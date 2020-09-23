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https://ria.ru/20200923/tretyakovka-1577674675.html
Почти 140 тысяч зрителей увидели "Русскую сказку" в Новой Третьяковке
Выставочный проект "Русская сказка. От Васнецова до сих пор" посетили за время работы почти 140 тысяч человек, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T18:34
2020-09-23T18:39
культура
новая третьяковская галерея
музеи
виктор васнецов
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<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости.</strong> Выставочный проект "Русская сказка. От Васнецова до сих пор" посетили за время работы почти 140 тысяч человек, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе Третьяковской галереи.Выставка открылась в Новой Третьяковке 22 февраля. С середины марта галерея, как и остальные учреждения культуры, была закрыта для посетителей в целях профилактики распространения коронавируса, и открылась для зрителей 3 июля.Из-за временного закрытия музея работу экспозиции, которая объединила работы Михаила Врубеля, Виктора Васнецова, Натальи Гончаровой, продлевали до 20 сентября."Масштабный иммерсивный проект "Русская сказка. От Васнецова до сих пор" посетили 138 757 тысячи человек", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20200918/tregulova-1577332846.html
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новая третьяковская галерея, музеи, виктор васнецов

Почти 140 тысяч зрителей увидели "Русскую сказку" в Новой Третьяковке

18:34 23.09.2020 (обновлено: 18:39 23.09.2020)
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© РИА Новости / Сергей ПятаковВыставка "Русская сказка. От Васнецова до сих пор" в Москве
Выставка Русская сказка. От Васнецова до сих пор в Москве - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Выставочный проект "Русская сказка. От Васнецова до сих пор" посетили за время работы почти 140 тысяч человек, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе Третьяковской галереи.
Выставка открылась в Новой Третьяковке 22 февраля. С середины марта галерея, как и остальные учреждения культуры, была закрыта для посетителей в целях профилактики распространения коронавируса, и открылась для зрителей 3 июля.
Из-за временного закрытия музея работу экспозиции, которая объединила работы Михаила Врубеля, Виктора Васнецова, Натальи Гончаровой, продлевали до 20 сентября.
"Масштабный иммерсивный проект "Русская сказка. От Васнецова до сих пор" посетили 138 757 тысячи человек", — говорится в сообщении.
Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
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1200010
КультураНовая Третьяковская галереяМузеиВиктор Васнецов
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