ria.ru/20200923/tretyakovka-1577674675.html

Почти 140 тысяч зрителей увидели "Русскую сказку" в Новой Третьяковке

Выставочный проект "Русская сказка. От Васнецова до сих пор" посетили за время работы почти 140 тысяч человек, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T18:34

2020-09-23T18:34

2020-09-23T18:39

культура

новая третьяковская галерея

музеи

виктор васнецов

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<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости.</strong> Выставочный проект "Русская сказка. От Васнецова до сих пор" посетили за время работы почти 140 тысяч человек, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе Третьяковской галереи.Выставка открылась в Новой Третьяковке 22 февраля. С середины марта галерея, как и остальные учреждения культуры, была закрыта для посетителей в целях профилактики распространения коронавируса, и открылась для зрителей 3 июля.Из-за временного закрытия музея работу экспозиции, которая объединила работы Михаила Врубеля, Виктора Васнецова, Натальи Гончаровой, продлевали до 20 сентября."Масштабный иммерсивный проект "Русская сказка. От Васнецова до сих пор" посетили 138 757 тысячи человек", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20200918/tregulova-1577332846.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новая третьяковская галерея, музеи, виктор васнецов